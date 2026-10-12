Schimbul de echipe continuă la Asia Express! Noile perechi se luptă pentru amuletă. Emisiunea, din nou lider detașat de audienţă

Descoperă ce surprize aduce ediția din 12 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii.

Cea de-a șasea etapă Asia Express – Drumul Mătăsii a debutat aseară la Antena 1 și pe AntenaPLAY cu provocări inedite, misiuni neașteptate și momente spectaculoase în China. Concurenții au participat la o cursă neobișnuită cu porci, au îndeplinit misiuni inspirate din tradițiile locale și au luptat pentru avantaje importante în competiție. Jocul pentru amuletă, dedicat celebrei Opere Sichuan ȋmpreună cu celebrul schimb de echipe i-au cucerit pe telespectatori, făcând și din această ediţie una lider detașat de audienţă.

Schimbul de echipe continuă la Asia Express! Noile perechi se luptă pentru amuletă. Emisiunea din 11 octombrie 2026, lider detașat de audienţă

Astfel, conform datelor oferite de Fifty5Blue, aseară, în intervalul 19:59 - 23:46, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea celei de-a optsprezecea ediții Asia Express – Drumul Mătăsii a înregistrat 6.4 puncte de rating şi 29.4% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, Pro TV, înregistra 4.9 puncte de rating şi 22.8% cota de piaţă. Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 6.5 puncte de rating şi 21.9% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4.9 puncte de rating şi 16.3% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 5.6 puncte de rating şi 18.1% cota de piață, urmată tot de Pro TV, cu 5.3 puncte de rating şi 17.3% cota de piață. În minutul de maximă audiență, 21:29, peste 1.3 milioane de telespectatori urmăreau aventurile din China.

De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.5 puncte de rating și 22.1% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 5.8 puncte de rating și 27.6% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

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Diseară, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, aventura Asia Express – Drumul Mătăsii continuă într-o formulă care schimbă complet dinamica întrecerii. Pentru prima dată în acest sezon, celebrul schimb de echipe se întinde pe durata întregii etape, iar concurenții sunt nevoiți să lase deoparte automatismele construite alături de partenerii lor și să învețe să funcționeze în noile formule. De această dată, miza zilei este calificarea la jocul de amuletă, iar drumul până acolo trece printr-o serie de jocuri chinezești care le vor testa coordonarea, răbdarea și, mai ales, capacitatea de a lucra împreună.

Prima parte a cursei îi va purta printr-o serie de jocuri inspirate de tradițiile locale, iar o regulă va complica totul: concurenții vor fi legați unul de celălalt. Trei arlechini îi vor aștepta pe traseu cu trei provocări complet diferite, pe care vor trebui să le ducă la capăt pentru a putea continua.

Mai întâi, fiecare concurent va trebui să prindă cu mâinile goale câte un pește. Apoi, coordonarea noilor parteneri va fi pusă serios la încercare de o probă culinară „pe nevăzute”: doar unul dintre ei va putea vedea modelele de dumplings, în timp ce celălalt va trebui să le reproducă exclusiv după indicațiile primite. Nouă modele vor trebui aprobate de judecător înainte ca echipa să poată merge mai departe.

Ultimul joc din această serie va aduce o nouă provocare de îndemânare. Concurenții vor trebui să țină în aer un fluturaș, lovindu-l de mai multe ori consecutiv fără ca acesta să atingă pământul.

Dar jocurile nu se opresc aici. Ajunși în Lianhuachi Park, noile echipe vor descoperi o variantă modernă și mult mai „răutăcioasă” a umorului chinezesc. De data aceasta, fiecare probă trecută le va aduce bucăți dintr-un puzzle care, odată reconstituit, îi va conduce către destinația finală.

Un concurent legat la ochi va trebui să transfere apă într-o sticlă ghidat exclusiv de partener, iar într-o altă probă cei doi vor purta „papucii găină” și vor încerca să recupereze piesele necesare fără să fie loviți cu mătura. Una dintre cele mai dificile provocări va fi însă „Jenga Electric”: concurenții vor construi împreună un turn din 20 de piese în timp ce poartă brățări cu șocuri electrice, a căror intensitate va crește pe măsură ce avansează în joc.

Dincolo de situațiile amuzante, ziua va fi un adevărat test pentru noile perechi. Obișnuiți până acum cu ritmul și reacțiile partenerilor alături de care au pornit pe Drumul Mătăsii, concurenții trebuie să găsească rapid o nouă formulă de comunicare și să demonstreze că pot funcționa împreună atunci când fiecare minut contează.

Cine se va adapta cel mai repede schimbului de echipe și cine va reuși să se califice la jocul de amuletă, telespectatorii vor afla diseară, de la ora 20:30, într-o nouă ediție Asia Express – Drumul Mătăsii, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Sursa: Fifty5Blue Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban și Național

Perioada 11 octombrie 2026