Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Raluca Bădulescu și Florin Stamin, detalii inedite de la începutul relației lor. Când s-au căsătorit, de fapt: „Am confundat-o”

Raluca Bădulescu și Florin Stamin, detalii inedite de la începutul relației lor. Când s-au căsătorit, de fapt: „Am confundat-o”

Raluca Bădulescu și Florin Stamin au dat din casă în această dimineață la Super Neatza. Iată ce au dezvăluit despre începutul relației lor.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Luni, 22 Septembrie 2025, 12:55 | Actualizat Luni, 22 Septembrie 2025, 12:56

Raluca Bădulescu și Florin Stamin au cucerit simpatia publicului în urma apariției la Asia Express. Cei doi formează o echipă inedită, căreia nu mulți îi dădeau o șansă pe Drumul Eroilor.

„De fapt, era un vis de-al meu să merg în Asia Express”, a mărturisit Florin Stamin.

Deși au vorbit de multe ori despre prietenia lor, nu se știau detalii de la începutul relației lor.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 21 septembrie 2025. Raluca Bădulescu a trecut prin clipe de panică pe Drumul Eroilor. Ce a speriat-o

Raluca Bădulescu și Florin Stamin, detalii de la începutul relației lor. Când s-au căsătorit, de fapt

În platoul Super Neatza, Raluca și Florin au fost deschiși în ceea ce privește experiența Asia Express, dar și în privința vieții lor personale.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cei doi au rămas prieteni, în ciuda faptului că au divorțat în urmă cu aproximativ doi ani. Apropierea lor, sprijinul reciproc și admirația pe care și-o poartă sunt evidente din interacțiunea în fața camerei și nu numai.

Invitați la Super Neatza, Raluca Bădulescu a relatat cum s-au întâlnit, și anume prin intermediul unui prieten comun, iar prima întâlnire a avut loc într-un club.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Deși mărturisește că inițial a confundat-o cu o altă vedetă, Catinca Roman, Florin Stamin a fost cucerit de franchețea Ralucăi.

Citește și: Ce spune Cătălin Botezatu despre prietena sa, Raluca Bădulescu. Designerul a dat-o de gol: „Nu-i pasă de gura lumii”

„Ne-a făcut cunoștință un prieten și eu am confundat-o”, a spus sincer Florin.

„Cu Catinca Roman”, a completat Raluca. „Ne-am dus la o petrecere după aceea și asta a fost!”

Tot în cadrul emisiunii, cei doi au dezvăluit că s-au căsătorit la doar trei luni de la prima întâlnire: „La trei luni după ce ne-am cunoscut!” a punctat Raluca.

Căsătoria a fost una secretă, neînsoțindu-i nimeni la Primărie. După ce au semnat, au plecat în Ibiza, unde deși voiau inițial să petreacă o lună, au stat trei.

„N-am spus la nimeni. A fost o căsătorie de care n-a știut nimeni!” a relatat Raluca. „Ne-am dus la Primărie, ne-am căsătorit, am plecat la Ibiza o lună de zile, am stat trei.”

Citește și: Asia Express sezonul 8, 15 septembrie 2025. Raluca Bădulescu a avut nevoie de intervenția medicului în cursa pentru imunitate

Raluca Bădulescu a făcut și un gest important pentru desfășurarea evenimentelor în relația lor, la câteva săptămâni după ce l-a cunoscut pe Florin. ”Regina” a plecat după el în Italia, unde Florin avea o afacere împreună cu un prieten. Acest pas a fost unul definitoriu în relația lor.

„Mă cunoșteam cu Florin de două săptămâni, ne văzuserăm o singură dată, atunci când ne-am întâlnit noi prima oară. El a plecat în Italia, avea o cafenea împreună cu un prieten de-ai lui etc. (...). Pur și simplu m-am dus după el. Nici nu știam cum îl cheamă de familie, numele de familie. (...) O femeie nebună”, a povestit Raluca.

