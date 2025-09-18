Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Asia Express sezonul 8, 17 septembrie 2025. Ce echipă a pierdut cursa pentru ultima șansă. Ce culoare a avut medalia

Asia Express sezonul 8, 17 septembrie 2025. Ce echipă a pierdut cursa pentru ultima șansă. Ce culoare a avut medalia

În ediția opt Asia Express, difuzată pe 17 septembrie 2025, trei echipe au intrat în cursa pentru ultima șansă. Iată cine a pierdut, dar și ce culoare a avut medalia pentru ei!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 18 Septembrie 2025, 00:29 | Actualizat Joi, 18 Septembrie 2025, 00:13

După clasamentul cursei pentru imunitatea mică a etapei, dar și după voturile acordate de concurenți, în cursa pentru ultima șansă au intrat echipele Ștefan Floroaica - Alexandru Ion, Gabi Tamaș - Dan Alexa și Anda Adam - Joseph. Eroii noștri au avut ca misiune să îndeplinească visul unor prințese, fiind, astfel, zânele bune din poveste.

Este vorba despre niște persoane care s-au născut băieți, dar care și-au descoperit și asumat identitatea, însă provin din medii sărace. Cel mai mare vis al lor este să beneficieze de o transformare stilistică și să fie aplaude pentru felul în care arată.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 16 septembrie 2025. Ce echipă a câștigat a doua amuletă a etapei. Ce avantaj a obținut

Așadar, aceasta a fost provocarea echipelor aflate în cursa pentru ultima șansă. Deși a fost o misiune cu mult umor, a fost vorba și despre emoții puternice și declarații surprinzătoare din partea lor, mai ales atunci când concurenții au trebuit să le facă manichiura sau pedichiura acestora.

„Mai rău ca așa nu poate să fie! Și milioane de șobolani să-mi treacă pe cap, nu bate așa ceva!”, a mărturisit Dan Alexa la testimoniale, în timp ce Ștefan Floroaica a precizat: „Mai bine mâncam zece baluți decât să fac asta!”.

Perechile s-au aventurat, în ritm de ultimă șansă, pe drumul frumuseții din Filipine, iar, după transformarea celor trei prințese, un ultim pas esențial a fost reîntoarcerea lor acasă, fapt ce a impus un alai în tradiția Flores de Mayo, cu roluri clare, costume și mult entuziasm.

Vezi momentele video aici:

Asia Express sezonul 8, 17 septembrie 2025. Ce echipă a ajuns ultima la Irina Fodor în cursa pentru ultima șansă

În timp ce echipele Alexandru Ion - Ștefan Floroaica și Dan Alexa - Gabi Tamaș terminaseră deja cu parada și se urcau în mașini, având ca destinație locația în care se afla Irina Fodor, Anda Adam și Joseph abia organizau alaiul prințesei. Așadar, băieții au ajuns primii la prezentatoare.

La careu, Irina Fodor i-a poftit pe cei patru la loc, căci era clar ce pereche a rămas ultima pe traseu. La scurt timp, au sosit și Anda Adam cu Joseph, alături de prințesa lor. Fiind ultimii în cursă, prezentatoarei nu i-a mai rămas decât să scoată medalia.

„V-am așteptat în formulă completă. Dragilor, îmi pare rău că suntem în situația aceasta, dar există două posibilități. Medalia de pe Drumul Eroilor poate fi roșie sau verde. Și vom vedea acum ce culoare are”, a zis Irina Fodor, în timp ce se pregătea să scoată medalia.

„Aș vrea să simt altfel, dar taurul din mine e cu roșu”, a mărturisit artista.

Deși Anda Adam și Joseph erau siguri că pleacă acasă, iată că medalia a dezvăluit culoarea verde, cei doi fiind, astfel, salvați de la eliminare.

Vezi momentele video aici:

Citește și: Asia Express sezonul 8, 15 septembrie 2025. Concurenții și-au căutat singuri cazare. În ce condiții au dormit Anda Adam și Joseph

Află totul despre noul sezon al emisiunii Asia Express! Ce surprize aduce Drumul Eroilor, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Asia Express - Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și în AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Noul sezon Asia Express, denumit Drumul Eroilor, îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

+16
Mai multe fotografii

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express sezonul 8, 17 septembrie 2025. Accident dureros pentru Gabi Tamaș în cursa pentru ultima șansă: „Era să-mi ... Asia Express sezonul 8, 17 septembrie 2025. Echipele de la ultima șansă au îndeplinit visul unei prințese. Prin ce probe...
Înapoi la Homepage
AS.ro Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor” Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe &#8220;Drumul Eroilor&#8221;
Observatornews.ro Satul în care o mega investiţie de 300.000 de euro a fost furată bucată cu bucată Satul în care o mega investiţie de 300.000 de euro a fost furată bucată cu bucată

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Citește și
Diseară, trei echipe vor îndeplini visul unei prințese în cursa pentru ultima șansă de la Asia Express. Show-ul, lider de audiență
Diseară, trei echipe vor îndeplini visul unei prințese în cursa pentru ultima șansă de la Asia Express....
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Asia Express sezonul 8, 16 septembrie 2025. Concurenții au luptat pentru imunitatea mică. Cine a ajuns primul la Irina Fodor
Asia Express sezonul 8, 16 septembrie 2025. Concurenții au luptat pentru imunitatea mică. Cine a ajuns primul la...
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin Libertatea.ro
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna închiderea multor afaceri și pierderea a mii de locuri de muncă”
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său | VIDEO
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide HelloTaste.ro
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui Kudika
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte Playtech
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă Redactia.ro
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp Gandul
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x