Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Cursa pentru ultima șansă ajunge la Nha Trang: o vânătoare spectaculoasă de pietre prețioase. Emisiunea, din nou lider de audiență

Cursa pentru ultima șansă ajunge la Nha Trang: o vânătoare spectaculoasă de pietre prețioase. Emisiunea, din nou lider de audiență

Scrisorile primite de la cei dragi aduc întotdeauna emoție în Asia Express. Așa s-a întâmplat și în ediția de aseară, când, după o cursă intensă și plină de peripeții, concurenții au încheiat ziua cu mesaje neașteptate de acasă. Mixul de adrenalină, umor și trăiri autentice a făcut ca aventura de pe Drumul Eroilor să fie din nou lider de audiență, pe toate segmentele de public.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 22 Octombrie 2025, 12:14 | Actualizat Miercuri, 22 Octombrie 2025, 12:17
Galerie
Asia Express – Drumul Eroilor revine cu o nouă cursă pentru ultima șansă, desfășurată într-una dintre cele mai spectaculoase destinații de coastă din Vietnam – Nha Trang, orașul supranumit Perla Mării de Sud | Antena 1

La nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, show-ul a obținut o audiență medie de 6.3 puncte de rating și 22.4% cotă de piață.

Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, emisiunea înregistrând 5.9 puncte de rating și 17.7% cotă de piață. Şi la nivelul publicului naţional, Asia Express a condus clasamentul audienţelor cu un rating mediu de 5.6 puncte și o cotă de piaţă de 17.2%.

Citește și: Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Adi Minune. Ce a făcut Karmen la Asia Express: „Ești…”

În minutul de aur, 21.49, peste 1.3 milioane de telespectatori la nivelul întregului public au urmărit aventurile concurenților Asia Express – Drumul Eroilor.

Articolul continuă după reclamă

Urmează cursa pentru ultima șansă la Asia Express. Concurenții vor avea parte de o vânătoare spectaculoasă de pietre prețioase

Diseară, de la ora 20:30, la Antena 1, Asia Express – Drumul Eroilor revine cu o nouă cursă pentru ultima șansă, desfășurată într-una dintre cele mai spectaculoase destinații de coastă din Vietnam – Nha Trang, orașul supranumit Perla Mării de Sud.

Trei echipe luptă pentru șansa de a rămâne în competiție, iar de această dată miza capătă strălucirea unei adevărate vânători de comori: fiecare echipă trebuie să găsească trei pietre prețioase ale fericirii, ascunse în locuri magice și pline de mister.

Înainte de a pleca pe traseu, Irina Fodor le oferă concurenților obiecte tradiționale românești, pe care aceștia trebuie să le dea la schimb în încercarea de a-și îndeplini misiunile. Este o provocare care transformă cursa într-un schimb simbolic de cultură, tradiții și emoție între România și Vietnam.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 21 octombrie 2025. Concurenții au primit scrisori de la familie și au izbucnit în lacrimi. Ce au citit

Prima oprire are loc pe spectaculoasa insulă Vinh, parte a complexului VinWonders Nha Trang – una dintre cele mai impresionante atracții turistice din țară, accesibilă prin cel mai lung teleferic suspendat deasupra mării. Acolo, concurenții trebuie să o salveze pe prințesa Tata, personaj legendar al unei povești locale. Pentru a obține prima piatră prețioasă a fericirii, echipele trebuie să descifreze un descântec magic format din numele a șase animale sacre, simboluri ale fericirii în cultura vietnameză. Doar dacă reușesc să găsească toate animalele în parc și să le rostească în limba vietnameză, vraja se rupe, iar prințesa le oferă prețioasa piatră.

A doua provocare îi poartă spre Băile celor 100 de Ouă, un loc renumit pentru băile de nămol și terapiile tradiționale vietnameze. Într-o căldură sufocantă, concurenții trebuie să vândă sau să schimbe obiectele românești rămase pentru a obține 100 de ouă, apoi să muncească alături de localnici: să colecteze nămol și să lucreze ca maseuri terapeuți. Doar după ce finalizează aceste sarcini vor putea descoperi a doua piatră prețioasă, ascunsă într-un ou uriaș plin cu nămol.

