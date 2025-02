Cum și-a început Alina Pușcău de la Asia Express cariera de model internațional. Cum a ajuns celebră în SUA

Alina Pușcău de la Asia Express și-a început cariera de model internațional încă din adolescență.

Participarea la un concurs de modă unde au fost descoperite mari modele din toată lumea a pus bazele carierei în modelling a româncei Alina Pușcău. Era 1998 și Alina Pușcău avea 16 ani când a câștigat concursul internațional Elite Look Model.

Românca a câștigat faza pe țară a concursului, iar apoi a câștigat finala de la Nissa. De acolo, drumul i-a fost deschis spre America și spre succesul în modellingul de la New York.

Cum și-a început Alina Pușcău de la Asia Express cariera de model internațional

„Am plecat din țară definitiv la vârsta de 16 ani, când am câștigat Elite Model Look. Înainte de acest moment, am colaborat cu o agenție de modele și, la vârsta de doar 14 ani, am lucrat, pentru o perioadă, la Paris”, a povestit Alina Pușcău într-un interviu pentru Viva!

Alina Pușcău a plecat din România în timpul adolescenței, fără părinți și a învățat să se descurce singură. Chiar dacă la început nu cunoștea nicio limbă străină și i-a fost dificil să înțelegă ce se întâmpla în jurul ei, Alina reușea să citească sufletele oamenilor și să se conecteze la ele. Frumusețea exterioară, dar mai ales cea interioară a ajutat-o pe Alina să razbească în lumea dură a modelelor.

„Mi-a fost foarte greu. A fost decizia părinților mei. Eu tocmai ce intrasem la liceu și am participat la Elite Model Look în România, unde am câștigat și după aceea a trebuit să plec la Nisa la Finală și am concurat cu 72 de țări. Am câștigat. Am fost foarte bucuroasă pentru că mama mea trebuia să-și facă operație la inimă și le-am spus că eu vreau să câștig pentru ca mama mea să fie în viață”, a povestit Alina Pușcău la Digi24.

Alina Pușcău a fost model pentru campanii Pepe Jeans și Victoria's Secret și a apărut în reviste precum Harper's Bazaar și Allure.

„La 17 ani m-am mutat la New York, după concursul Elite Model Look. Eram fascinată. La 19 ani prezentam show-urile lui Ralph Lauren La 21 de ani am fost la la Victoria's Secret. E o dietă pe care trebuie să o respecți 3 luni. Bodybuilder diet. E foarte greu”, a povestit Alina Pușcău la Digi24.

La 26 de ani Alina Pușcău a renunțat la modelling și a mers spre actorie.

