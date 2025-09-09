Soția lui Gabi Tamaș, ședință foto sexy pe plajă. Cum arată partenera concurentului de la Asia Express în costum de baie

Gabi Tamaș este unul dintre cei mai importanți fotbaliști autohtoni și poate fi urmărit în competiția Asia Express, alături de Dan Alexa. Iată cum arată soția sa.

Ioana și Gabi Tamaș sunt căsătoriți de 13 ani și au o fată împreună, Selena. În momentul în care s-au cunoscut, Ioana avea doar 16 ani, iar Gabi 20. De atunci viața i-a surprins mereu alături.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 4. Gabi Tamaş şi Dan Alexa, ipostaze savuroase pe Drumul Eroilor. Cum au fost filmați

Cum arată soția lui Gabi Tamaș de la Asia Express. Ioana a pozat în costum de baie

Articolul continuă după reclamă

Ioana Tamaș a absolvit Educație Fizică și Sport, iar la 36 de ani își menține o formă fizică de invidiat. Aceasta a făcut gimnastică din copilărie, iar acum este nelipsită din sala de sport, fiind pasionată și de pilates.

Conform Antena Sport, soția lui Gabi Tamaș a fost votată în urmă cu câțiva ani „Cea mai sexy soție de fotbalist”. Fostul internațional se mândrește cu partenera sa de viață și mulți consideră că ea este cea care l-a ”cumințit”.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Ce pact au făcut Gabi Tamaş şi Dan Alexa înainte de Asia Express. Care sunt cele mai mari temeri în prezent

Ioana a mărturisit în trecut că a apelat și la ajutorul medicilor esteticieni și a recunoscut că dacă ar mai simți nevoia ar mai face-o.

„Eu am schimbat deja ceva. Am venit să îmi topesc acidul hialuronic din buze. Eu nu mai am altă operație estetică. Dacă va fi nevoie, o să îmi fac, de ce nu!” a spus ea.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ioana Tamaș este din Brașov, la fel ca Gabi, iar cei doi s-au cunoscut pe când concurentul Asia Express juca la Dinamo.

Citește și: Ce studii are Ioana, soția lui Gabi Tamaș de la Asia Express. Puțini știu acest detaliu despre ea

„Noi ne-am cunoscut pe vremea când nu erau așa multe rețele de socializare, cum este acum. Ne-am cunoscut când eu aveam 16 ani şi el 20… ne-am cunoscut printr-o prietenă comună. Eu eram copilă, mică, a avut grijă de mine. Am crescut alături de el.

L-am aşteptat întodeauna acasă. Îmi face cadouri mereu, Gabi nu este un tip romantic. (...) Întotdeauna Gabi a avut încredere în mine, mi-a lăsat mână liberă. Tocmai de aceea am avut o limită, niciodată nu a exagerat”, a declarat ea.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cea mai nouă ediție Asia Express, lider detașat de audiență. Diseară, concurenții sunt serviți cu balut pe Drumul Eroilor

Soția fostului internațional recunoaște că a pus piciorul în prag de multe ori, astfel încât Gabi să nu mai iasă noaptea cu prietenii la petreceri.

„Eu îl cert mai rău. Când vine acasă și mai vrea să iasă cu băieții, mă supăr. Mie nu îmi spune nimic, îi spun eu”, a precizat Ioana Tamaș.

Pe Gabi tamaș telespectatorii îl pot urmări pe Drumul Eroilor în Asia Express, la Antena 1 și în AntenaPLAY, duminca, lunea, marțea și miercurea. Acesta face echipă cu Dan Alexa.