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Asia Express, 3 noiembrie 2026. Valerie Lungu și Alex Gîlcă, la un pas să fie duși la Poliție în China, în semifinala competiției

O ediție plină de surprize se anunță și în această seară, 3 noiembrie 2026, la Asia Express. Iată ce situații-limită trăiesc concurenții și cum erau să fie luați de autorități Valerie Lungu și Alex Gîlcă.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Marti, 03 Noiembrie 2026, 11:30 | Actualizat Marti, 03 Noiembrie 2026, 11:29
Valeie Lungu și Alex Gîlcă, la un pas să fie duși la Poliție | Antena 1
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După o cursă în care au stat despărțite, echipele s-au reunit aseară și continuă lupta pentru cea mai importantă ștampilă din semifinală, și anume cea de finalist Asia Express - Drumul Mătăsii.

În această seară, concurenții vor căuta comori prin tot felul de metode, își vor pune bețe-n roate, se vor enerva, dar nu vor uita să se și distreze.

Cu toate acestea, situațiile-limită trăite le întind nervii la maximum. Valerie Lungu este pe punctul de a da socoteală autorităților.

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Valerie Lungu și Alex Gîlcă, la un pas să fie duși la Poliție în China, în semifinala competiției

După ce caută comori ascunse în nisip cu detectoarele de metal, care le-a detectat și supărările, și fobiile, caută perle adevărate în scoici, pescuiesc în timp ce plouă zdravăn și se luptă în continuare cu timpul petrecut la autostop.

Valerie își iese din fire când își dă seama că șoferul i-a dus la destinația greșită și începe să țipe la el. Alex încearcă să o calmeze, iar șoferul pare să apeleze la autorități.

„Ce să-i fac, frate?!” întreabă Valerie.

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Când reporterița le spune că șoferul vrea să cheme Poliția, Valerie răspunde: „Să cheme Poliția!”

Stresul și presiunea din semifinală își spune cuvântul, iar lacrimile și certurile apar tot mai des între concurenți.

„Bro, dacă n-ai... nu vrei să mă iei, de ce mă iei prost?!” spune printre lacrimi Valerie. „Mai bine nu mă duci! Lasă-mă acolo să stau în ploaie!”

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Nici Ana-Maria Mocanu și Loredana Chivu nu au mai mult succes la autostop: „Ăla cum ne-a lăsat pe stradă că eu încă nu pot să înțeleg!”

„Mă arunc în fața mașinii”, anunță și Alexuc, semn că nici băieții nu au mai mult noroc la găsirea transportului.

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Cum se desfășoară această ediție și ce surprize pregătește, vezi diseară, de la 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY!

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