Finala Asia Express, 12 noiembrie 2025. Dan Alexa, în lacrimi! Actorii au trăit un moment unic în viață. Ce li s-a întâmplat

În marea finală Asia Express-Drumul Eroilor, concurenții au trecur prin momente neașteptate. Descoperă de ce a plâns Dan Alexa în ediția din 12 noiembrie 2025.

În marea finală a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, după o zi plină, concurenții au ajuns la un hotel din Seul, acolo unde au căutat numeroase indicii. La un moment dat, ceva complet neașteptat s-a întâmplat și Dan Alexa a izbucnit în lacrimi.

Actorii au trăit și ei un adevărat carusel de emoții, în ediția din 12 noiembrie 2025.

Dan Alexa, în lacrimi! Actorii au trăit un moment unic în viață. Ce li s-a întâmplat în marea finală Asia Express, din 12 noiembrie 2025

Telefonul a sunat și au fost puși să verifice dacă apa caldă merge bine. Apoi, au realizat că au un indiciu ascuns pe oglinzi! Așa au reușit Gabi Tamaș și Dan Alexa să deblocheze ecranul și au fost extrem de emoționați să vadă imagini din carierele lor sportive.

„Suntem mândri că am făcut milioane de români fericiți”, au zis cei doi sportivi.

Cu lacrimi în ochi, cei doi sportivi și-au adus de marile momente din carierele lor, de meciuri, de de victorii, de microbiștii care scandau, de forfota de pe stadioane și de tot ceea ce le-a fost mai drag ca sportivi.

Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au putut să se vadă momente cheie din cariera lor sau din copilărie, cu imagini de familie sau imagini cu roluri dragi.

Dar nu a fost tot, căci echipele au putut vedea imagini de la Asia Express, dar și câte un mesaj extrem de emoționant de la cei dragi, aflați acasă.

„Nu am trăit niciodată nimic similar cu expriența Asia Express”, a zis Alexandru Ion.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit oricând și pe AntenaPLAY, a marcat o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala a avut loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi au înfruntat culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, au învățat despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, au învățat mai multe despre ei și partenerii lor, și au făcut tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon, încununat cu un premiu în valoare de 35.000 de euro.