Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Gabi Tamaș și Dan Alexa sunt marii câștigători ai sezonului 8 Asia Express, într-o ediție lider detaşat de audiență

Gabi Tamaș și Dan Alexa sunt marii câștigători ai sezonului 8 Asia Express, într-o ediție lider detaşat de audiență

În minutul de aur 21.41, peste 1.5 milioane de telespectatori la nivelul întregului public au urmărit aventurile concurenților Asia Express – Drumul Eroilor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 13 Noiembrie 2025, 14:06 | Actualizat Joi, 13 Noiembrie 2025, 14:13
Galerie
Gabi Tamaș și Dan Alexa sunt marii câștigători ai sezonului 8 Asia Express, într-o ediție lider detaşat de audiență | Antena 1

Dan Alexa și Gabi Tamaș, alături de Ștefan Floroaica și Alex Ion, au luat aseară cu asalt străzile din Seul în marea finala a sezonului 8 Asia Express. Marele trofeu a fost câștigat de cei doi fotbaliști după o cursă extrem de strânsă și intensă.

Gabi Tamaș și Dan Alexa sunt marii câștigători ai sezonului 8 Asia Express – Drumul Eroilor, într-o ediție lider detaşat de audiență în data de 12 noiembrie 2025

Telespectatorii au putut descoperi, alături de concurenți, frumusețea Seulului – de la reperele sale emblematice, la detaliile culturale și momentele inedite pe care doar o astfel de aventură le poate scoate la suprafață. Un oraș futurist, plin de culoare și energie, devenit terenul ultimului duel din acest sezon.

Marea finală a fost lider detașat de audiență pe toate segmentele de public, marcând un vârf de interes pentru cel mai complex sezon din istoria formatului.

Articolul continuă după reclamă

Astfel, conform Kantar Media, finala Asia Express - Drumul Eroilor, difuzată aseară în intervalul 20.30 – 00.16, a condus clasamentul audiențelor la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, cu o audiență medie de 8.2 puncte de rating şi 31.7% cota de piață, urmat de Pro TV, cu doar 4.5 puncte de rating şi 17.4% cota de piață.

Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, emisiunea înregistrând 7.5 puncte de rating și 24.1% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 3.8 puncte de rating și 12.4% cotă de piață. Şi la nivelul segmentului național, Asia Express a fost prima opțiune a publicului, emisiunea înregistrând 7.1 puncte de rating şi 22.9% cota de piața, fiind urmată şi de această dată tot de către Pro TV, cu 4.3 puncte de rating şi 13.7% cota de piață.

În minutul de aur 21.41, peste 1.5 milioane de telespectatori la nivelul întregului public au urmărit aventurile concurenților Asia Express – Drumul Eroilor.

După zece etape care i-au purtat prin trei culturi complet diferite – Filipine, Vietnam și Coreea de Sud – concurenții au trecut printr-un carusel de experiențe care le-au testat limitele fizice, psihice și emoționale. De la sate izolate din Filipine, unde oamenii trăiesc fără electricitate, până la tehnologia avansată a Coreei de Sud, unde au interacționat chiar și cu câini-robot, Drumul Eroilor le-a pus în față situații pe care nu le-ar fi trăit nicăieri altundeva. A fost o aventură care și-a pus amprenta pe fiecare dintre ei – pe felul în care privesc lumea, pe modul în care reacționează, pe rezistență, pe adaptare. O experiență unică, posibilă doar la Asia Express.

„Mă bucur că oamenii de acasă i-au cunoscut de data asta pe Gabi și pe Dan – un băiat din Brașov și un băiat din Caransebeș – și nu pe Tamaș și Alexa sau ce știau ei despre noi doi.
Au fost două luni în care am trăit într-un context în care am fost așa cum suntem în viața de zi cu zi. Ne-am bucurat de ce-am văzut, de ce-am trăit, de oamenii pe care i-am avut alături, dar mereu cu un respect pentru competiție ,pe care îl avem în sânge. A fost o poveste pe care mă bucur că am trăit-o și mă bucur că am trăit-o alături de Dan.”, a declarat Gabi Tamaș.

