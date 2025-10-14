Cum arată și cât de frumoasă este fiica lui Gabi Tamaș. Fotografiile rare cu Selena i-au făcut curioși pe fani

Fiica lui Gabi Tamaș este de o frumusețe răpitoare, însă apare destul de rar în mediul online. Iată cum s-a pozat alături de părinții ei și ce trăsături superbe are!

Cum arată și cât de frumoasă este fiica lui Gabi Tamaș | Antena 1, Instagram

Gabi Tamaș, unul dintre cei mai apreciați sportivi de la noi din țară, dar și unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți de la Asia Express 2025, este cu adevărat un bărbat norocos atunci când vine vorba despre viața de familie.

Celebrul fotbalist, care a evoluat la mai multe echipe de renume mondial, nu doar că se bucură de o carieră la care mulți alții doar visează, ci are și o familie așa cum mulți și-ar dori. Alături de soția și de fiica lui, Gabi Tamaș trăiește unele dintre cele mai de preț clipe, atât în ipostază de soț, cât și în cea de tătic.

Pentru el, familia a fost întotdeauna o prioritate, însă puțini sunt cei care cunosc detalii din viața lui privată. Spre exemplu, faptul că fotbalistul are o fiică care îi seamănă perfect și care urmează să împlinească în mai puțin de șase luni frumoasa vârstă de 14 ani, i-a luat cu adevărat prin surprindere pe unii dintre fani.

Descoperă în rândurile de mai jos cât de bine seamănă frumoasa Selena cu tatăl și cu mama ei, dar și în ce fotografii rare apare aceasta în mediul online!

Cum arată și cât de frumoasă este fiica lui Gabi Tamaș. Selena urmează să împlinească 14 ani

Gabriel Tamaș are toate motivele din lume să se mândrească cu fiica lui, Selena, cea care știe cum să le aducă zâmbetul pe chip atât lui, cât și mamei ei în fiecare zi. Ea a venit pe lume în urmă cu aproximativ 13 ani jumătate și i-a adus fotbalistului una dintre cele mai mari bucurii ale vieții.

La momentul aflării veștii că Ioana Tamaș este însărcinată, concurentul de la Asia Express sezonul 8, abia împlinise frumoasa vârstă de 28 de ani, iar de atunci pentru el viața a căpăt un cu totul alt sens.

Gabi Tamaș este un tată implicat, așa cum orice alt copil și-ar dori să aibă, iar faptul că în aventura de pe Drumul Eroilor a stat departe de ea l-a făcut să realizeze de la o zi la alta cât de frumos este să fie tatăl ei.

Mai mult decât atât, el recunoaște că își dorește să devină tată și pentru a doua oară, demonstrând că relația dintre el și Selena l-a făcut să își dea seama ce înseamnă cu adevărat bucuria de a fi tată.

„Îmi place foarte mult. Nu am fost genul de om care, dom'le, vreau băiat sau vreau fată sau copil să fie pentru că este al nostru și ne bucurăm cu toții de el”, a precizat el. „Să dea Domnul. Sau încă o fetiță. Cine știe. Lucrăm. Lucrăm la un pulover. Să dea Domnul!” spunea el recent într-un interviu acordat pentru Spynews.

Iată cum arată și cât de frumoasă este Selena, frumoasa sa fiică care îi calcă pe urme, fiind pasionată, de asemenea, de lumea sportului.

