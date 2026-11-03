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Răsturnare de situație la Asia Express! Ce echipe s-au calificat la jocul de amuletă și ce a nemulțumit-o pe Valerie Lungu

Ordinea în care au plecat în cursă a contat foarte mult la calificarea în jocul de amuletă. Iată ce echipe au avut această șansă.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Marti, 03 Noiembrie 2026, 21:08 | Actualizat Marti, 03 Noiembrie 2026, 21:08
Răsturnare de situație la Asia Express! | Antena 1
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Calificarea la jocul de amuletă este extrem de importantă pentru fiecare echipă. Punctele care se adună de acolo contează în semifinală, astfel că echipele trag tare să ajungă pe prima sau pe a doua poziție.

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Ce echipe s-au calificat la jocul de amuletă

Nu mai este un secret că, indiferent de pe ce loc pleci, pe traseu se pot întâmpla o sumedenie de lucruri imprevizibile care răstoarnă clasamentul. Alex și Valerie au plecat primii în cursă, urmați de Gabi și Alexuc. La minute bune față de ei au plecat și Oana, și Mirela, iar după ele Loredana și Ana.

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Deja se întuneca, iar concurenții doreau să găsească rapid o mașină care să-i ducă la punctul de întâlnire cu Irina.

„În momentul ăla a intrat adrenalina în noi!” a mărturisit Alex. „Am ieșit la autostop, am și văzut trei oameni. Erau pe bordură, stăteau!”

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În cele din urmă, unul dintre ei a fost de acord să-i ducă la punctul de întâlnire, care se afla la aproximativ 30 de minute de locul în care se aflau.

Imediat după ei, au ieșit în stradă și Gabi, și Alexuc, care au găsit rapi o mașină.

„M-am relaxat puțin”, a spus Gabi. „Nu știam când pleacă fetele în urma noastră.”

După ei, au ajuns la autostop Oana și Mirela: „Hai, Oana, e și întuneric. Nici nu ne vede lumea.”

„Dorința mea era în momentul ăla să ne calificăm primii, pentru că primeam 200 de puncte”, a spus Valerie.

„Drumul a fost foarte aglomerat și întunecos”, a spus Alex.

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„A fost primul drum de 50 de minute în care semafoarele noastre au fost verzi!” s-a bucurat Gabi. „Ca niciodată!”

Loredana și Ana nu mai aveau speranțe că se vor califica la joc: „Ce să mai sperăm...”

„Alexuc, dacă sună stația acum, eu mor!” a spus Gabi.

Atât Valerie și Alex, cât și Gabi și Alexuc au dat de un ambuteiaj. Ceea ce i-a salvat pe băieți a fost decizia de a se da jos din mașină și de a alerga până la punctul de întâlnire cu Irina.

Primii care au ajuns la pupitru au fost Gabi și Alexuc. Imediat după ei au fost Valerie și Alex!

„M-am dus cu niște emoții acolo la Irina”, mărturisește Gabi. „Aveam cea mai mare nevoie de puncte!”

„Până fluieră arbitrul!” e deviza lui Alexuc.

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Valerie a fost supărată că a ajuns pe locul doi: „Cum au ajuns, frate?!”

„De fiecare dată ei sunt înaintea noastră”, adaugă Alex.

irina fodor la pupitru în china
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„Am pierdut 100 de puncte”, explică Valerie motivul supărării. „Sunt foarte importante!”

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