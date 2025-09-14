Drumul Eroilor, pe șine! Concurenții Asia Express pornesc într-o cursă cu drezina. Ce surprize aduce ediția de diseară

Diseară, de la ora 20:00, Antena 1 difuzează cea de-a doua etapă de pe Drumul Eroilor în Asia Express. Aventura continuă prin Filipine, cu noi provocări care îi pun pe concurenți în fața unor situații neașteptate și solicitante.

Etapa debutează cu o cursă pe apă, desfășurată pe un lac, care aduce încă din primele momente surprize importante în clasament și incidente neașteptate pentru unele dintre echipe.

Ce se întâmplă în ediția din 14 septembrie 2025 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor

Drumul către Joker le rezervă concurenților una dintre cele mai atipice și spectaculoase misiuni ale acestui sezon: călătoria cu drezina – un vehicul improvizat, realizat dintr-o platformă de lemn montată pe șine, împinsă manual sau cu ajutorul unor motoare artizanale.

Într-o zonă complet neturistică, concurenții sunt puși să transporte și să livreze produse localnicilor, însă singura cale de acces este această drezină care circulă pe o linie de cale ferată încă activă. În timp ce trenurile continuă să folosească aceeași rută, concurenții trebuie să se adapteze rapid pentru a-și îndeplini sarcina.

Tot în această etapă are loc Jocul pentru amuletă, care, de această dată, capătă forma unui spectacol de dans și muzică locală. Doar echipele calificate intră efectiv în competiție, însă toți ceilalți concurenți asistă la desfășurarea probelor și trăiesc emoțiile momentului alături de ei. Jokerul pus în joc rămâne un avantaj major în lupta pentru imunitate.

Care va fi echipa care va reuși să își asigure Jokerul și cum se vor descurca participanții într-o misiune desfășurată pe o cale ferată încă activă? Răspunsul va fi dezvăluit diseară, de la ora 20:00, într-o nouă ediție Asia Express – Drumul Eroilor, la Antena 1.

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Noul sezon Asia Express, denumit Drumul Eroilor, îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut. După succesul înregistrat de sezoanele anterioare, Asia Express promite să ridice din nou ștacheta, aducând în fața publicului povești impresionante, momente pline de umor, dar și lecții autentice despre curaj, adaptabilitate și spirit de echipă.