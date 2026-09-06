Irina Fodor, dezvăluiri din culisele Asia Express, înainte de marea premieră. Ce nu s-a văzut pe Drumul Mătăsii | EXCLUSIV

Irina Fodor a făcut dezvăluiri din culisele „Asia Express – Drumul Mătăsii”. Ce a descoperit în China și Uzbekistan și cum sunt concurenții.

Irina Fodor, dezvăluiri în exclusivitate din culisele „Asia Express – Drumul Mătăsii”

Irina Fodor a povestit în exclusivitate câteva detalii din culisele noului sezon „Asia Express – Drumul Mătăsii”. Prezentatoarea emisiunii s-a bucurat să vorbească despre experiența trăită pe parcursul filmărilor și despre modul în care se va desfășura competiția în acest sezon.

Prezentatoarea a dezvăluit că noul sezon a fost unul cu adevărat spectaculos și că echipa a ajuns în China, o experiență pe care a descris-o drept incredibilă.

„Este un sezon uimitor. Am ajuns în China. Este o performanță incredibilă faptul că am reușit să ajungem și să filmăm acolo un proiect atât de mare și pe o perioadă atât de lungă de timp. Am parcurs 10.000 de kilometri în China, ceea ce nu e puțin lucru”, a povestit Irina Fodor.

Ce a descoperit Irina Fodor în China

Irina Fodor a mărturisit că a descoperit despre China mult mai multe lucruri decât se aștepta. Vedeta a recunoscut că nu și-a imaginat niciodată că va avea ocazia să ajungă într-o astfel de țară și s-a declarat impresionată de nivelul tehnologiei și al civilizației.

Dincolo de toate acestea, peisajele au fost cele care i-au atras cel mai mult atenția. Irina Fodor a descris China drept o țară plină de surprize, în care fiecare zi de filmare a venit cu experiențe noi.

Nici Uzbekistanul nu s-a lăsat mai prejos. Prezentatoarea a fost impresionată de amestecul dintre tradiții, istorie și peisajele exotice pe care le-a întâlnit pe Drumul Mătăsii.

Printre momentele care i-au rămas în minte se numără și aventura cu o cămilă, în timp ce încerca să filmeze unul dintre intro-urile pentru „Asia Express”.

„Am trăit tot felul de peripeții. Momente în care a trebuit să fiu atentă la tot. De data asta aveam o cămilă lângă mine, iar această cămilă mesteca întruna ceva. Stăpânul mi-a explicat să am grijă, pentru că ea, la un moment dat, se va întoarce spre mine și mă va scuipa. Aveam puțin timp între mestecăturile ei în care trebuia să mă feresc. Am râs foarte mult și a durat mult să filmăm acest intro, dar adrenalina pe care o aveam a fost excepțională”, a povestit Irina.

Ce dezvăluiri a făcut Irina Fodor despre concurenții de la Asia Express

Irina Fodor a fost impresionată și de concurenții din acest sezon. Prezentatoarea a explicat că formatul „Asia Express” reușește să îi arate pe oameni dincolo de imaginea pe care o au în viața de zi cu zi.

„Proiectul ăsta nu-ți arată primele straturi ale unui om. Intră în profunzime, vezi și lumina și vezi și întunericul, în funcție de moment și de ceea ce există între noi”, a spus Irina Fodor.

Vedeta a remarcat, de asemenea, competitivitatea concurenților și dorința acestora de a se afirma în timpul probelor. Printre cei care au impresionat-o se numără Cheloo, prin spiritul competitiv, dar și Valerie Lungu, despre care Irina spune că se transformă complet în momentul în care începe cursa.

„Este angelică și extraordinar de frumoasă, delicată și finuță, în momentul în care începe cursa se transformă, are o forță extraordinară, o înverșunare pe măsură”, a spus Irina Fodor.

„Asia Express – Drumul Mătăsii” începe duminică la Antena 1

Primul episod din „Asia Express – Drumul Mătăsii” promite numeroase surprize pentru fanii emisiunii. Concurenții pornesc într-o aventură spectaculoasă, iar fiecare etapă îi va pune în fața unor provocări care le vor testa limitele, răbdarea și relațiile.

Noul sezon al emisiunii „Asia Express – Drumul Mătăsii” începe duminică, de la ora 20:00, la Antena 1, dar poate fi urmărit și în AntenaPLAY. Telespectatorii sunt invitați să descopere încă din prima ediție aventurile prin care vor trece echipele și surprizele pregătite pe parcursul competiției.