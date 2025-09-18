Asia Express sezonul 8, 17 septembrie 2025. Ce echipă a pierdut cursa pentru ultima șansă. Ce culoare a avut medalia

În ediția opt Asia Express, difuzată pe 17 septembrie 2025, trei echipe au intrat în cursa pentru ultima șansă. Iată cine a pierdut, dar și ce culoare a avut medalia pentru ei!

După clasamentul cursei pentru imunitatea mică a etapei, dar și după voturile acordate de concurenți, în cursa pentru ultima șansă au intrat echipele Ștefan Floroaica - Alexandru Ion, Gabi Tamaș - Dan Alexa și Anda Adam - Joseph. Eroii noștri au avut ca misiune să îndeplinească visul unor prințese, fiind, astfel, zânele bune din poveste.

Este vorba despre niște persoane care s-au născut băieți, dar care și-au descoperit și asumat identitatea, însă provin din medii sărace. Cel mai mare vis al lor este să beneficieze de o transformare stilistică și să fie aplaude pentru felul în care arată.

Așadar, aceasta a fost provocarea echipelor aflate în cursa pentru ultima șansă. Deși a fost o misiune cu mult umor, a fost vorba și despre emoții puternice și declarații surprinzătoare din partea lor, mai ales atunci când concurenții au trebuit să le facă manichiura sau pedichiura acestora.

„Mai rău ca așa nu poate să fie! Și milioane de șobolani să-mi treacă pe cap, nu bate așa ceva!”, a mărturisit Dan Alexa la testimoniale, în timp ce Ștefan Floroaica a precizat: „Mai bine mâncam zece baluți decât să fac asta!”.

Perechile s-au aventurat, în ritm de ultimă șansă, pe drumul frumuseții din Filipine, iar, după transformarea celor trei prințese, un ultim pas esențial a fost reîntoarcerea lor acasă, fapt ce a impus un alai în tradiția Flores de Mayo, cu roluri clare, costume și mult entuziasm.

Asia Express sezonul 8, 17 septembrie 2025. Ce echipă a ajuns ultima la Irina Fodor în cursa pentru ultima șansă

În timp ce echipele Alexandru Ion - Ștefan Floroaica și Dan Alexa - Gabi Tamaș terminaseră deja cu parada și se urcau în mașini, având ca destinație locația în care se afla Irina Fodor, Anda Adam și Joseph abia organizau alaiul prințesei. Așadar, băieții au ajuns primii la prezentatoare.

La careu, Irina Fodor i-a poftit pe cei patru la loc, căci era clar ce pereche a rămas ultima pe traseu. La scurt timp, au sosit și Anda Adam cu Joseph, alături de prințesa lor. Fiind ultimii în cursă, prezentatoarei nu i-a mai rămas decât să scoată medalia.

„V-am așteptat în formulă completă. Dragilor, îmi pare rău că suntem în situația aceasta, dar există două posibilități. Medalia de pe Drumul Eroilor poate fi roșie sau verde. Și vom vedea acum ce culoare are”, a zis Irina Fodor, în timp ce se pregătea să scoată medalia.

„Aș vrea să simt altfel, dar taurul din mine e cu roșu”, a mărturisit artista.

Deși Anda Adam și Joseph erau siguri că pleacă acasă, iată că medalia a dezvăluit culoarea verde, cei doi fiind, astfel, salvați de la eliminare.

Asia Express - Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și în AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Noul sezon Asia Express, denumit Drumul Eroilor, îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seul, destinația finală a acestui sezon.