Finala Asia Express, 12 noiembrie 2025. Gabi Tamaș și Dan Alexa, surpriză de proporții la statuia Gangnam Style

Gabi Tamaș și Dan Alexa, surpriză de proporții la statuia Gangnam Style din Seul, în Coreea de Sud

În ediția 40 din 12 noiembrie 2025 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, marea finală a adus numeroase surprize și misiuni neașteptate. Una dintre ele s-a întâmplat la o statuie în forma unor mâini.

„Mai toți am auzit refrenul Oppa Gangnam Style, dar oare câți dintre noi am înțeles ce a vrut să spună artistul din Coreea de Sud. PSY este un rapper din Coreea de Sud, cantautor și prezentator TV. Seul are chiar o statuie pentru mega hitul său din 2012. Cucerind rapid topurile, cu 6 miliarde de vizualizări pe YouTube, este unul dintre cele mai vizionate videoclipuri din toate timpurile. Deși privită ca fiind un kitsch, creația sa este, de fapt, o satiră la adresa noului val de bogătași din cartierul Gangnam, artistul ridiculizând, de fapt, felul lor de a se da în spectacol cu bani făcuți în grabă. Mâinile împreunată prind astfel un alt înțeles. Chiar și neînțeles, hitul său nebun a pus Seul și Coreea de Sud pe harta lumii dintr-un singur tun”, a explicat Marius Damian, în ediția 40 din 12 noiembrie 2025 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor.

Prima echipă ajunsă la locul cu statuia a fost cea formată din Gabi Tamaș și Dan Alexa. Pe mission board, aceștia au aflat ce au de făcut:

„Sunteți în Seul, în finala Asia Express, este logic că veți dansa Gangnam Style. Convingeți 5 localnici și 5 turiști să danseze împreună cu voi în fața statuii, timp de 4 minute, cât durează cântecul. Veți fi judecați pentru energie și entuziasm. Mult succes! Țuca”, a transmis Irina Fodor.

Dan Alexa și Gabi Tamaș au privit atent în jur și s-au apucat rapid de treabă, însă nu mică le-a fost surpriza atunci când au realizat că au dat peste un grup de turiști români. Aceștia au acceptat să îi ajute, făcându-le misiunea mult mai ușoară.

„Care erau șansele să dăm de români fix de români la proba asta?!”, s-au gândit ei.

Ce a urmat? Vezi totul urmărind clipul video de mai sus, din marea finală a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, din 12 noiembrie 2025.

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit oricând și pe AntenaPLAY, a marcat o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala a avut loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi au înfruntat culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, au învățat despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, au învățat mai multe despre ei și partenerii lor, și au făcut tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon, încununat cu un premiu în valoare de 35.000 de euro.