Diseară, ploaia schimbă totul la Asia Express – Drumul Mătăsii. Concurenții, puşi la grea încercare într-o fabrică de cărămizi

Premiera Asia Express – Drumul Mătăsii, lider detaşat de audiență.

Primul episod Asia Express – Drumul Mătăsii i-a adus pe cei 18 concurenți în fața unui început complet neașteptat: au fost lăsați în mijlocul deșertului din Uzbekistan, fără să știe unde trebuie să ajungă și fiind nevoiți să-și găsească singuri drumul spre prima destinație, Bukhara.

Diseară, ploaia schimbă totul la Asia Express – Drumul Mătăsii

Pe parcurs, au trecut prin provocări precum repararea unor căruțe, adunarea oilor, căratul bagajelor și primul autostop, iar noaptea au dormit în iurte, în combinații stabilite chiar de ei. Ajunși la Bukhara, concurenții au avut parte de prima misiune într-un hamam tradițional, unde au experimentat masajul Bukhara și curățarea cu ghimbir, probe care au provocat numeroase reacții și țipete.

Debutul a adus astfel primele tensiuni, apropieri și confruntări, dar și prima luptă pentru Amuletă, într-o ediție care s-a impus ca lider detaşat de audiență, pe toate categoriile de public.

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Premiera Asia Express – Drumul Mătăsii, lider detaşat de audiență

Astfel, conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:00 – 00:24, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea premierei Asia Express – Drumul Mătăsii a înregistrat 6.6 puncte de rating şi 30% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, Pro TV, înregistra 4.3 puncte de rating şi 19.7% cota de piaţă. Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 6.3 puncte de rating şi 22.6% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4.3 puncte de rating şi 15.5% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 5.5 puncte de rating şi 19.5% cota de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4.7 puncte de rating şi 16.5% cota de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:41, peste 1.4 milioane de telespectatori descopereau concurenții celui mai nou sezon Asia Express.

De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.7 puncte de rating și 22.7% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 6.1 puncte de rating și 27.2% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

După o primă zi însorită, Uzbekistanul le arată o cu totul altă față, iar ploaia transformă o misiune aparent simplă într-o luptă interminabilă cu noroiul, oboseala și propriile limite. Diseară, de la ora 20:30, la Antena 1, cele nouă echipe ajung la o fabrică de cărămizi, unde vor descoperi ce înseamnă cu adevărat ploaia la Asia Express.

Dacă prima zi pe Drumul Mătăsii i-a purtat prin deșertul Uzbekistanului, următoarea îi duce direct în noroi. Vremea se schimbă, iar odată cu ea se schimbă complet și datele cursei. Pentru concurenți, ploaia devine unul dintre adversarii pe care nu îi pot controla și care poate transforma orice probă, oricât de simplă ar părea la început, într-o provocare fără sfârșit.

Iar locul ales pentru una dintre misiunile zilei nu le va face deloc viața mai ușoară: o fabrică de cărămizi în care munca grea este parte din rutina zilnică a localnicilor. De data aceasta, concurenții trebuie să le ia locul muncitorilor și să le ofere acestora o binemeritată pauză de o oră. Numai că cele nouă echipe nu vor avea toate aceeași sarcină. Misiunile sunt împărțite pe trei grade de dificultate: construirea unui turn de cărămizi, repararea cuptorului sau chiar fabricarea cărămizilor. Prima echipă care ajunge la fabrică primește și un avantaj important: poate decide ce sarcină îi revine fiecărei perechi, inclusiv pe cea pe care o va executa ea însăși. Astfel, viteza nu aduce doar un avantaj în cursă, ci și puterea de a face viața mai ușoară sau mult mai grea adversarilor.

De la cărămizi și noroi, direct la o lecție de limba uzbekă

După testul fizic urmează unul cu totul diferit. Concurenții ajung într-o școală din Uzbekistan, unde trebuie să demonstreze cât de bine stau cu memoria, dar și cu talentul la mimă. Provocarea îi pune față în față cu copiii din școală și are un dublu scop: concurenții trebuie să învețe denumirile unor animale în limba uzbekă, iar copiii trebuie să le învețe în limba română. Doar că nimeni nu le oferă pur și simplu traducerile. Pentru a afla cum se numește fiecare animal în uzbekă, concurenții trebuie mai întâi să îl mimeze suficient de bine încât copiii să ghicească despre ce este vorba. Odată primit răspunsul, ei trebuie să memoreze cuvântul în uzbekă și, la rândul lor, să îi învețe pe copii denumirea în limba română. Să înveți numele animalelor într-o limbă străină este o provocare în sine. Să trebuiască mai întâi să afli cuvintele de la niște copii, exclusiv prin mimă, iar apoi să le și ții minte sub presiunea cursei este deja o misiune în adevăratul stil Asia Express. La finalul timpului alocat vine și testul, atât pentru concurenți, cât și pentru copii. Cum stau cele nouă echipe cu memoria, cât de convingător pot imita animalele și cât de repede reușesc să treacă de la noroiul fabricii de cărămizi la primele lor cuvinte în limba uzbekă rămâne de văzut în cea de-a doua zi a primei etape.

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Asia Express – Drumul Mătăsii continuă diseară, marți şi miercuri, de la ora 20:30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.