Raluca Bădulescu și Florin Stamin, detalii inedite de la începutul relației lor. Când s-au căsătorit, de fapt: „Am confundat-o”

Raluca Bădulescu și Florin Stamin au dat din casă în această dimineață la Super Neatza. Iată ce au dezvăluit despre începutul relației lor.

Raluca Bădulescu și Florin Stamin au cucerit simpatia publicului în urma apariției la Asia Express. Cei doi formează o echipă inedită, căreia nu mulți îi dădeau o șansă pe Drumul Eroilor.

„De fapt, era un vis de-al meu să merg în Asia Express”, a mărturisit Florin Stamin.

Deși au vorbit de multe ori despre prietenia lor, nu se știau detalii de la începutul relației lor.

Raluca Bădulescu și Florin Stamin, detalii de la începutul relației lor. Când s-au căsătorit, de fapt

În platoul Super Neatza, Raluca și Florin au fost deschiși în ceea ce privește experiența Asia Express, dar și în privința vieții lor personale.

Cei doi au rămas prieteni, în ciuda faptului că au divorțat în urmă cu aproximativ doi ani. Apropierea lor, sprijinul reciproc și admirația pe care și-o poartă sunt evidente din interacțiunea în fața camerei și nu numai.

Invitați la Super Neatza, Raluca Bădulescu a relatat cum s-au întâlnit, și anume prin intermediul unui prieten comun, iar prima întâlnire a avut loc într-un club.

Deși mărturisește că inițial a confundat-o cu o altă vedetă, Catinca Roman, Florin Stamin a fost cucerit de franchețea Ralucăi.

„Ne-a făcut cunoștință un prieten și eu am confundat-o”, a spus sincer Florin.

„Cu Catinca Roman”, a completat Raluca. „Ne-am dus la o petrecere după aceea și asta a fost!”

Tot în cadrul emisiunii, cei doi au dezvăluit că s-au căsătorit la doar trei luni de la prima întâlnire: „La trei luni după ce ne-am cunoscut!” a punctat Raluca.

Căsătoria a fost una secretă, neînsoțindu-i nimeni la Primărie. După ce au semnat, au plecat în Ibiza, unde deși voiau inițial să petreacă o lună, au stat trei.

„N-am spus la nimeni. A fost o căsătorie de care n-a știut nimeni!” a relatat Raluca. „Ne-am dus la Primărie, ne-am căsătorit, am plecat la Ibiza o lună de zile, am stat trei.”

Raluca Bădulescu a făcut și un gest important pentru desfășurarea evenimentelor în relația lor, la câteva săptămâni după ce l-a cunoscut pe Florin. ”Regina” a plecat după el în Italia, unde Florin avea o afacere împreună cu un prieten. Acest pas a fost unul definitoriu în relația lor.

„Mă cunoșteam cu Florin de două săptămâni, ne văzuserăm o singură dată, atunci când ne-am întâlnit noi prima oară. El a plecat în Italia, avea o cafenea împreună cu un prieten de-ai lui etc. (...). Pur și simplu m-am dus după el. Nici nu știam cum îl cheamă de familie, numele de familie. (...) O femeie nebună”, a povestit Raluca.

Raluca Bădulescu și Florin Stamin au fost căsătoriți timp de 17 ani, însă respectul și iubirea nu s-au încheiat odată cu semnarea divorțului, care s-a întâmplat în urmă cu aproximativ doi ani.

„Noi nu suntem despărțiți niciodată, de fapt. Suntem mereu împreună”, a precizat Raluca.