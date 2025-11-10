Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Diseară, de la 20.30, concurenții din Asia Express devin actori în celebrele drame coreene. Emisiunea, din nou lider de audiență

Diseară, de la 20.30, concurenții din Asia Express devin actori în celebrele drame coreene. Emisiunea, din nou lider de audiență

Aseară s-a dat startul etapei finale de pe Drumul Eroilor! Concurenții au ajuns în punctul culminant al aventurii, iar tensiunea este mai mare ca oricând. Gabi Tamaș și Dan Alexa si-au adăugat în portofoliu ultima amuletă a sezonului și un avantaj important în drumul lor spre Seul. Emisiunea Asia Express – Drumul Eroilor a fost din nou lider de audiență cu ediția din 9 noiembrie 2025.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 10 Noiembrie 2025, 13:08 | Actualizat Luni, 10 Noiembrie 2025, 13:13
Galerie
Diseară, de la 20.30, concurenții din Asia Express devin actori în celebrele drame coreene | Antena 1

La nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, show-ul a obținut o audiență medie de 5.6 puncte de rating și 19.7% cotă de piață, urmată de Pro TV cu 5.1 puncte de rating şi 17.8% cota de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, emisiunea înregistrând 6.1 puncte de rating și 17.3% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 4.6 puncte de rating și 12.9% cotă de piață.

Diseară, de la 20.30, la Antena 1, concurenții din Asia Express devin actori în celebrele drame coreene. Emisiunea, din nou lider de audiență cu ediția din 9 noiembrie 2025

Diseară, de la ora 20.30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, continuă drumul spectaculos spre Seul, cu cea de-a doua zi a etapei finale Asia Express – Drumul Eroilor. Concurenții își încep dimineața în stil coreean, în mijlocul orașului Daejeon, unde localnicii obișnuiesc să se relaxeze și să socializeze la izvoarele termale. Acolo, echipele trebuie să învețe trei remedii naturale coreene și, la rândul lor, să-i învețe pe localnici trei leacuri băbești românești – un schimb cultural inedit care dă startul unei zile pline de contraste.

După acest moment relaxant, Irina le transmite concurenților că este timpul să descopere Coreea viitorului. Următoarea oprire îi duce la National Science Museum din Daejeon, unde îi așteaptă una dintre cele mai spectaculoase misiuni ale sezonului: Omul împotriva mașinii.

Articolul continuă după reclamă

Aici, echipele trebuie să treacă prin patru probe care le testează coordonarea, agilitatea și precizia – toate în competiție directă cu tehnologia. De la controlul unei mingi virtuale fără a folosi mâinile, la o întrecere de baschet cu un braț robotic, până la manipularea sferelor zburătoare și coordonarea unui câine-robot pe un traseu cu obstacole, concurenții trăiesc o zi desprinsă din filmele SF.

Dar aventura nu se oprește aici. Ultimul indiciu al zilei îi poartă pe concurenți spre Korean Folk Village din Suwon, locul în care s-au născut primele drame coreene, cu peste 600 de ani în urmă. Aici, misiunea capătă un aer cinematografic: fiecare echipă trebuie să ajute studenți de la Facultatea de Film să recreeze o scenă clasică dintr-o dramă coreeană. Costumele tradiționale, emoția și interpretările dramatice transformă totul într-un moment memorabil, cu mult umor, tensiune și spectacol. Cum se vor descurca aceştia, rămâne de văzut diseară, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban all și Național

Diseară, de la 20.30, concurenții din Asia Express devin actori în celebrele drame coreene. Emisiunea, din nou lider de audiență
+1
Mai multe fotografii

Perioada 9 noiembrie 2025

Semifinala Asia Express, 9 noiembrie 2025. Cine a câștigat ultima amuletă de pe Drumul Eroilor. Prin ce probă au trecut ... Dan Alexa, mesaj pentru ”păpușica”. Gabi Tamaș a împlinit 42 de ani...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce se va întâmpla dacă Rinat Ahmetov va cumpăra una dintre cele mai mari afaceri din România Ce se va întâmpla dacă Rinat Ahmetov va cumpăra una dintre cele mai mari afaceri din România
Observatornews.ro Tatăl tinerei ucise de soț, amendat de 3 ori pentru că a sunat la 112: Spuneau că nu au ce să-i facă Tatăl tinerei ucise de soț, amendat de 3 ori pentru că a sunat la 112: Spuneau că nu au ce să-i facă
Orașul în care toți oamenii locuiesc într-o singură clădire. Magazinul, biserica și poliția sunt tot aici: Nu trebuie să ieșim afară Orașul în care toți oamenii locuiesc într-o singură clădire. Magazinul, biserica și poliția sunt tot aici: Nu trebuie să ieșim afară

