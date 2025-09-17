Asia Express sezonul 8, 16 septembrie 2025. Ștefan Floroaica, cu ochii în lacrimi din cauza dorului de iubita sa. Ce a mărturisit

În ediția șapte Asia Express, difuzată pe 16 septembrie 2025, concurenții s-au luptat pentru ultima imunitate a etapei. Ziua s-a încheiat cu suspans, căci echipa imună se va afla abia mâine la careu. Până atunci, concurenții și-au căutat cazare, iar emoțiile de pe timpul zilei și-au spus cuvântul.

După o cursă strânsă pentru imunitate și o zi intensă, debutată cu un joc de amuletă desfășurat între perechile formate din Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, Mara Bănică și Serghei Mizil, respectiv Gabriel Tamaș și Dan Alexa, concurenții au fost anunțați de Irina Fodor că echipa imună va fi anunțată a doua zi, la careu.

Deși a contat și ordinea sosirii la pupitrul prezentatoarei, Mara Bănică și Serghei Mizil ajungând primii și beneficiind, astfel, de cazare, un impact puternic îl vor avea și plicurile pe care se află punctajele primite de concurenți de la jurații improvizați.

În timp ce Mara Bănică și Serghei Mizil au primit cazare, având parte de răsfăț, șampanie și mâncare bună, alături de colegii lor Emil Rengle și Alejandro, deja imuni pe Drumul Zeilor, restul concurenților și-au dat ultimele puteri în încercarea de a găsi un loc unde să înnopteze.

După o zi tumultoasă, în special pentru echipa formată din Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, care au trecut prin două etape de foc, se pare că nici cazarea nu se arăta prea prietenoasă la orizont. După multe căutări, actorii au găsit un loc unde să doarmă, deși condițiile lăsau de dorit din toate punctele de vedere.

Între timp, Anda Adam și Joseph s-au cazat lângă ei, într-o vilă de-a dreptul spectaculoasă, comparativ cu experiența de noaptea trecută.

„Omul, de fapt, era un mare general din Filipine, care avea cel mai înalt grad posibil. Avea tone de medalii. (...) Un om foarte important și foarte bogat”, a povestit artista despre bărbatul care i-a cazat.

La cină, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au reușit să se împrietenească cu gazda, care i-a pus pe picioare pe băieți cu preparatele sale. Curioasă despre experiența lor, femeia i-a făcut pe actori să facă destăinuri emoționante. Ștefan Floroaica a povestit despre iubita sa, Sânziana Negru, despre care a ținut să menționeze că a participat la o ediție anterioară a emisiunii pe care a și câștigat-o.

„I-am povestit de Sânziana și de faptul că a participat la o ediție precedentă, pentru că ei i se părea foarte greu ceea ce facem. Și am zis <<imaginează-ți cum e să ai sub 50 kilograme, să cari rucsacul ăsta în spate și să duci și toată experienșța asta până la final și să o să și câștigi>>. Am 90 de kilograme, aproape dublu ca rucsacul ăla și mi se pare greu. Mie, ca bărbat, mi se pare greu ce se întâmplă aici și în continuare mă întreb cum o fi reușit ea. Îmi e foarte dor de Sânziana. N-aș vrea să plâng”, a mărturisit Ștefan Floroaica la testimoniale, având deja lacrimi în ochi.

„Am mai fost despărțiți când ea a fost la America Express, doar că eram la începutul relației, era total diferit. Nu ne cunoscuserăm așa de bine și cred că e prima oară când suntem despărțiți după ce ne-am cunoscut mult mai bine”, a adăugat concurentul, extrem de emoționat.

