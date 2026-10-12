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Răsturnare de situație la Asia Express! Irina Fodor nu a acordat nicio imunitate. Anunțul care a luat prin surprindere echipele

Irina Fodor a făcut un anunț neașteptat la Asia Express, iar concurenții nu au idee ce îi așteaptă. Ce se va întâmpla pe Drumul Mătăsii.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 12 Octombrie 2026, 23:40 | Actualizat Luni, 12 Octombrie 2026, 23:41
Răsturnare de situație la Asia Express! Irina Fodor nu a acordat nicio imunitate. Anunțul care a luat prin surprindere echipele | Antena 1
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Concurenții de la Asia Express au fost puși în fața unor probe care le-au testat nervii, răbdarea și capacitatea de a lucra în echipă. De-a lungul competiției, participanții au avut de înfruntat numeroase provocări dificile, dar și momente amuzante, care le-au pus la încercare limitele. De această dată, însă, Irina Fodor le-a pregătit o surpriză care le-a dat planurile peste cap.

Prezentatoarea TV a anunțat că nicio echipă nu va beneficia de imunitate în această etapă, spre surprinderea concurenților, care au pornit în cursă fără să știe ce le rezervă, de fapt, următoarele ore.

Irina Fodor, anunț neașteptat la Asia Express

În această etapă a competiției, concurenții au fost nevoiți să se adapteze unei situații inedite. Schimbul de parteneri a adus deja provocări suplimentare, iar participanții au trebuit să găsească o cale de a colabora cu noii colegi pentru a face față probelor. Nici de această dată, drumul nu a fost lipsit de surprize.

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Irina Fodor le-a pregătit o schimbare importantă în desfășurarea competiției. Prezentatoarea a explicat că, deși echipele aveau să lupte pentru a ajunge cât mai repede la ea, niciuna nu urma să fie protejată de eliminare în acea seară.

„Într-o lume a simbolurilor, a energiei și a echilibrului, nimic nu este întâmplător. Astăzi nu ofer nicio imunitate și asta pentru că mixul este în continuare legat cu fir de mătase. Se va dezlega mâine, când se vor reîntâlni și unde doar o echipă, reunită în formula inițială, va fi pusă la loc sigur de eliminare. Deocamdată, nimeni nu bănuiește ce le rezervă destinul”, a spus Irina Fodor, înainte ca echipele să ajungă în fața ei.

Concurenții au luptat pentru a ajunge primii la Irina

Pe parcursul probelor, echipele s-au întrecut pentru a ajunge cât mai repede la prezentatoarea TV. Fiecare minut a contat, iar concurenții au fost nevoiți să își folosească atât îndemânarea, cât și răbdarea pentru a depăși obstacolele întâlnite pe traseu.

Participanții nu știau însă ce îi așteaptă la finalul cursei și nici faptul că efortul lor nu le putea aduce imunitatea în acea seară. Anunțul Irinei Fodor a schimbat regulile jocului și a lăsat deschisă întrebarea privind echipa care va reuși să obțină protecția în etapa următoare.

Miza rămâne ridicată, mai ales că revenirea la formulele inițiale poate schimba din nou dinamica dintre concurenți. După probe solicitante și parteneriate neașteptate, echipele trebuie să fie pregătite pentru noi surprize pe Drumul Mătăsii.

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