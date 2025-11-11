Semifinala Asia Express, 11 noiembrie 2025. Cine sunt finaliștii acestui sezon. Ce echipă a fost eliminată și ce s-a întâmplat

Trei echipe au luptat pentru un loc în marea finală Asia Express-Drumul Eroilor în ediția din 11 noiembrie 2025. Vezi ce echipă a fost eliminată și cine merge în finală.

În ediția 39 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, trei echipe au rămas să se înfrunte pentru un loc în marea finală. Ziua a început în forță, cu o trezire extrem de matinală pentru concurenți. Cei mai câștigați au fost Gabi Tamaș și Dan Alexa, care în edițai precedentă au câștigat avantajul de a primi o noapte la hotel. Ceilalți au fost nevoiți să își caute un loc de cazare la familii din Coreea de Sud.

Echipele au fost trimise către Mr. Toilet House, adică muzeul toaletei. Acesta a fost ultimul moment în care Irina Fodor a spus: „Cursa începe acum!”. Fără să mai stea pe gânduri, echipele au emrs să facă autostopul, folosindu-și toate abilitățile de convingere.

Marius Damian i-a întâmpinat rând pe rând și le-a oferit o provocare: o informație de găsit în muzeul toaletei.

„Aceasta este cea mai mare casă în formă de WC pe care o s-o vedeți vreodată. Și nu putea să se afle în altă parte decât în Coreea. Este un muzeu al toaletelor și al istoriei lor. Va trebui să deveniți specialiști în această știință, pentru că veți răspunde la 6 întrebări despre acest muzeu. Pentru fiecare dintre aceste întrebări, găsiți răspunsuri în cele două clădiri ale acestui muzeu și în parcul din jurul acestei toalete uriașe. Alegeți un plic, iar judecătorul vă va aștepta intrare. Mult succes! Țuca!”, scria pe mission board.

Fără să mai stea pe gânduri, concurenții s-au apucat rapid de treabă.

„Am fost puțin bulversată, era plin de informații”, a fost de părere Karmen.

„Eram puțin disperați, că îi vedeam pe actori”, a zis Gabi Tamaș, simțind că îl ia disperarea din cauză că nu găsește informațiile cerute.

Și, ca lupta să fie ceva mai grea, întrebările au fost primite de echipe rând pe rând, iar acest lucru a adus mai multe drumuri de făcut.

Când misiunea a fost gata, concurenții au făcut din nou autostopul și s-au grăbit să ajungă, cât mai repede cu putință, la locul de întâlnire cu Irina Fodor.

„Dragii mei, știu că este o zi cu o încărcătură specială, am încercat un pic să schimb subiectul, să vă mut puțin gândul de la tensiunea aceastqa apăsătoare, care ne înconjoară, căci este marea semifinală astăzi! Avem de-a face cu aceste trei cutii. Într-una dintre aceste cutii se află un amiral, poate să fie roșu sau verde și toți știm ce înseamnă acest lucru. Ideea este că una dintre aceste cutii trebuie să fie aleasă de echipa ajunsă pe ultimul loc la anumite misiuni”, a fost vestea dată de Irina Fodor.

Și fiindcă au ajuns primii, Gabi Tamaș și Dan Alexa nu au fost puși să aleagă o cutie. Și actorii, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, au scăpat de acest pas, așa că cele care au primit această sarcină. Cu lacrimi în ochi, cele două au ales o cutie, cea care le va decide soarta în competiție.

În ediția 39 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, Irina Fodor i-a surprins pe concurenți cu o nouă provocare complet neașteptată: cea din Jocul Calamarului, a biscuiților Dalgona! Pe masă au fost așezate șase forme (iepure, stea, triunghi, os, umbrela, cerc) și niște ace.

„Ei în serial aveau o prăjiturică, dar acolo erau 12! O să facem diabet!”, a zis Alexandru Ion. Echipele s-au așezact la câte o masă și s-au apucat de treabă. Nu a fost deloc simplu, dar miza marii finale i-a ambiționat imediat.

Au avut apot misiunea de a prinde pești vii, de a face taekwondo, dar și de a uita de maniere la masă, pentru a mânca într-un mod cât mai gălăgios (Mukbang).

„Dacă vă este foame, astăzi sunteți norocoși, deoarece veți face ceea ce se numește un Mukbang. O celebritate în domeniu o să vă îndrume și veți fi invitați la masă. Influencerul faimos a ajuns celebru datorită felului în care mănâncă. Nu este nici critic culinar, nici Chef. Mukbang înseamnă să mănânce uitând toată educația primită, bunele maniere și orice regulă de etichetă. Aceasta este ultima modă în Coreea”, scria pe mission board.

Practic, concurenții au fost puși să mănânce gălăgios o porție generoasă de mâncare.

„Așa mâncam când eram copil mic. Eu am rămas șocată. Eram șocată de cât poate să mănânce, să bage în gură. Înghițea nemestecat. Șocată de cum soarbe, de ce sunete scoate”, a zis Karmen.

„Un fel de ASMR cu mâncat”, a completa Olga.

„Mi-a încremenit corpul!”, au zis fetele, când au dat de gustul picant.

„Nu se poate așa ceva! Din mica prințesă a deveni monstru marin!”, a zis Dan Alexa, și el la fel de uluit.

Concurenții au ajuns la Irina Fodor rând pe rând și actorii s-au ales și ei cu o cutie. Irina Fodor i-a surprins pe toți cu niște albume foto deosebite. Olga și Karmen au adunat în total două cutii.

Amiralul a fost verde la actori, așa că Olga Bercari și Karmen au avut un amiral verde și unul roșu, lucru ce le-a adus eliminarea din competiție și pierderea șansei de a ajunge în finală.

Așadar, finaliștii Asia Express-Drumul Eroilor sunt Gabi Tamaș și Dan Alexa și Ștefan Floroaica și Alexandru Ion.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.