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Maurice și Connie au primit un handicap neașteptat la Asia Express. Ce le-a pregătit Irina: „Trebuie să-l luați peste tot cu voi”

Maurice și Connie au primit un handicap neașteptat la Asia Express. Cei doi trebuie să aibă grijă pe tot parcursul cursei.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Duminica, 27 Septembrie 2026, 20:11 | Actualizat Duminica, 27 Septembrie 2026, 20:15
Maurice și Connie au primit un handicap neașteptat la Asia Express. Ce le-a pregătit Irina: „Trebuie să-l luați peste tot cu voi” | Antena 1
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După ce au aflat că Mătasea este verde, Maurice și Connie au rămas în cursa Asia Express. Cei doi concurenți au scăpat de emoțiile eliminării, însă au trebuit să plătească tribut pentru parcursul lor și să pornească în noua etapă cu un handicap.

Maurice și Connie au primit un handicap neașteptat la Asia Express

Concurenții se așteptau ca acest handicap să însemne apariția unui nou „coleg” care să le îngreuneze deplasarea și să le încetinească ritmul. Irina le-a pregătit însă o surpriză complet neașteptată. Maurice și Connie au primit un „coechipier” special.

În locul unui obiect greu sau al unei sarcini suplimentare, Maurice și Connie au primit un mic patruped care avea să le însoțească pe parcursul competiției. Este vorba despre un bichon, care a devenit rapid vedeta momentului.

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Cei doi concurenți s-au atașat imediat de cățeluș și au decis să-i dea și un nume. Micuțul patruped a fost botezat Chehov, iar Maurice și Connie au primit misiunea de a avea grijă de el pe parcursul cursei.

Cum a reacționat Maurice la aflarea veștii

„Dragilor, trebuie să-l luați peste tot cu voi”, a fost indicația transmisă concurenților de către Irina Fodor.

Astfel, noul lor „handicap” nu înseamnă doar că trebuie să transporte un obiect sau să îndeplinească o sarcină în plus. Maurice și Connie trebuie să se asigure că Chehov este alături de ei la fiecare probă și la fiecare misiune până la momentul imunității.

Surpriza a fost cu atât mai mare cu cât cei doi se așteptau la o provocare complet diferită. În loc să fie întâmpinați de un nou obstacol care să le îngreuneze cursa, aceștia au primit un companion de care au ajuns să se îndrăgostească aproape instantaneu.

Mai mult, Maurice a fost atât de cucerit de micuțul patruped încât a întrebat dacă ar putea să îl adopte după încheierea filmărilor.

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Rămâne de văzut dacă prezența lui Chehov va reprezenta, într-adevăr, un handicap pentru cei doi concurenți sau dacă patrupedul se va transforma într-un adevărat avantaj pentru Maurice și Connie în cursa Asia Express.

Momente tensionate la Asia Express. Concurenții nu își mai ascund nemulțumirile: „Valerie are un fel de a te face psihol...
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