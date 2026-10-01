Asia Express 2026. Trei echipe, în cursa pentru ultima șansă! Cine sunt concurenții
Episodul 16 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 1 octombrie 2026. Irina Fodor a anunțat echipele care intră în cursa pentru ultima șansă. În urma clasamentului și a voturilor exprimate de concurenți, Mirela Retegan și Maya, Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, precum și Gabi Torje și Alin Alexuc au ajuns în cursa decisivă. Votul a scos la iveală rivalități, temeri și strategii: „Nu pot să fiu fals”.
Joi, 01.10.2026, 21:15