Ultima misiune, cea mai dificilă dintre toate, îi duce sub apă, acolo unde a treia piatră a fericirii este ascunsă într-un cufăr încuiat pe fundul mării. Folosind echipamente de mers subacvatic, echipele trebuie să colaboreze și să comunice prin semne pentru a descifra un cod format din trei simboluri. Doar coordonarea perfectă și curajul pot aduce succesul – sau eliminarea, diseară, de la 20.30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban all si National

Colaj cu Irina Fodor într-o rochie roșie și cu umbrelă

Perioada 21 octombrie 2025

Asia Express sezonul 8, 21 octombrie 2025. Cum s-au descurcat concurenții la probe. Ce au avut de făcut...
Înapoi la Homepage
AS.ro În ce INVESTEŞTE Ion Ţiriac câteva sute de milioane de euro. Construcţia GIGANT pe care o plănuieşte În ce INVESTEŞTE Ion Ţiriac câteva sute de milioane de euro. Construcţia GIGANT pe care o plănuieşte
Observatornews.ro Cutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județe Cutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județe
Grecii sunt extrem de indignați după ce au văzut o filmare controversată cu o cântăreață celebră Grecii sunt extrem de indignați după ce au văzut o filmare controversată cu o cântăreață celebră

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Asia Express sezonul 8, 21 octombrie 2025. Cum s-au descurcat concurenții la probe. Ce au avut de făcut
Asia Express sezonul 8, 21 octombrie 2025. Cum s-au descurcat concurenții la probe. Ce au avut de făcut
Zodiile care stârnesc cea mai multă antipatie. Acești nativi nu se integrează cu ușurință în cercurile lor
Zodiile care stârnesc cea mai multă antipatie. Acești nativi nu se integrează cu ușurință în cercurile lor Catine.ro
Asia Express sezonul 8, 21 octombrie 2025. Concurenții au primit scrisori de la familie și au izbucnit în lacrimi. Ce au citit
Asia Express sezonul 8, 21 octombrie 2025. Concurenții au primit scrisori de la familie și au izbucnit în lacrimi....
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
De ce s-a răzgândit PSD în privința datei alegerilor de la București. Au reușit social- democrații să preia complet controlul în interiorul coaliției?
De ce s-a răzgândit PSD în privința datei alegerilor de la București. Au reușit social- democrații... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cornulețe cu gem după rețeta bunicii. Ce să adaugi neapărat ca să iasă fragede
Cornulețe cu gem după rețeta bunicii. Ce să adaugi neapărat ca să iasă fragede HelloTaste.ro
O vedetă OnlyFans care câştigă 13 milioane de dolari pe an şi-a luat prin surprindere fanii. Ce fotografii a postat
O vedetă OnlyFans care câştigă 13 milioane de dolari pe an şi-a luat prin surprindere fanii. Ce fotografii a postat Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 23 octombrie 2025. Taurii au parte de surprize. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 octombrie 2025. Taurii au parte de surprize. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
SALROM răspunde Guvernului cu dovezi și ignoră raportul Corpului de Control pentru Salina Praid
SALROM răspunde Guvernului cu dovezi și ignoră raportul Corpului de Control pentru Salina Praid Jurnalul
Fostul soț al lui Jennifer Lopez o acuză de infidelitate: Lumea trebuie să știe că tu ești problema...
Fostul soț al lui Jennifer Lopez o acuză de infidelitate: Lumea trebuie să știe că tu ești problema... Kudika
Lista bolilor pentru care șoferii și pasagerii sunt scutiți de la purtarea centurii de siguranță, extinsă oficial. Ce afecțiuni apar acum pe listă
Lista bolilor pentru care șoferii și pasagerii sunt scutiți de la purtarea centurii de siguranță, extinsă... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor:
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor: "Senzaţie puternică de inechitate" Observator
Când ai nevoie să-ți schimbi rutina de exerciții cardio. Ce poți face pentru a-ți adapta antrenamentele
Când ai nevoie să-ți schimbi rutina de exerciții cardio. Ce poți face pentru a-ți adapta antrenamentele MediCOOL
Lasagna cu dovleac și spanac. Un preparat reconfortant, colorat și echilibrat
Lasagna cu dovleac și spanac. Un preparat reconfortant, colorat și echilibrat HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Prognoză ACCUWEATHER actualizată: Pe ce dată vin ninsorile în București, de fapt
Prognoză ACCUWEATHER actualizată: Pe ce dată vin ninsorile în București, de fapt Gandul
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă... CanCan
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi DeParinti
Eminem este din nou îndrăgostit! Cu cine se iubește rapperul la 53 de ani
Eminem este din nou îndrăgostit! Cu cine se iubește rapperul la 53 de ani ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
La ce temperatură se ține carnea de vită la cuptor. Trucuri pentru o friptură suculentă și aromată
La ce temperatură se ține carnea de vită la cuptor. Trucuri pentru o friptură suculentă și aromată Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x