Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, primele declarații după eliminarea de la Asia Express. Ce au spus la finalul aventurii

Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu au fost eliminate de la Asia Express - Drumul Mătăsii. Iată ce au declarat după verdictul cursei pentru ultima șansă.

Cursa pentru ultima șansă din această seară a avut o miză uriașă: locul în finala Asia Express - Drumul Mătăsii. În cursă au intrat: Gabi Torje și Alin Alexuc, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă și Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu.

Irina Fodor a anunțat echipele care ocupă ultimele două locuri în finala acestui sezon, iar Loredana și Ana au aflat că sunt eliminate din competițe, ajungând ultimele la pupitrul prezentatoarei după cursă.

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Ce mesaje au avut Irina Fodor și concurenții din marea finală Asia Express - Drumul Mătăsii pentru Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu

„Ne așteptam, Irina”, a declarat Loredana.

„Fetele noastre autentice, cât se poate de reale”, spune Irina Fodor, în timp ce o ține pe Loredana de mână.

„Așa cum toate poveștile frumoase au și ele un final, un sfârșit, a venit și sfârșitul nostru”, spune Loredana. „Știam că echipele celelalte sunt înaintea noastră. Cu băieții, cu Torje și cu Alexuc, nu ne-am întâlnit toată ziua deloc! Deci este clar că ei au avut un avans foarte mare față de noi. Iar cu fetele, cu Mirela și cu Oana... le-am văzut o singură dată, când eram la carusel. Când noi am avut acea penalizare să ne dăm de trei ori. Ne-au lăsat cu mult în spate ele pe noi.”

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„Lore și Ana, dacă am avut vreodată o surpriză cu o pereche în Asia Express, voi ați fost aceea”, declară Irina Fodor. „Nimeni nu-și imagina la început că puteți fi atât de determinate, atât de puternice, atât de autentice, reale, cum am zis, atât de descurcărețe în toate situațiile și sunteți extraordinar de adaptabile, în orice situație și au fost multe!”

„Fără răsfăț, fără alint. Poate oamenii se așteptau la asta. Să fiți prețioase, să nu vă convină lucruri, să vă fie dor mai des de confortul de acasă”, a adăugat Irina. „Le-ați demontat pe toate rând pe rând și ați arătat că puteți și că nimic nu vă oprește și că aveți o ambiție cât casa! (...) Tare mândră sunt de voi!”

„Surprinzător pentru multă lume”, a spus Gabi Torje.

„De la fetele noastre, am învățat o lecție”, spune Oana. „În primul rând să nu mai am prejudecăți (...) M-ați cucerit și ați fost minunate!”

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Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, primele declarații după eliminarea de la Asia Express

„În primul rând, vreau să vă mulțumesc vouă pentru momentele dragi, pentru momentele frumoase și mai puțin bune”, spune Ana. „În același timp, Irina, vreau să-ți mulțumesc și ție pentru că nicio secundă n-am simțit bariera aia de prezentator-concurent. Am simțit că ne înțelegi durerile, că ne înțelegi trăirile și ești un om extraordinar. Și faptul că am avut ocazia să fac parte din acest proiect minunat pentru mine deja este o victorie!”

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„Am depășit toate limitele pe care credeam că le am”, spune Loredana. „Pentru noi este o realizare! (...) Sunt foarte mândră de noi!”

„Acum am atât de multe lucruri în capul meu și atât de multe gânduri, pentru că îmi vin în cap toate amintirile, toate trăirile”, spune Ana. „Loredana, îți mulțumesc pentru încredere!”

„Și eu îți mulțumesc ție! Îți mulțumesc că m-ai suportat în primul rând!” spune Loredana.

„Voi fi alături de tine mereu, dar acum te duc acasă!” conchide Ana.

„Du-mă”, este de acord Loredana.