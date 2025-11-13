Gabi Tamaș și Dan Alexa sunt marii câștigători ai sezonului 8 Asia Express, într-o ediție lider detaşat de audiență

În minutul de aur 21.41, peste 1.5 milioane de telespectatori la nivelul întregului public au urmărit aventurile concurenților Asia Express – Drumul Eroilor.

Dan Alexa și Gabi Tamaș, alături de Ștefan Floroaica și Alex Ion, au luat aseară cu asalt străzile din Seul în marea finala a sezonului 8 Asia Express. Marele trofeu a fost câștigat de cei doi fotbaliști după o cursă extrem de strânsă și intensă.

Gabi Tamaș și Dan Alexa sunt marii câștigători ai sezonului 8 Asia Express – Drumul Eroilor, într-o ediție lider detaşat de audiență în data de 12 noiembrie 2025

Telespectatorii au putut descoperi, alături de concurenți, frumusețea Seulului – de la reperele sale emblematice, la detaliile culturale și momentele inedite pe care doar o astfel de aventură le poate scoate la suprafață. Un oraș futurist, plin de culoare și energie, devenit terenul ultimului duel din acest sezon.

Marea finală a fost lider detașat de audiență pe toate segmentele de public, marcând un vârf de interes pentru cel mai complex sezon din istoria formatului.

Articolul continuă după reclamă

Astfel, conform Kantar Media, finala Asia Express - Drumul Eroilor, difuzată aseară în intervalul 20.30 – 00.16, a condus clasamentul audiențelor la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, cu o audiență medie de 8.2 puncte de rating şi 31.7% cota de piață, urmat de Pro TV, cu doar 4.5 puncte de rating şi 17.4% cota de piață.

Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, emisiunea înregistrând 7.5 puncte de rating și 24.1% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 3.8 puncte de rating și 12.4% cotă de piață. Şi la nivelul segmentului național, Asia Express a fost prima opțiune a publicului, emisiunea înregistrând 7.1 puncte de rating şi 22.9% cota de piața, fiind urmată şi de această dată tot de către Pro TV, cu 4.3 puncte de rating şi 13.7% cota de piață.

În minutul de aur 21.41, peste 1.5 milioane de telespectatori la nivelul întregului public au urmărit aventurile concurenților Asia Express – Drumul Eroilor.

După zece etape care i-au purtat prin trei culturi complet diferite – Filipine, Vietnam și Coreea de Sud – concurenții au trecut printr-un carusel de experiențe care le-au testat limitele fizice, psihice și emoționale. De la sate izolate din Filipine, unde oamenii trăiesc fără electricitate, până la tehnologia avansată a Coreei de Sud, unde au interacționat chiar și cu câini-robot, Drumul Eroilor le-a pus în față situații pe care nu le-ar fi trăit nicăieri altundeva. A fost o aventură care și-a pus amprenta pe fiecare dintre ei – pe felul în care privesc lumea, pe modul în care reacționează, pe rezistență, pe adaptare. O experiență unică, posibilă doar la Asia Express.

„Mă bucur că oamenii de acasă i-au cunoscut de data asta pe Gabi și pe Dan – un băiat din Brașov și un băiat din Caransebeș – și nu pe Tamaș și Alexa sau ce știau ei despre noi doi.

Au fost două luni în care am trăit într-un context în care am fost așa cum suntem în viața de zi cu zi. Ne-am bucurat de ce-am văzut, de ce-am trăit, de oamenii pe care i-am avut alături, dar mereu cu un respect pentru competiție ,pe care îl avem în sânge. A fost o poveste pe care mă bucur că am trăit-o și mă bucur că am trăit-o alături de Dan.”, a declarat Gabi Tamaș.

„Am luat strategia de pe terenul de fotbal și am aplicat-o pe terenul de luptă din Asia Express. Am plecat de la început cu ideea că vrem să dozăm lucrurile în ritmul nostru și să nu uităm să ne bucurăm de tot ce se întâmplă acolo – lucru pe care chiar cred că am reușit să-l facem. Personal, nu o să uit niciodată de nopțile în care trebuia să cer cazare. A fost coșmarul meu… dar, în același timp, rămân cu bucuria de a fi cunoscut la aceste cazări niște oameni și niște povești extraordinare, pe care altfel nu aș fi avut șansa să le ascult.

Și aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care ne-au primit la ei în mașini și la ei în case și care au devenit parte din povestea noastră.”, a declarat Dan Alexa.

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban all și Național

Perioada 12 noiembrie 2025