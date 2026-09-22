Asia Express 2026. Loredana și Anamaria au avut emoții în timpul unei probei de pescuit pentru cormorani: „Aveți crocodili aici?”

Episodul 11 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 22 septembrie 2026. O nouă probă de le-a pus pe Loredana Chivu și Anamaria Mocanu într-o situație cu totul nouă. În timpul unei misiuni, cele două concurente au trebuit să vâslească pe o plută și să caute pești pentru doi cormorani. Un moment neașteptat le-a făcut să se teamă de ceea ce s-ar putea afla în apă.

Marti, 22.09.2026, 22:49