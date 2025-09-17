Asia Express, 17 septembrie 2025. Gabi Tamaș a avut parte de un accident dureros, în cursa pentru ultima șansă: ”Era să-mi rup capul”

Episodul 8 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 17 septembrie 2025. Echipele au primit câte un pedicab, un fel de bicicletă concepută pentru a transporta pasageri, care le-a dat mari bătăi de cap, mai ales că era de dimensiuni mici, iar ei erau contracronometru și încărcați cu daruri. În momentul în care au ieșit pe poarta pieței, Dan Alexa a făcut o curbă, dar și-a dat seama că nu știe unde e frâna. Astfel, concurenții s-au izbit de o bordură, sărind din vehicul atât peștii, cât și Gabi Tamaș, care s-a lovit destul de serios la cap de acoperișul pedicabului.

Miercuri, 17.09.2025, 22:00