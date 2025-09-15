Gestul făcut de Emil Rengle înainte de plecarea la Asia Express 2025: „Am fost șarpe, dar uite că am năpârlit”. Ce a recunoscut

Emil Rengle a stârnit un val de reacții în mediul online, odată cu participarea la Asia Express, alături de iubitul lui. Cum răsounde acesta internauților care spun că a trecut printr-o adevărată transformare.

Emil Rengle și Alejandro se numără printre cele mai puternice echipe de la Asia Express 2025. Ei și-au demonstrat abilitățile încă din prima etapă când au obținut imunitatea mică și mai mult, au câștigat ambele jocuri de amuletă. Cu toate acestea, se pare că cei doi s-au pregătit mult pentru experiența de pe Drumul Eroilor. În special Emil, care a dezvăluit că a trecut printr-o adevărată transformare în ultimul an.

Emil Rengle, dezvăluiri despre perioada lui de transformare. Cum le răspunde concurentul Asia Express 2025 celor care au observat schimbare

Emil Rengle nu este străin de reality show-uri. Concurentul de la Asia Express 2025 a mai participat în trecut în cadrul unor concursuri TV, unde internauții consideră că a avut o atitudine complet diferită.

Astfel, în urma unui comentariu de pe Tik Tok, în care un internaut i-a dezvăluit că acum pare „mai matur”, după ce l-a acuzat că în trecut ar fi fost „rău, bârfitor și îmbârligător”, acesta a revenit și cu un răspuns video.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Imagini din casa în care locuiesc Emil Rengle și Alejandro. Cei doi concurenți de la Asia Express 2025 se consideră soți

Emil Rengle a recunoscut că a avut un comportament de care nu este mândru, dar a dezvăluit că între timp a trecut printr-un proces de transformare. Concurentul de la Asia Express 2025 a adăugat că a apelat la tot felul de metode prin care să își găsească liniștea și să devină cea mai bună versiune a lui.

„În sfârșit, cineva a zis-o (...) Niciodată nu m-am supărat pe oamenii care mi-au spus adevărul, pentru că, sincer, am avut oportunitatea de a crește și de a mă transforma. Dacă (n.r. un o altă emisiune TV) m-a prins într-o perioadă în care încercam să-mi demonstrez mie când sunt de puternic și da, am făcut-o într-un mod mult mai dramatic, dar de atunci până la Asia Express, am trecut prin procesul meu. De la șamani prin Peru, la retreaturi în Bali, terapie, plâns, dansat, am vindecat destul de mult și da, am fost șarpe, dar uite că am năpârlit”, a spus Emil Rengle, pe TikTok”, a reacționat tânărul în mediul online.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cum se înțelege Rengle de la Asia Express cu soacra sa. De ce a numit-o „bestie” și ce detalii mai puțin știute au ieșit la iveală

În comenarii, fanii săi i-au arătat susținere și l-au felicitat pentru omul care este astăzi.

„Mie atât de mult îmi place de tine și partenerul tau. Mereu stau cu sufletul la gura când urmează să faceți o probă. Sunteți mirobolanți”, a scris cineva.

„Ești un om minunat. Timpul trece și noi ne schimbăm unii în rău alții în bine. În acest proiect vă doresc succes sunteți foarte tari”, a mai adăugat alt internaut.

„Te-am văzut într-un magazin dintr-un mall din București, erai cu iubi tău, vreau să vă spun că în realitate arată super băieții și au foarteeee mult bun simț, se vede că au o educație bună”, a dezvăluit o persoana care l-a întâlnit.