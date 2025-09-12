Antena Căutare
Povestea de dragoste dintre Mara Bănică și soțul ei misterios. Cum s-au cunoscut cei doi

Mara Bănică, concurenta Asia Express Drumul Eroilor, trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul ei.

Mara Bănică a povestit și cum s-a cunoscut cu soțul ei, dar și cum au ajuns să formeze o familie, explicând că cei doi se înțeleg foarte bine. | Antena 1

Chiar este prezentatoare TV și persoană publică, Mara Bănică este discretă atunci când vine vorba despre soțul ei și relația lor.

Concurenta Asia Express formează o familie minunată alături de soțul ei și fiica lor. Mara a devenit mamă pentru a doua oară în 2022, când a născut-o pe fiica ei. Vedeta mai are un fiu, pe nume Dima, dintr-o relație anterioară.

Povestea de dragoste dintre Mara Bănică și soțul ei

Mara Bănică trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de tatăl fiicei ei, pe care a decis să îl țină departe de lumina reflectoarelor. Ori de câte ori face fotografii alături de el, prezentatoarea TV dorește să nu îi arate chipul pe rețelele de socializare.

Prezentatoarea TV a explicat de curând că soțul ei nu își dorește să devină persoană publică și tocmai de aceea nu vrea să fie expus pe rețelele sociale sau în presă.

Mara Bănică și partenerul ei s-au căsătorit în 2021, dar prezentatoarea TV nu a dorit să publice poze de la marele eveniment, vrând să păstreze acele amintiri doar pentru ea și cei apropiați.

Jurnalista a dezvăluit că ea și soțul ei se întâlnesc destul de rar pentru că bărbatul conduce o multinațională în Germania și stă mai mult plecat din țară.

„Relația cu soțul meu este minunată. De când ne-am cunoscut, am devenit o familie din prima zi. El e foarte încântat de faptul că o să devină tată. Vedem fetița la ecograf și e foarte fericit, zici că a făcut-o el cu el, este copie unu la unu, dar fetele seamănă cu tații. Nu ne-am supărat niciodată, suntem absolut la fel și în majoritatea timpului râdem. Ne înțelegem extraordinar de bine, lucrurile au mers ca unse, ca în filme și mă ajută foarte mult. În primul rând, e ajutorul acesta moral și, în al doilea rând, el e un sprijin real pentru mine, nu-mi lipsește absolut nimic din punct de vedere financiar, chiar dacă el în perioada asta nu e în țară.

Soțul meu conduce o multinațională în Germania și, din păcate, ne vedem la două-trei săptămâni când vine acasă, trei-patru zile, să stea cu noi, dar relația asta este foarte asumată și așa a fost de la început, pentru că noi suntem oameni maturi. Nu știu cât o să o mai ținem așa, dar, momentan, asta e situația. E un tip foarte serios, conduce o firmă cu 800 de oameni, e extraordinar de deștept. În momentul în care se va naște fetița, va veni acasă. La un moment dat, am discutat să nasc în Germania, dar, din cauza pandemiei, au picat toate planurile, așa că am să nasc în țară, la o clinică privată. Eu zic că o să fie bine”, dezvăluia Mara Bănică pentru Fanatik, înainte să devină mamă pentru a doua oară.

Mara Bănică a povestit și cum s-a cunoscut cu soțul ei, dar și cum au ajuns să formeze o familie, explicând că cei doi se înțeleg foarte bine.

„Ne-am cunoscut într-un avion. Eu n-am crezut că e român, mergeam la Frankfurt și aveam loc lângă el. Eu i-am zis „Thank you!”, că n-am crezut că e român și el mi-a zis „Youre welcome!”. Pe soțul meu l-a bufnit râsul și am intrat în vorbă și așa ne-am cunoscut. Am început să mă joc pe telefon și la un moment dat mi s-a părut că sforăie și am zis că-l filmez să-l pun pe Facebook. Când m-am uitat, nu el sforăia, ci alt domn din spate și am zis să-l filmez. Pe soțul meu l-a bufnit râsul și am intrat în vorbă și așa ne-am cunoscut. M-a condus la hotelul unde eram cazată și am făcut schimb de numere de telefon. M-a fascinat că fusese în studenție, avusese o bursă în China și îmi spunea că lui îi place foarte mult Asia și am avut o contrazicere că mie nu-mi plăcea. Am început să vorbim și să fac drumuri tot mai dese pe la Frankfurt și asta a fost”, a mai povestit Mara Bănică, potrivit Viva.

