Semifinala Asia Express, 11 noiembrie 2025. Muzeul toaletei i-a făcut pe concurenți să își pună mâinile în cap

În ediția 39 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, concurenții și-au pus mâinile în cap când au văzut ce au de făcut la muzeul toaletei din Coreea de Sud.

De data aceasta, Irina Fodor a trimis cele trei echipe la Muzeul toaletei din Coreea de Sud, pentru o provocare complet neașteptată.

„Aceasta este cea mai mare casă în formă de WC pe care o s-o vedeți vreodată. Și nu putea să se afle în altă parte decât în Coreea. Este un muzeu al toaletelor și al istoriei lor. Va trebui să deveniți specialiști în această știință, pentru că veți răspunde la 6 întrebări despre acest muzeu. Pentru fiecare dintre aceste întrebări, găsiți răspunsuri în cele două clădiri ale acestui muzeu și în parcul din jurul acestei toalete uriașe. Alegeți un plic, iar judecătorul vă va aștepta intrare. Mult succes! Țuca!”, scria pe mission board.

Fără să mai stea pe gânduri, concurenții s-au apucat rapid de treabă. Și, ca lupta să fie ceva mai grea, întrebările au fost primite de echipe rând pe rând, iar acest lucru a adus mai multe drumuri de făcut.

Din cameră în cameră, echipele au alergat cu multă energie, în căutarea informațiilor necesare. Totuși, coridoarele lungi le-au dat multe bătăi de cap.

„Am fost puțin bulversată, era plin de informații”, a fost de părere Karmen.

„Eram puțin disperați, că îi vedeam pe actori”, a zis Gabi Tamaș, simțind că îl ia disperarea din cauză că nu găsește informațiile cerute.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.