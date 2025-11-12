Finala Asia Express, 12 noiembrie 2025. Finaliștii, misiune la bibliotecă. Ce au pățit Alexandru Ion și Ștefan Floroaica

În finala Asia Express-Drumul Eroilor, cele două echipe au avut o misiune uluitoare la o celebră bibliotecă din Seul! Ce au pățit Alexandru Ion și Ștefan Floroaica, în mașina unui localnic.

În finala emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, finaliștii au trecut prin numeroase probe neașteptate și dificile. După misiunea de la statuia Gangnam Style, cele două echipe au ajuns la Starfield, cea mai faimoasă librărie din Seul.

Acesta a fost momentul în care Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au urcat în mașina unui localnic bogat și au trăit ceva complet neașteptat. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în ediția 40 din 12 noiembrie 2025.

Finaliștii, misiune la bibliotecă. Ce au pățit Alexandru Ion și Ștefan Floroaica în finala Asia Express-Drumul Eroilor, din 12 noiembrie 2025

Ajunși la biblioteca Starfield, concurenții au fost puși să caute cartea („Cartea eroilor”). Volumele roșii aveau pozele fiecărei echipe și erau „ascunse” printre zecil de rafturi și miile de titluri. Folosindu-se de un binoclu, concurenții au încercat să găsească volumul cu pricina. Într-o asemenea bibliotecă e o adevărată provocare să găsești o carte.

Odată ce au pus mâna pe carte, echipele s-au așezat puțin pentru a găsi indicii.

„Am rămas impresionat pentru că e prima dată când mă văd pe coperta unei cărți”, a zis Dan Alexa.

Au analizat atent coperta și foile și, într-un final, au descoperit un citat lipit pe foi. Era vorba despre denumirea unei cafenele. Fără să mai stea pe gânduri, concurenții au făcut din nou autostopul și au plecat să găsească locul cu pricina, aflat la doar câțiva kilometri distanță.

Un moment neașteptat a fost atunci când Alexandru Ion și Ștefan Floroaica au urcat în mașina unui localnic bogat, ce avea o mașină așa cum nu au mai văzut vreodată. Cei doi actori au fost impresionați de tehnologia descoperită.

„Avioane! E un avion! Nu am mers niciodată cu așa ceva, era foarte tare”, au zis ei la testimonial, în finala emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit oricând și pe AntenaPLAY, a marcat o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala a avut loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi au înfruntat culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, au învățat despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, au învățat mai multe despre ei și partenerii lor, și au făcut tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon, încununat cu un premiu în valoare de 35.000 de euro.