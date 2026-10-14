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Reacția Mirelei Retegan la relațiile Mayei. Ce a dezvăluit tânăra despre atitudinea mamei sale: „Ți-a fost rușine cu mine?”

Maya și Mirela Retegan s-au ”pus la bârfă” și împărtășesc momente plăcute sau mai puțin plăcute din propria experiență. Iată ce crede Mirela despre foștii parteneri ai fiicei sale.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Miercuri, 14 Octombrie 2026, 15:25 | Actualizat Miercuri, 14 Octombrie 2026, 15:24
Ce a dezvăluit Maya despre atitudinea mamei sale | Antena 1
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Duoul Maya - Mirela Retegan a cucerit întreaga țară odată cu participarea la Asia Express - Drumul Mătăsii. Relația mamă-fiică a surprins și a înduioșat deopotrivă.

Atât Mirela, care știe să ajungă la inima oricărui copil, cât și Maya emană energie pozitivă, optimism și, în parcursul lor de până acum în cadrul emisiunii TV, au arătat că spiritul de competiție nu exclude omenia.

Au pus la cale și niște întâlniri online pentru părinți și copii... mai mari. Discuțiile lor au fost primite cu multă plăcere și entuziasm de internauți.

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Mirela Retegan, despre foștii parteneri ai Mayei

În cadrul episodului 5, Maya i-a propus Mirelei un subiect „de bârfă”. Tânăra a vrut să afle dacă Mirela a fost vreodată în dezacord cu ea în privința foștilor ei parteneri.

„Ai zis la un moment dat de băieți”, face Maya introducerea. „Există vreun băiat cu care am vorbit eu de care ție nu ți-a plăcut? (...) Cum ai reacționat tu în momentul în care eu am vorbit cu un băiat de care ție nu ți-a plăcut? Ce ai făcut? Mi-ai spus, nu mi-ai spus?”

Mirela a mărturisit că într-adevăr: „A existat un băiat de care mie mi-a plăcut și-mi place în continuare, dar nu-mi place în relație cu tine. Adică mie îmi place de el, așa, și mi-e chiar foarte simpatic și mi se pare un super-băiat, dar nu îmi place felul în care a impactat el viața ta!”

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De la această mărturisire, Maya a ținut să împărtășească un moment care o caracterizează foarte bine pe mama sa: „Trebuie să povestesc asta. La un moment dat, am trecut printr-o despărțire destul de serioasă din punctul meu de vedere. Și aveam perioada aia din viață în care treci printr-o despărțire și tot ce ai nevoie este ca oamenii din jurul tău să spună cât de nașpa e omul ăla de care te-ai despărțit (...), să spună tot ce nu le-a plăcut vreodată despre el (...).

Eram eu cu mama mea în mașină. Mama mea care trăiește în lumea ei roz frumos și colorată, unde toți oamenii sunt buni și toți oamenii merită o șansă și eu îi spuneam: <<Nu-i așa că...>> Și ea zicea: <<Maya, dar el e un băiat bun.>> Și ziceam: <<Mama, fii atentă, am nevoie de tine să zici ceva nasol despre omul acesta!>> <<Nu pot că el e un băiat bun și chiar, uite, că n-a vrut...>>

Mama mea, într-o mașină, în care eram doar noi două, nimeni altcineva, nu existau camere, nu existau microfoane, nu exista un alt privitor care să o audă, nu a putut să zică nimic nașpa despre omul acesta.

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Și și acum, când ți-am pus întrebarea, nu mi-ai spus despre un băiat de care nu ți-a plăcut, mi-ai spus despre un băiat de care ți-a plăcut, dar nu în relație cu mine!”

Răspunsul Mirelei a venit imediat: „Nu e niciun care să nu-mi fi plăcut. Din ăia pe care eu i-am cunoscut! Cred că ăia pe care nu i-am cunoscut.”

„E posibil”, a spus Maya.

„Nu i-am cunoscut pentru că știai că nu mi-ar fi plăcut”, a mai adăugat Mirela Retegan.

Relația celor două fie că sunt la vorbă pe canapea, fie în cea mai mare aventură televizată, pare să fie una extrem de apropiată, bazată pe iubire, încredere și respect. Modul în care se raportează una la cealaltă denotă o lejeritate, o libertate care numai atunci când legătura este trainică și sinceră poate fi posibilă.

Mirela Retegan chiar a întrebat-o pe fiica ei dacă i-a fost vreodată rușine cu ea. Întrebarea a lăsat-o pe Maya fără cuvinte pentru câteva secunde. Însă tânăra a mărturisit că da, i-a fost, povestind ulterior momentul:

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„Nu în felul în care crezi tu. Mi-a fost rușine atunci când noi două ne aflam la Recolta, în Floreasca, și ne pregăteam să ne comandăm de mâncare. Și lângă noi stătea un domn bine îmbrăcat, frumos aranjat, impecabil. Eram la un restaurant bun, un restaurant cam foarte bun.

Și mama mea se uită la el în farfurie, se ridică de pe scaunul pe care stătea (...), se duce la masa lui, se pune așa, se uită și el se întoarce și mama zice: <<E bun?>> și el zice: <<Da. Vreți?>> și mama zice: <<DA>> și a luat furculița și i-a mâncat străinului din farfurie. Atunci mi-a fost rușine!”

„Și tu te-ai dus cu cineva care face așa ceva în Asia Express?” i-a întors-o Mirela.

„Da, e în avantajul meu”, a răspuns Maya.

colaj mirela retegan și maya în asia express drumul mătăsii
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Cele două pot fi urmărite în aventura de pe Drumul Mătăsii pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

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