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Semifinala Asia Express, 9 noiembrie 2025. Cine a câștigat ultima amuletă de pe Drumul Eroilor. Prin ce probă au trecut echipele
Semifinala Asia Express, 9 noiembrie 2025. Cine a câștigat ultima amuletă de pe Drumul Eroilor. Prin ce probă au...
Nominalizările la Premiile Grammy 2026. Artiștii care concurează la cele mai multe categorii
Nominalizările la Premiile Grammy 2026. Artiștii care concurează la cele mai multe categorii Catine.ro
Semifinala Asia Express, 9 noiembrie 2025. Ce echipe s-au calificat la ultimul joc de amuletă: „Ne-a crescut inima!”
Semifinala Asia Express, 9 noiembrie 2025. Ce echipe s-au calificat la ultimul joc de amuletă: „Ne-a crescut...
Başak Gümülcinelioğlu și Çağrı Çıtanak au devenit părinți pentru prima oară. Ce fotografie a publicat actrița din Dragostea plutește în aer
Başak Gümülcinelioğlu și Çağrı Çıtanak au devenit părinți pentru prima oară. Ce fotografie a publicat... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Misteriosul „Fedora Man”, adolescentul francez elegant surprins după jaful de la Luvru, a fost identificat
Misteriosul „Fedora Man”, adolescentul francez elegant surprins după jaful de la Luvru, a fost identificat Libertatea.ro
Occidentul se lasă manipulat de Putin într-un mod periculos. Kremlinul nu vizează doar granițele din 2014
Occidentul se lasă manipulat de Putin într-un mod periculos. Kremlinul nu vizează doar granițele din 2014 Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Nadia Comăneci, omagiată cu o pictură murală din Onești. Sportiva, profund impresionată: „O celebrare a colegilor mei de echipă și a sportului.”
Nadia Comăneci, omagiată cu o pictură murală din Onești. Sportiva, profund impresionată: „O celebrare a... Elle
Alertă în Istanbul! Doi români au fost răniți în urma unui atac armat
Alertă în Istanbul! Doi români au fost răniți în urma unui atac armat Spynews.ro
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“ BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ciuperci champignon murate pentru iarnă. Gustul toamnei în borcane
Ciuperci champignon murate pentru iarnă. Gustul toamnei în borcane HelloTaste.ro
O familie din Vrancea are o plantație de „aur roșu”. Este cel mai scump condiment din lume, un kilogram costă 150.000 de lei
O familie din Vrancea are o plantație de „aur roșu”. Este cel mai scump condiment din lume, un kilogram costă... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 9 noiembrie 2025. Gemenii iau decizii radicale. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 noiembrie 2025. Gemenii iau decizii radicale. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Surse: Ilie Bolojan îl protejează pe șeful Autorității pentru Reformă Feroviară. Demolatorul CFR, pus sub control judiciar
Surse: Ilie Bolojan îl protejează pe șeful Autorității pentru Reformă Feroviară. Demolatorul CFR, pus sub... Jurnalul
Etalare Tarot săptămâna 10-16 noiembrie 2025
Etalare Tarot săptămâna 10-16 noiembrie 2025 Kudika
Cui aparţine terenul de sub bloc? Puţini români ştiu acest detaliu
Cui aparţine terenul de sub bloc? Puţini români ştiu acest detaliu Playtech
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara Redactia.ro
Senatorul cu zece clase, prins din nou în trafic fără permis. Acesta a încercat să fugă de poliţişti
Senatorul cu zece clase, prins din nou în trafic fără permis. Acesta a încercat să fugă de poliţişti Observator
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie MediCOOL
Cum să gătești sfecla roșie și ce beneficii are sfecla pentru sănătate
Cum să gătești sfecla roșie și ce beneficii are sfecla pentru sănătate HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Crochete de ciuperci cu cașcaval. Gust crocant, aromă delicată și miez catifelat
Crochete de ciuperci cu cașcaval. Gust crocant, aromă delicată și miez catifelat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x