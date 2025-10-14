Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Cum arată și cât de frumoasă este fiica lui Gabi Tamaș. Fotografiile rare cu Selena i-au făcut curioși pe fani

Cum arată și cât de frumoasă este fiica lui Gabi Tamaș. Fotografiile rare cu Selena i-au făcut curioși pe fani

Fiica lui Gabi Tamaș este de o frumusețe răpitoare, însă apare destul de rar în mediul online. Iată cum s-a pozat alături de părinții ei și ce trăsături superbe are!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 14 Octombrie 2025, 13:52 | Actualizat Marti, 14 Octombrie 2025, 15:22
Galerie
Cum arată și cât de frumoasă este fiica lui Gabi Tamaș | Antena 1, Instagram

Gabi Tamaș, unul dintre cei mai apreciați sportivi de la noi din țară, dar și unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți de la Asia Express 2025, este cu adevărat un bărbat norocos atunci când vine vorba despre viața de familie.

Celebrul fotbalist, care a evoluat la mai multe echipe de renume mondial, nu doar că se bucură de o carieră la care mulți alții doar visează, ci are și o familie așa cum mulți și-ar dori. Alături de soția și de fiica lui, Gabi Tamaș trăiește unele dintre cele mai de preț clipe, atât în ipostază de soț, cât și în cea de tătic.

Pentru el, familia a fost întotdeauna o prioritate, însă puțini sunt cei care cunosc detalii din viața lui privată. Spre exemplu, faptul că fotbalistul are o fiică care îi seamănă perfect și care urmează să împlinească în mai puțin de șase luni frumoasa vârstă de 14 ani, i-a luat cu adevărat prin surprindere pe unii dintre fani.

Citește și: Cât câștigă Ioana Tamaș la o singură ședință de Pilates. Prețurile pentru serviciile oferite nu sunt pentru toate buzunarele

Articolul continuă după reclamă

Descoperă în rândurile de mai jos cât de bine seamănă frumoasa Selena cu tatăl și cu mama ei, dar și în ce fotografii rare apare aceasta în mediul online!

Cum arată și cât de frumoasă este fiica lui Gabi Tamaș. Selena urmează să împlinească 14 ani

Gabriel Tamaș are toate motivele din lume să se mândrească cu fiica lui, Selena, cea care știe cum să le aducă zâmbetul pe chip atât lui, cât și mamei ei în fiecare zi. Ea a venit pe lume în urmă cu aproximativ 13 ani jumătate și i-a adus fotbalistului una dintre cele mai mari bucurii ale vieții.

La momentul aflării veștii că Ioana Tamaș este însărcinată, concurentul de la Asia Express sezonul 8, abia împlinise frumoasa vârstă de 28 de ani, iar de atunci pentru el viața a căpăt un cu totul alt sens.

Gabi Tamaș este un tată implicat, așa cum orice alt copil și-ar dori să aibă, iar faptul că în aventura de pe Drumul Eroilor a stat departe de ea l-a făcut să realizeze de la o zi la alta cât de frumos este să fie tatăl ei.

Citește și: Care este numele complet al lui Gabi Tamaș. Cum este trecut concurentul Asia Express în buletin

Mai mult decât atât, el recunoaște că își dorește să devină tată și pentru a doua oară, demonstrând că relația dintre el și Selena l-a făcut să își dea seama ce înseamnă cu adevărat bucuria de a fi tată.

„Îmi place foarte mult. Nu am fost genul de om care, dom'le, vreau băiat sau vreau fată sau copil să fie pentru că este al nostru și ne bucurăm cu toții de el”, a precizat el. „Să dea Domnul. Sau încă o fetiță. Cine știe. Lucrăm. Lucrăm la un pulover. Să dea Domnul!” spunea el recent într-un interviu acordat pentru Spynews.