„Am luat strategia de pe terenul de fotbal și am aplicat-o pe terenul de luptă din Asia Express. Am plecat de la început cu ideea că vrem să dozăm lucrurile în ritmul nostru și să nu uităm să ne bucurăm de tot ce se întâmplă acolo – lucru pe care chiar cred că am reușit să-l facem. Personal, nu o să uit niciodată de nopțile în care trebuia să cer cazare. A fost coșmarul meu… dar, în același timp, rămân cu bucuria de a fi cunoscut la aceste cazări niște oameni și niște povești extraordinare, pe care altfel nu aș fi avut șansa să le ascult.

Și aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care ne-au primit la ei în mașini și la ei în case și care au devenit parte din povestea noastră.”, a declarat Dan Alexa.

Gabi Tamaș și Dan Alexa alături de trofeul Asia Express sezonul 8
+2
Mai multe fotografii

Sursa: Kantar Media
Copyright: ARMADATA S.R.L.
Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group
Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban all și Național
Perioada 12 noiembrie 2025

Ce mesaj a transmis Gabi Tamaș, imediat după ce a câștigat Asia Express! Detaliul observat imediat de mulți...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a reacționat soția lui Gabi Tamaș după succesul din Asia Express. Mesajul Ioanei după finală Cum a reacționat soția lui Gabi Tamaș după succesul din Asia Express. Mesajul Ioanei după finală
Observatornews.ro Insula grecească cu doar 24 de locuitori, gata să-i plătească cu 18.000€ pe cei care decid să se mute acolo Insula grecească cu doar 24 de locuitori, gata să-i plătească cu 18.000€ pe cei care decid să se mute acolo
Trump l-a întrebat pe preşedintele sirian, la Casa Albă, câte soţii are: „Cu voi, băieţi, niciodată nu știu” Trump l-a întrebat pe preşedintele sirian, la Casa Albă, câte soţii are: „Cu voi, băieţi, niciodată nu știu”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Finala Asia Express, 12 noiembrie 2025. Ce echipă a câștigat sezonul 8. Gabi Tamaș și Dan Alexa pleacă acasă cu premiul
Finala Asia Express, 12 noiembrie 2025. Ce echipă a câștigat sezonul 8. Gabi Tamaș și Dan Alexa pleacă acasă...
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei Catine.ro
Finala Asia Express, 12 noiembrie 2025. Dan Alexa, în lacrimi! Actorii au trăit un moment unic în viață. Ce li s-a întâmplat
Finala Asia Express, 12 noiembrie 2025. Dan Alexa, în lacrimi! Actorii au trăit un moment unic în viață. Ce li...
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum a fost săltată din pat „Zeița Bogăției”, creierul unei fraude cu criptomonede 6,2 miliarde de euro
Cum a fost săltată din pat „Zeița Bogăției”, creierul unei fraude cu criptomonede 6,2 miliarde de euro Libertatea.ro
Un expert britanic a descoperit găselnița Kievului: Cel mai bun contraatac al Ucrainei, lovitura care îl doboară pe Putin
Un expert britanic a descoperit găselnița Kievului: Cel mai bun contraatac al Ucrainei, lovitura care îl... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero Ferrari: „Următorul pas în carieră”
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero... Elle
Mădălina Ghenea, apariție care îți taie respirația! Primele declarații ale actriței, după ce s-a reîntors în România. PAPARAZZI
Mădălina Ghenea, apariție care îți taie respirația! Primele declarații ale actriței, după ce s-a reîntors... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok HelloTaste.ro
Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar drumurile sunt din pământ
Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
ONG-urile #rezist, mișcare la 180 de grade. Se organizează un protest antijustiție. Ținta – președintele ÎCCJ, Lia Savonea
ONG-urile #rezist, mișcare la 180 de grade. Se organizează un protest antijustiție. Ținta – președintele... Jurnalul
Ce înseamnă când visezi că zbori, că plângi sau că te pierzi. Mesaje din subconștient la care să fii atentă
Ce înseamnă când visezi că zbori, că plângi sau că te pierzi. Mesaje din subconștient la care să fii atentă Kudika
Cât va fi pensia ta dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Exemplu de calcul după noua formulă
Cât va fi pensia ta dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Exemplu de calcul după noua formulă Playtech
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara Redactia.ro
Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială
Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială Observator
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat UseIT
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x