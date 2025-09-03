Mara Bănică a slăbit 20 kilograme după Asia Express. La ce dietă a apelat concurenta

Mara Bănică, concurenta Asia Express Drumul Eroilor, a povestit cum a reușit să slăbească 20 kilograme în mai puțin de 6 luni.

Experiența din Asia Express i-a dat și mai mult curaj și determinare pentru a-și îmbunătăți stilul de viață și pentru a fi mult mai atentă la nevoile corpului ei. | Antena 1

După ce s-a întors de la filmările pentru Asia Express, Mara Bănică a luat decizia de a face o schimbare importantă în viața ei. Jurnalista a decis să își schimbe complet stilul de viață pentru a putea slăbi.

Cum a reușit să slăbească Mara Bănică

Fiind o fire ambițioasă și determinată, Mara Bănică a reușit să slăbească 20 kilograme într-un timp record.

Într-un interviu recent pentru publicația Click, concurenta Asia Express a recunoscut că a reușit să slăbească 20 kilograme în ultimele luni, ajungând de la mărimile 42-44 la 34-36 acum.

„Am slăbit 20 de kilograme de când m-am întors din Asia Express și a fost un clic. Mă vedeam eu la televizor, televizorul pe unii îi îngrașă oricum, nu mai eram chiar ce trebuie. Ajunsesem la mărimea 42-44. Și a fost foarte simpatic, am început noul sezon Spynews special la televizor și am uitat să o anunț pe stilistă: vezi că sunt acum la mărime 34-36. Și m-am trezit din nou cu cămășile alea mari. Am făcut un efort mare, mare. E o chestiune de voință și de minte. Cu mintea învingem orice, dar e greu. Nu există altceva decât înfometare și foarte multă apă”, a povestit Mara Bănică.

Chiar dacă nu i-a fost ușor, Mara a respectat dieta cu sfințenie pentru că știa care este scopul ei final și a făcut tot ce putea pentru a reuși să îl atingă pentru a fi din nou mulțumită de felul în care arată.

Multe femei care încearcă să slăbească au avut întrebări legate de dieta minune care a ajutat-o pe celebra prezentatoare. Ea a povestit că nu este vorba despre o cură de slăbire anume, ci mai mult despre o combinație de mișcare mai multă, fasting intermitent și restricții calorice.

„Eu am o dietă care, la o simplă căutare pe net, a făcut furori acum câțiva ani. Nu merge de două ori, am încercat-o, nu a mers a doua oară și atunci am trecut direct la ideea asta. Adică mâncat foarte puțin caloric. Foarte puțin caloric îmbinat cu un fasting și cu apă. Când ți-e foame, apă și ți-e foame iar apă. Un fel de Asia Express, dar pe bogăție, că beam apă la mine acasă”, a povestit Mara Bănică, publicând și pe contul ei de Instagram o postare cu progresul ei din ultimele luni.

În prezent, prezentatoarea TV se simte împlinită când vine vorba de silueta ei și este foarte mândră de reușita ei, după multe luni în care a făcut sacrificii în ceea ce privește alimentația ei.