Iată cum arată și cât de frumoasă este Selena, frumoasa sa fiică care îi calcă pe urme, fiind pasionată, de asemenea, de lumea sportului.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Gabi Tamaș și fiica lui, Selena, pe terenul de fotbal în 2016
+8
Mai multe fotografii

Citește și: Cine e Gabriel Tamaș de la Asia Express. La ce echipă a jucat și cum a ajuns celebru

Lupta pentru imunitate aduce cea mai spectaculoasă misiune din acest sezon diseară, de la 20:30. Asia Express, lider de ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum să lipsesc” Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: &#8220;N-am cum să lipsesc&#8221;
Observatornews.ro Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Asia Express sezonul 8, 13 octombrie 2025. Cine a câștigat jocul de amuletă și un Joker puternic. Ce s-a întâmplat
Asia Express sezonul 8, 13 octombrie 2025. Cine a câștigat jocul de amuletă și un Joker puternic. Ce s-a întâmplat
Cele mai sănătoase tipuri de ulei pentru gătit și prăjit. Ce recomandă nutriționiștii
Cele mai sănătoase tipuri de ulei pentru gătit și prăjit. Ce recomandă nutriționiștii Catine.ro
Asia Express sezonul 8, 13 octombrie 2025. Echipele au gătit și au mâncat șobolani și țipari! Cum au reacționat
Asia Express sezonul 8, 13 octombrie 2025. Echipele au gătit și au mâncat șobolani și țipari! Cum au reacționat
Diletta Leotta surprinde cu un trup de invidiat într-o rochie mulată. Cm a apărut vedeta știrilor sportive în transmisiune live
Diletta Leotta surprinde cu un trup de invidiat într-o rochie mulată. Cm a apărut vedeta știrilor sportive în... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„Ai văzut țăran prost?! Ăștia sunt șmecheri! Păi, noi suntem idioți?” Murăturile din Piața Obor s-au scumpit mai mult decât carnea
„Ai văzut țăran prost?! Ăștia sunt șmecheri! Păi, noi suntem idioți?” Murăturile din Piața Obor s-au... Libertatea.ro
Putin arată planul său ascuns: Semnal de alarmă pentru Europa după legea dată în Rusia
Putin arată planul său ascuns: Semnal de alarmă pentru Europa după legea dată în Rusia Ziare.com
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe... AntenaSport
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei,... Elle
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului criminal din Mureș
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului... Spynews.ro
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO BZI
Mădălina Ghenea arată fabulos la 38 de ani! Care este trucul la care apelează pentru a se menține în formă – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea arată fabulos la 38 de ani! Care este trucul la care apelează pentru a se menține în formă... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chimichangas de pui. Cele mai gustoase pachețele mexicane cu tortilla și carne
Chimichangas de pui. Cele mai gustoase pachețele mexicane cu tortilla și carne HelloTaste.ro
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt... Antena3.ro
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea useit
Horoscopul zilei de 15 octombrie 2025. Taurii sunt entuziasmați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 octombrie 2025. Taurii sunt entuziasmați. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Principalele modificări la Legea RCA: Noile prevederi, defavorabile celor 8 milioane de asigurați
Principalele modificări la Legea RCA: Noile prevederi, defavorabile celor 8 milioane de asigurați Jurnalul
Interviu cu tenorul ŞTEFAN von KORCH: Muzica clasică este baza tuturor muzicilor
Interviu cu tenorul ŞTEFAN von KORCH: Muzica clasică este baza tuturor muzicilor Kudika
Singurul motiv pentru care ți se poate schimba locul în avion după ce ai făcut check-in-ul
Singurul motiv pentru care ți se poate schimba locul în avion după ce ai făcut check-in-ul Playtech
Răsturnare totală în cazul tragediei din Berceni. Ce au descoperit anchetatorii
Răsturnare totală în cazul tragediei din Berceni. Ce au descoperit anchetatorii Redactia.ro
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara Observator
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale MediCOOL
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj HelloTaste
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei ProSport
Ce să NU faci de Sfânta Cuvioasă Parascheva, pe 14 octombrie. Interdicția pe care mulți creștini o respectă
Ce să NU faci de Sfânta Cuvioasă Parascheva, pe 14 octombrie. Interdicția pe care mulți creștini o respectă Gandul
Meteorologii Accuweather anunță un Crăciun cum n-a mai fost în România. Prognoza meteo pentru București
Meteorologii Accuweather anunță un Crăciun cum n-a mai fost în România. Prognoza meteo pentru București CanCan
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament DeParinti
Justin Bieber și-a surprins fanii cu o apariție neglijentă la un meci de baschet din Los Angeles
Justin Bieber și-a surprins fanii cu o apariție neglijentă la un meci de baschet din Los Angeles ZUTV
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare UseIT
File de porc cu pere caramelizate în vin roșu. Rețetă pentru o masă elegantă
File de porc cu pere caramelizate în vin roșu. Rețetă pentru o masă elegantă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x