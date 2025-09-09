Antena Căutare
Soția lui Gabi Tamaș, ședință foto sexy pe plajă. Cum arată partenera concurentului de la Asia Express în costum de baie

Gabi Tamaș este unul dintre cei mai importanți fotbaliști autohtoni și poate fi urmărit în competiția Asia Express, alături de Dan Alexa. Iată cum arată soția sa.

Publicat: Marti, 09 Septembrie 2025, 16:02 | Actualizat Marti, 09 Septembrie 2025, 16:11
Soția lui Gabi Tamaș, ședință foto sexy pe plajă | Antena 1, Instagram

Ioana și Gabi Tamaș sunt căsătoriți de 13 ani și au o fată împreună, Selena. În momentul în care s-au cunoscut, Ioana avea doar 16 ani, iar Gabi 20. De atunci viața i-a surprins mereu alături.

Cum arată soția lui Gabi Tamaș de la Asia Express. Ioana a pozat în costum de baie

Ioana Tamaș a absolvit Educație Fizică și Sport, iar la 36 de ani își menține o formă fizică de invidiat. Aceasta a făcut gimnastică din copilărie, iar acum este nelipsită din sala de sport, fiind pasionată și de pilates.

Conform Antena Sport, soția lui Gabi Tamaș a fost votată în urmă cu câțiva ani „Cea mai sexy soție de fotbalist”. Fostul internațional se mândrește cu partenera sa de viață și mulți consideră că ea este cea care l-a ”cumințit”.

Ioana a mărturisit în trecut că a apelat și la ajutorul medicilor esteticieni și a recunoscut că dacă ar mai simți nevoia ar mai face-o.

„Eu am schimbat deja ceva. Am venit să îmi topesc acidul hialuronic din buze. Eu nu mai am altă operație estetică. Dacă va fi nevoie, o să îmi fac, de ce nu!” a spus ea.

Ioana Tamaș este din Brașov, la fel ca Gabi, iar cei doi s-au cunoscut pe când concurentul Asia Express juca la Dinamo.

„Noi ne-am cunoscut pe vremea când nu erau așa multe rețele de socializare, cum este acum. Ne-am cunoscut când eu aveam 16 ani şi el 20… ne-am cunoscut printr-o prietenă comună. Eu eram copilă, mică, a avut grijă de mine. Am crescut alături de el.

L-am aşteptat întodeauna acasă. Îmi face cadouri mereu, Gabi nu este un tip romantic. (...) Întotdeauna Gabi a avut încredere în mine, mi-a lăsat mână liberă. Tocmai de aceea am avut o limită, niciodată nu a exagerat”, a declarat ea.

Soția fostului internațional recunoaște că a pus piciorul în prag de multe ori, astfel încât Gabi să nu mai iasă noaptea cu prietenii la petreceri.

„Eu îl cert mai rău. Când vine acasă și mai vrea să iasă cu băieții, mă supăr. Mie nu îmi spune nimic, îi spun eu”, a precizat Ioana Tamaș.

Pe Gabi tamaș telespectatorii îl pot urmări pe Drumul Eroilor în Asia Express, la Antena 1 și în AntenaPLAY, duminca, lunea, marțea și miercurea. Acesta face echipă cu Dan Alexa.

