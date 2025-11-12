Finala Asia Express, 12 noiembrie 2025. Ce echipă a câștigat sezonul 8. Gabi Tamaș și Dan Alexa pleacă acasă cu premiul

S-a aflat cine a câștigat marea finală Asia Express-Drumul Eroilor, în ediția 40 din data de 12 noiembrie 2025. Cine a primit trofeul și ce s-a întâmplat în ultima ediție.

Ce s-a întâmplat în marea finală a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, din 12 noiembrie 2025

„Iată-ne aici, în marea finală!”, a zia Dan Alexa.

„Nu ne așteptam să ajungem aici”, a mărturisit Gabi Tamaș.

„În sfârșit am în față finaliștii sezonului opt, finaliștii de pe Drumul Eroilor de la Asia Express! Este epic și este cât se poate de adevărat. Nu știu dacă v-ați visat până aici. Veți trăi experiența până la capăt și mai mult de atât!”, a zis Irina Fodor.

Concurenții au spus că a fost un drum extrem de lung și dificil nu doar din punct de vedere fizic, ci mai ales din punct de vedere psihic.

„Este o victorie pe care o meritați și unii, și alții, însă doar o echipă va câștiga marele premiu. Este ultima cursă și la capătul ei este marele titlu și premiul de 35.000 de euro. Astăzi este vorba despre viteză, curaj, inteligență, inimă mare și nervi de oțel! Vă voi da cele două tablete și știți exact ceea ce urmează să faceți cu ele”, a zis Irina Fodor, anunțând că îi va aștepta la capătul drumului, pentru înmânarea marelui trofeu.

„Finala seamănă cu un escape room în aer liber. Și eu sunt un fan al acestor escape rooms”, a zis Alexandru Ion.

Finala Asia Express. Ce misiuni au primit finaliștii și ce s-a întâmplat în ultima ediție, din 12 noiembrie 2025

Echipele au primit ultimele plicuri roșii și au pornit la drum. Prima dată au avut de găsit un celebru pod, unde au căutat un indiciu. Au găsit un pianist și, privindu-i atent mâinile de la mâna stângă, au putut debloca următorul cod din tableta primită de la Irina Fodor. A urmat apoi provocarea în care au fost puși să meargă sub un pod ca să numere câți soldați plus câți cai sunt desenați și să înmulțească totul cu numărul de căruțe cu roți. Emoțiile au fost mari, așa că odate ce au ajuns la fața locului, cei patru s-au apucat rapid de treabă. S-au încurcat, au pierdut șirul, așa că au luat-o de la capăt.

La un moment dat, Dan Alexa și cu Gabi Tamaș au remarcat faptul că pe un zid sunt deja trecute cifrele, așa că au profitat și au făcut rapid calculcul, lăsându-i în urmă pe actori. Într-un final, și aceștia au deblocat tableta și au primit o nouă întrebare. Și, fiindcă au răspuns corect, au fost trimiși să caute următorul indiciu într-o piață.

Echipele din finala Asia Express-Drumul Eroilor au fost trimise la o anumită tarabă. Acolo au primit un alt plic cu indicii, dar și ceva de mâncat!

„Ați mâncat 15 viermi. Acum, trebuie să veți un ceai tradițional din pasta de cuib de viespi. Luați cana oferită de vânzător și pliculețul și căutați în piață apă fierbinte, pentru a putea face ceaiul. Este necesar să beți acest ceai, pentru sănătatea voastră trebuie să-l beți fierbinte. Vă pup, Țuca”, a fost mesajul transmis de Irina Fodor.

Au alergat imediat să facă rost de apă fierbinte și, când au turnat apa în cană, aceasta s-a deschis la culoare și a scos la iveală a doua parte a codului care a deblocat altă întrebare pentru cele două echipe din finala Asia Express-Drumul Eroilor din 12 noiembrie 2025. După ce au răspuns la întrebare, concurenții au făcut autostopul și au plecat din nou la drum, către următorul loc indicat de Irina Fodor. Apoi, într-un magazin plin cu poze, concurenții au fost nevoiți să găseasăc o căciulă, dar și alte indicii. Și de data aceasta, Gabi Tamaș și Dan Alexa s-au descurcat mai bine decât Ștefan Floroaica și Alexandru Ion.

