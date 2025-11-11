Semifinala Asia Express, 11 noiembrie 2025. Concurenții, puși să uite de maniere total, la masă. Au trăit momente de dezgust

În ediția 39 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, concurenții au trăit momente de dezgust atunci când au fost puși, în cadrul unei misiuni, să uite de maniere!

În ediția 39 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, concurenții au trecut prin numeroase misiuni dificile, însă una le-a adus momente de dezgust. Echipele au fost puse să uite de maniere la masă și să pună în practică o tradiție din Coreea de Sud: mâncatul într-un mod cât mai gălăgios.

„Dacă vă este foame, astăzi sunteți norocoși, deoarece veți face ceea ce se numește un Mukbang. O celebritate în domeniu o să vă îndrume și veți fi invitați la masă. Influencerul faimos a ajuns celebru datorită felului în care mănâncă. Nu este nici critic culinar, nici Chef. Mukbang înseamnă să mănânce uitând toată educația primită, bunele maniere și orice regulă de etichetă. Aceasta este ultima modă în Coreea”, scria pe mission board.

Practic, concurenții au fost puși să mănânce gălăgios o porție generoasă de mâncare.

„Așa mâncam când eram copil mic. Eu am rămas șocată. Eram șocată de cât poate să mănânce, să bage în gură. Înghițea nemestecat. Șocată de cum soarbe, de ce sunete scoate”, a zis Karmen.

„Un fel de ASMR cu mâncat”, a completa Olga.

„Mi-a încremenit corpul!”, au zis fetele, când au dat de gustul picant.

„Nu se poate așa ceva! Din mica prințesă a deveni monstru marin!”, a zis Dan Alexa, și el la fel de uluit.

