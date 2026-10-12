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Maurice Munteanu, incident neașteptat la Asia Express! Ce a pățit în timpul probei alături de Oana Tomoiagă: „Ai pățit ceva?”

Un moment neașteptat a avut loc la Asia Express, în timpul unei probe care i-a pus la încercare pe Maurice Munteanu și Oana Tomoiagă. Ce s-a întâmplat între cei doi concurenți.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 12 Octombrie 2026, 22:17 | Actualizat Luni, 12 Octombrie 2026, 22:17
Maurice Munteanu, incident neașteptat la Asia Express! Ce a pățit în timpul probei alături de Oana Tomoiagă: „Ai pățit ceva?” | Antena 1
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Concurenții de la Asia Express au descoperit că jocurile tradiționale chinezești sunt mult mai ușor de privit decât de încercat. Pe măsură ce timpul a trecut, iar probele au devenit tot mai dificile, echipele mixte au fost nevoite să își testeze limitele și să facă față unor situații neașteptate.

De această dată, Maurice Munteanu și Oana Tomoiagă au avut parte de un moment care i-a luat prin surprindere, în timp ce traversau o pasarelă din lemn legați unul de celălalt.

Maurice Munteanu a alunecat în timpul probei de la Asia Express

Proba nu a fost lipsită de peripeții pentru cei doi concurenți. În timp ce înaintau pe pasarela din lemn, Maurice Munteanu a observat că suprafața părea alunecoasă și a întrebat-o pe colega sa dacă simte același lucru.

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„Alunecă?”, a întrebat Maurice Munteanu.

La scurt timp, concurentul și-a pierdut echilibrul și a căzut, iar Oana Tomoiagă, fiind legată de el, s-a dezechilibrat și a ajuns peste piciorul acestuia. Momentul a fost unul neașteptat, iar cei doi au încercat să își dea seama dacă s-au lovit.

„Cad, o trag, ea peste mine și zic: «Aoleu!»”, a povestit Maurice Munteanu.

La rândul ei, Oana Tomoiagă a explicat, în timpul testimonialelor, ce a simțit în momentul căzăturii.

„Eu am simțit sub mine genunchiul tău”, a spus concurenta, vizibil surprinsă de cele întâmplate.

Deși situația ar fi putut să îi îngrijoreze, cei doi au reușit să privească întâmplarea și cu umor. Oana a recunoscut că, în acel moment, cu greu s-a abținut să nu râdă.

„Zic să nu râd, dar zic: «Unde să nu râd?», că simțeam că explodez, că mor”, a mai povestit aceasta.

Ce a spus Maurice Munteanu după căzătură

După incident, Maurice Munteanu a făcut haz de necaz și a glumit pe seama situației, întrebând-o pe colega sa dacă a pățit ceva. Concurentul a făcut referire și la picioarele sale, într-o replică plină de umor.

„Am zis că, după ce era stângul cum era, acum și dreptul, fetițele lu' mama. Ai pățit ceva?”, a spus Maurice Munteanu.

Acesta a continuat apoi pe un ton glumeț: „Ai să râzi, dar n-a fost nimic”.

Din fericire, cei doi concurenți și-au continuat proba împreună, fără ca momentul să îi împiedice să meargă mai departe în competiție. Oana Tomoiagă a recunoscut ulterior că și-ar fi dorit să poată privi întreaga scenă de la distanță.

„Aș da orice să văd de departe scena”, a glumit concurenta la testimoniale.

Chiar dacă au avut parte de o căzătură neașteptată, Maurice Munteanu și Oana Tomoiagă au continuat să colaboreze pe traseul din China, demonstrând că, la Asia Express, probele dificile pot aduce atât momente tensionate, cât și situații amuzante.

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