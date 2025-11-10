Diseară, de la 20.30, concurenții din Asia Express devin actori în celebrele drame coreene. Emisiunea, din nou lider de audiență

Aseară s-a dat startul etapei finale de pe Drumul Eroilor! Concurenții au ajuns în punctul culminant al aventurii, iar tensiunea este mai mare ca oricând. Gabi Tamaș și Dan Alexa si-au adăugat în portofoliu ultima amuletă a sezonului și un avantaj important în drumul lor spre Seul. Emisiunea Asia Express – Drumul Eroilor a fost din nou lider de audiență cu ediția din 9 noiembrie 2025.

La nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, show-ul a obținut o audiență medie de 5.6 puncte de rating și 19.7% cotă de piață, urmată de Pro TV cu 5.1 puncte de rating şi 17.8% cota de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, emisiunea înregistrând 6.1 puncte de rating și 17.3% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 4.6 puncte de rating și 12.9% cotă de piață.

Diseară, de la 20.30, la Antena 1, concurenții din Asia Express devin actori în celebrele drame coreene. Emisiunea, din nou lider de audiență cu ediția din 9 noiembrie 2025

Diseară, de la ora 20.30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, continuă drumul spectaculos spre Seul, cu cea de-a doua zi a etapei finale Asia Express – Drumul Eroilor. Concurenții își încep dimineața în stil coreean, în mijlocul orașului Daejeon, unde localnicii obișnuiesc să se relaxeze și să socializeze la izvoarele termale. Acolo, echipele trebuie să învețe trei remedii naturale coreene și, la rândul lor, să-i învețe pe localnici trei leacuri băbești românești – un schimb cultural inedit care dă startul unei zile pline de contraste.

După acest moment relaxant, Irina le transmite concurenților că este timpul să descopere Coreea viitorului. Următoarea oprire îi duce la National Science Museum din Daejeon, unde îi așteaptă una dintre cele mai spectaculoase misiuni ale sezonului: Omul împotriva mașinii.

Articolul continuă după reclamă

Aici, echipele trebuie să treacă prin patru probe care le testează coordonarea, agilitatea și precizia – toate în competiție directă cu tehnologia. De la controlul unei mingi virtuale fără a folosi mâinile, la o întrecere de baschet cu un braț robotic, până la manipularea sferelor zburătoare și coordonarea unui câine-robot pe un traseu cu obstacole, concurenții trăiesc o zi desprinsă din filmele SF.

Dar aventura nu se oprește aici. Ultimul indiciu al zilei îi poartă pe concurenți spre Korean Folk Village din Suwon, locul în care s-au născut primele drame coreene, cu peste 600 de ani în urmă. Aici, misiunea capătă un aer cinematografic: fiecare echipă trebuie să ajute studenți de la Facultatea de Film să recreeze o scenă clasică dintr-o dramă coreeană. Costumele tradiționale, emoția și interpretările dramatice transformă totul într-un moment memorabil, cu mult umor, tensiune și spectacol. Cum se vor descurca aceştia, rămâne de văzut diseară, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban all și Național

Perioada 9 noiembrie 2025