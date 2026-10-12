Mirela Vaida și Valerie Lungu, schimb dur de replici la Asia Express! Ce a declanșat conflictul: „Eu cu tine nu fac nicio echipă”

Mirela Vaida și Valerie Lungu au fost nevoite să plece din casa gazdelor la Asia Express. Ce s-a întâmplat între cele două și de ce a refuzat Mirela împăcarea.

irela Vaida și Valerie Lungu, schimb dur de replici la Asia Express! Ce a declanșat conflictul: „Eu cu tine nu fac nicio echipă” | Antena 1

Conflictul dintre Mirela Vaida și Valerie Lungu de la Asia Express a luat o turnură neașteptată. După ce s-au certat în timp ce își căutau cazare, cele două concurente au ajuns într-o situație dificilă, care le-a dat peste cap planurile.

Mirela Vaida și Valerie Lungu, conflict de proporții la Asia Express

Gazdele au fost deranjate de cele întâmplate și au decis că nu le mai pot primi în locuința lor. Astfel, Mirela Vaida și Valerie Lungu au fost nevoite să își strângă lucrurile și să plece.

Mirela Vaida și Valerie Lungu, date afară din casa gazdelor

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Tensiunile dintre cele două concurente au continuat și după ce au găsit un loc în care să înnopteze. Discuțiile aprinse și lacrimile au atras atenția gazdelor, care au considerat că situația le aduce ghinion. Mai mult, acestea le-ar fi spus concurentelor că nu vor găsi cazare în sat, deoarece vecinii fuseseră deja informați despre incident.

Nevoite să plece, Mirela Vaida și Valerie Lungu au urcat în mașina de producție, însă conflictul nu s-a încheiat aici. Prezentatoarea TV a recunoscut că experiența a fost una extrem de neplăcută.

„Umilința de a fi dat afară, eu așa ceva n-am mai trăit”, a spus Mirela Vaida.

Deși Valerie Lungu a încercat să aplaneze conflictul, colega sa nu a fost dispusă să accepte împăcarea. Mirela a explicat că nu își mai dorește să facă echipă cu aceasta și că experiența i-a afectat complet starea de spirit.

„Nu, draga mea, eu cu tine nu fac nicio echipă, pentru că eu nu lucrez decât cu oameni cu care îmi face plăcere să fiu. Nu ești un om pe gustul meu. Nu lucrez, nu fac nicio probă. Nu mă interesează nicio competiție. Abia aștept să treacă acest stage. Nu mă interesează să câștig nimic”, a declarat Mirela Vaida în mașina de producție.

Ce s-a întâmplat între cele două concurente la hotel

Nici după ce au ajuns la hotel lucrurile nu s-au liniștit. Mirela Vaida a transmis că nu mai dorește să continue colaborarea cu Valerie Lungu, iar cele două s-au ignorat în cameră și nu au vorbit una cu cealaltă.

„Am încheiat colaborarea aici”, a spus prezentatoarea TV.

Ulterior, Mirela a povestit că Valerie a încercat să își ceară iertare după ce camerele de filmat s-au închis. Cu toate acestea, prezentatoarea a preferat să amâne discuția pentru a doua zi.

„Imediat ce s-au închis camerele, Valerie a venit la mine și mi-a spus: «Te rog să mă ierți». I-am spus: «Valerie, tot ce ai de spus, hai să vorbim mâine, la camere. Eu nu mă transform când se închide camera»”, a declarat Mirela Vaida.

Momentul arată cât de mult pot influența schimbul de parteneri și presiunea competiției relațiile dintre concurenții de la Asia Express.