Asia Express 2026. Trei echipe, în cursa pentru ultima șansă! Cine sunt concurenții

23:59 01 oct

Asia Express 2026. O echipă, în pericol de eliminare! Ce culoare a avut mătasea

23:59 01 oct

Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au ajuns ultimele la cursa pentru ultima șansă! Ce culoare a avut mătasea

23:25 01 oct

Asia Express 2026. Concurenții au mâncat un preparat cu miros respingător: „Zici că sunt șosete plouate. Oribil!”

23:20 01 oct

Concurenții, chinuiți de stinky tofu la Asia Express! Ce s-a întâmplat când au gustat: „Mi-au dat lacrimile”

22:33 01 oct

Asia Express 2026. Maya, confesiune în lacrimi: „Mă gândesc la momentul în care va trebui să trăiesc fără mama!”

22:30 01 oct

Asia Express 2026. Gabi Torje a refuzat proba! Alin Ciurariu: „Nu mai are niciun rost să stăm în această emisiune!”