Citește și: Cine este și cum arată acum, la 22 ani, fiul Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Vedeta se mândrește cu băiatul ei

Raluca Bădulescu și Florin Stamin au fost căsătoriți timp de 17 ani, însă respectul și iubirea nu s-au încheiat odată cu semnarea divorțului, care s-a întâmplat în urmă cu aproximativ doi ani.

colaj raluca bădulescu și florin stamin
+30
Mai multe fotografii

„Noi nu suntem despărțiți niciodată, de fapt. Suntem mereu împreună”, a precizat Raluca.

Concurenții, între orașele plutitoare și lecțiile de tagalog, în ediția de diseară a emisiunii Asia Express. Ce surprize...
Înapoi la Homepage
AS.ro Fiul lui Ion Ţiriac, momente tandre alături de superba Sorana. Imagini rare cu Ion Alexandru Ţiriac şi iubita sa Fiul lui Ion Ţiriac, momente tandre alături de superba Sorana. Imagini rare cu Ion Alexandru Ţiriac şi iubita sa
Observatornews.ro O femeie de 41 de ani a fost ucisă de soţ în timpul unui conflict spontan. Surse: Cei doi urmau să divorţeze O femeie de 41 de ani a fost ucisă de soţ în timpul unui conflict spontan. Surse: Cei doi urmau să divorţeze

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Ispita Teo, despre ce s-a întâmplat între el și Ella după terminarea filmărilor. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ispita Teo, despre ce s-a întâmplat între el și Ella după terminarea filmărilor. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
Citește și
Asia Express sezonul 8, 21 septembrie 2025. Cine a câștigat ultimul Joker din Filipine. Prin ce probă au trecut echipele
Asia Express sezonul 8, 21 septembrie 2025. Cine a câștigat ultimul Joker din Filipine. Prin ce probă au trecut...
Horoscopul săptămânii 22 septembrie – 28 septembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 22 septembrie – 28 septembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele Catine.ro
Asia Express sezonul 8, 21 septembrie 2025. Alina Pușcău a fost la un pas de moarte în copilărie. Prin ce a putut să treacă
Asia Express sezonul 8, 21 septembrie 2025. Alina Pușcău a fost la un pas de moarte în copilărie. Prin ce a putut...
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„Micul București” din Germania, „locul terorii”: „Clanuri criminale din România fraudează statul cu miliarde de dolari”
„Micul București” din Germania, „locul terorii”: „Clanuri criminale din România fraudează statul cu... Libertatea.ro
Sfaturi de supraviețuire pe vreme de inflație. La ce cheltuieli trebuie să renunțăm și unde putem fi mai flexibili: „Nu trebuie să fii drastic cu tot”
Sfaturi de supraviețuire pe vreme de inflație. La ce cheltuieli trebuie să renunțăm și unde putem fi mai... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său | VIDEO
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său... Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente HelloTaste.ro
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 23 septembrie 2025. Peștii caută armonie în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 septembrie 2025. Peștii caută armonie în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Târgul oierilor din nordul Dâmboviței concurează cu Târgul de Fete de pe Muntele Găina
Târgul oierilor din nordul Dâmboviței concurează cu Târgul de Fete de pe Muntele Găina Jurnalul
Cine este și cu ce se ocupă Mayra, fiica preferată a lui Ilie Dumitrescu: Sunt extrem de mândru de ea...
Cine este și cu ce se ocupă Mayra, fiica preferată a lui Ilie Dumitrescu: Sunt extrem de mândru de ea... Kudika
Elena Udrea, pe patul de spital! Internauţii s-au emoţionat profund când au văzut imaginea, detaliul la care nu poţi să nu fii atent
Elena Udrea, pe patul de spital! Internauţii s-au emoţionat profund când au văzut imaginea, detaliul la care nu... Playtech
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă Redactia.ro
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Observator
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp Gandul
Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată
Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată CanCan
Modalități de a te conecta cu copilul tău
Modalități de a te conecta cu copilul tău DeParinti
Noul film cu Margot Robbie a fost primit cu recenzii dure din partea criticilor: „O mare plictiseală”
Noul film cu Margot Robbie a fost primit cu recenzii dure din partea criticilor: „O mare plictiseală” ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x