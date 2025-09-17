Antena Căutare
Home Asia Express Video Asia Express, 17 septembrie 2025. Gabi Tamaș a avut parte de un accident dureros, în cursa pentru ultima șansă: ”Era să-mi rup capul”
Logo show

Asia Express, 17 septembrie 2025. Gabi Tamaș a avut parte de un accident dureros, în cursa pentru ultima șansă: ”Era să-mi rup capul”

Episodul 8 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 17 septembrie 2025. Echipele au primit câte un pedicab, un fel de bicicletă concepută pentru a transporta pasageri, care le-a dat mari bătăi de cap, mai ales că era de dimensiuni mici, iar ei erau contracronometru și încărcați cu daruri. În momentul în care au ieșit pe poarta pieței, Dan Alexa a făcut o curbă, dar și-a dat seama că nu știe unde e frâna. Astfel, concurenții s-au izbit de o bordură, sărind din vehicul atât peștii, cât și Gabi Tamaș, care s-a lovit destul de serios la cap de acoperișul pedicabului.
Miercuri, 17.09.2025, 22:00
x
Asia Express, 17 septembrie 2025. Surpriză de proporții pentru concurenți! Cine erau fetele pe care trebuia să le transforme în regine

Asia Express, 17 septembrie 2025. Surpriză de proporții pentru concurenți! Cine erau fetele pe care trebuia să le transforme în regine

Logo show Miercuri, 17.09.2025, 22:30 Asia Express, 17 septembrie 2025. O probă cu multe specii de pește le-a pus memoria echipelor la încercare

Asia Express, 17 septembrie 2025. O probă cu multe specii de pește le-a pus memoria echipelor la încercare

Logo show Miercuri, 17.09.2025, 21:30 Asia Express, 17 septembrie 2025. Concurenții au învățat cum să defilieze pe catwalk, cu cărți pe cap

Asia Express, 17 septembrie 2025. Concurenții au învățat cum să defilieze pe catwalk, cu cărți pe cap

Logo show Miercuri, 17.09.2025, 21:30 Asia Express, 17 septembrie 2025. Iată care sunt cele trei echipe care au intrat în cursa pentru ultima șansă!

Asia Express, 17 septembrie 2025. Iată care sunt cele trei echipe care au intrat în cursa pentru ultima șansă!

Logo show Miercuri, 17.09.2025, 21:04 Asia Express, 17 septembrie 2025. Ce pereche a câștigat imunitatea mică a etapei a doua

Asia Express, 17 septembrie 2025. Ce pereche a câștigat imunitatea mică a etapei a doua

Logo show Miercuri, 17.09.2025, 20:50 Medicool sezonul 9, 17 septembrie 2025. Exerciții care iți fac picioare subtiri, fesieri fermi și abdomenul plat

Medicool sezonul 9, 17 septembrie 2025. Exerciții care iți fac picioare subtiri, fesieri fermi și abdomenul plat

Logo show Miercuri, 17.09.2025, 19:00 Medicool sezonul 9, 17 septembrie 2025. Alimentele care atrag sau resping tânțarii

Medicool sezonul 9, 17 septembrie 2025. Alimentele care atrag sau resping tânțarii

Logo show Miercuri, 17.09.2025, 18:47 Medicool sezonul 9, 17 septembrie 2025. Consumul excesiv de zahăr! Ce alternative există

Medicool sezonul 9, 17 septembrie 2025. Consumul excesiv de zahăr! Ce alternative există

Logo show Miercuri, 17.09.2025, 18:40 Medicool sezonul 9, 17 septembrie 2025. Quiz Medicool despre halitoză: Mituri și adevăruri

Medicool sezonul 9, 17 septembrie 2025. Quiz Medicool despre halitoză: Mituri și adevăruri

Logo show Miercuri, 17.09.2025, 18:34 Medicool sezonul 9, 17 septembrie 2025. Tot ce trebuie să știi despre respiratia urât mirositoare

Medicool sezonul 9, 17 septembrie 2025. Tot ce trebuie să știi despre respiratia urât mirositoare

Logo show Miercuri, 17.09.2025, 18:20 Medicool sezonul 9, 17 septembrie 2025. Cât zahăr este ascuns in bautura preferata

Medicool sezonul 9, 17 septembrie 2025. Cât zahăr este ascuns in bautura preferata

Logo show Miercuri, 17.09.2025, 18:05 Mireasa sezonul 12, 17 septembrie 2025. Noapte agitată pentru Gabriela și Virgil: „Vezi să nu te îndrăgostești de mine!”

Mireasa sezonul 12, 17 septembrie 2025. Noapte agitată pentru Gabriela și Virgil: „Vezi să nu te îndrăgostești de mine!”

Logo show Miercuri, 17.09.2025, 16:44
x