Apoi, cele două echipe din finala Asia Express-Drumul Eroilor au fost puse să lucreze la un spa. După ce și-au luat costume speciale și și-au pregătit prosoapele pe cap, aceștia ai primit ouă fierte, pentru a le servi clienților. Următorul indiciu primit era o poză cu statuia unor mâini în poziția Gangnam Style, din celebrul clip.

Ajunși în fața statuii dedicate celebrului hit, concurenții au fost puși să caute cinci trecători, alături de care să danseze Gangnam Style. Și când credeau că au dat de greu, Dan Alexa și Gabi Tamaș au dat de un grup de români! Nu mică le-a fost surpriza când au descoperit acest lucru și au profitat din plin!

„Care erau șansele să dăm de români în Coreea?”, s-au mirat ei.

Ajutați de grupul strâns, cei doi au trecut cu bine și peste această probă. Următoarea oprire a fost la Starfield, cea mai faimoasă librărie din Seul, pentru a găsi cu ajutorul unui binoclu o carte ce spune povestea lor, a finaliștilor. Acolo se ascunde următorul indiciu. Într-o asemenea bibliotecă e o adevărată provocare să găsești o carte. În interior, concurenții au găsit un indiciu cu următoarea locație: o cafenea.

La cafenea, concurenții au primit un nou plic, cu noi indicații. Au primit o hartă cu trei zone, fiecare având câte o misiune ce va aduce, la final, o dorință îndeplinită pentru o tânără refugiată din Coreea de Nord. Nici de data aceasta, sarcinile primite nu au fost deloc simple.

Cine a câștigat Asia Express-Drumul Eroilor. Cine a plecat acasă cu marele trofeu

La final, un alt plic i-a trimis la un hotel: o ultimă misiune înainte de a afla cine a câștigat Asia Express. A urmat autostopul și un val uriaș de emoții și de nerăbdare. Intrați în camera, concurenții s-au pus pe căutat indicii.

Telefonul a sunat și au fost puși să verifice dacă apa caldă merge bine. Apoi, au realizat că au un indiciu ascuns pe oglinzi! Așa au reușit Gabi Tamaș și Dan Alexa să deblocheze ecranul și au fost extrem de emoționați să vadă imagini din carierele lor sportive.

„Suntem mândri că am făcut milioane de români fericiți”, au zis cei doi sportivi.

Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au putut să se vadă în momente cheie din cariera lor sau din copilărie. Apoi, echipele au putut vedea imagini de la Asia Express, dar și un mesaj de la cei dragi.

„Nu am trăit niciodată nimic similar cu expriența Asia Express”, a zis Alexandru Ion.

Ultima parolă a deblocat o tabletă cu locația în care aștepta Irina Fodor, în finala Asia Express-Drumul Eroilor.

A urmat un autostop și un val uriaș de emoții. Ajunse la clădirea cu pricina, echipele s-au apucat să o caute pe Irina Fodor. Indiciul găsit pe un ecran i-a trimis către o altă locație. Cu ultimele forțe, echipele au făcut un ultim autostop.

Cu sufletul la gură, cu ultimele puteri și cu imagini derulându-se în mintea lor, echipele au alergat spre Irina Fodor.

Și astfel, Asia Express-Drumul Eroilor a fost câștigat de Gabi Tamaș și Dan Alexa, într-o ediție de vis, difuzată pe 12 noiembrie 2025. La final, actorii i-au felicitat cu mult fair play.

„Să câștigi Asia Express este ceva extraordinar”, a zis Gabi Tamaș.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit oricând și pe AntenaPLAY, a marcat o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala a avut loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi au înfruntat culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, au învățat despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, au învățat mai multe despre ei și partenerii lor, și au făcut tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon, încununat cu un premiu în valoare de 35.000 de euro.