Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Valerie Lungu a izbucnit în lacrimi la Asia Express! Ce s-a întâmplat după schimbul de parteneri: „Eu sunt obișnuită cu respect”

Valerie Lungu a izbucnit în lacrimi la Asia Express! Ce s-a întâmplat după schimbul de parteneri: „Eu sunt obișnuită cu respect”

Valerie Lungu a izbucnit în lacrimi la Asia Express după conflictul cu Mirela Vaida.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 12 Octombrie 2026, 20:45 | Actualizat Luni, 12 Octombrie 2026, 20:55
Valerie Lungu a izbucnit în lacrimi la Asia Express! Ce s-a întâmplat după schimbul de parteneri: „Eu sunt obișnuită cu respect” | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Schimbul de concurenți între echipe a adus numeroase tensiuni la Asia Express. După zile întregi de provocări pe Drumul Mătăsii, participanții au fost nevoiți să se adapteze unor noi parteneri, iar schimbările le-au pus la încercare răbdarea și capacitatea de a colabora.

Valerie Lungu a resimțit din plin lipsa partenerului său, Alex Gîlcă, mai ales după ce a ajuns să facă echipă cu Mirela Vaida. Cele două au avut parte de un moment dificil în timp ce își căutau cazare, iar neînțelegerile au continuat și după ce au găsit un loc în care să înnopteze.

Valerie Lungu și Mirela Vaida, conflict la Asia Express

Cele două concurente au ajuns să se contrazică din cauza modului în care comunicau și a felului în care trebuiau să abordeze situațiile întâlnite pe traseu. Valerie Lungu a considerat că Mirela Vaida intervenea în discuțiile sale, în timp ce prezentatoarea TV a încercat să explice situația din perspectiva sa.

Articolul continuă după reclamă

„Mirela din nou, că numai la mâncare ți-e gândul, că trebuie să vorbim mai întâi cu ei”, a declarat Valerie Lungu în timpul testimonialelor.

La rândul ei, Mirela Vaida a vorbit despre preferințele alimentare ale partenerei sale temporare.

„Ea nu mănâncă carne de porc. Că ei nu îi place nici condimentată”, a spus prezentatoarea TV.

Neînțelegerile au continuat, iar Valerie și-a pierdut răbdarea și a ridicat tonul la colega sa de echipă.

„Băi, mă super enervezi!”, a strigat Valerie Lungu.

Schimbul de replici a afectat-o și pe Mirela Vaida, care a recunoscut în timpul testimonialelor că situația a fost una extrem de neplăcută pentru ea.

„Eu nu cred că am trăit un moment mai umilitor ca acesta”, a mărturisit prezentatoarea TV.

Ulterior, Valerie Lungu s-a așezat singură la masă și a încercat să mănânce, în timp ce Mirela Vaida a refuzat să i se alăture.

Valerie Lungu a izbucnit în lacrimi și s-a gândit la Alex Gîlcă

După conflictul cu Mirela Vaida, Valerie Lungu a fost copleșită de emoții. Concurenta și-a amintit de partenerul său, Alex Gîlcă, și a recunoscut că și-ar fi dorit ca el să fie alături de ea în acel moment dificil.

„Când mi-am adus aminte de Alex... De ce nu e el acum cu mine? Pentru că știu că el mă înțelege foarte bine. Știe exact cum trebuie să mă ia. Eu sunt obișnuită cu respect, cu discuții, unu la mână, cu respect. Eu îl vreau pe Alex. Eu m-am simțit foarte prost în situația în care mă aflam”, a spus concurenta, printre lacrimi.

Experiența de pe Drumul Mătăsii le pune la încercare nu doar rezistența fizică, ci și echilibrul emoțional. Schimbul de parteneri le obligă pe concurente să se adapteze unor stiluri diferite de comunicare și să găsească o cale de a colabora, chiar și atunci când apar neînțelegeri.

Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile între Mirela Vaida și Valerie Lungu și dacă cele două vor reuși să depășească momentul tensionat din competiția Asia Express.

Valerie Lungu reacție acidă fațǎ de Mirela Vaida. Ce i-a reproșat prezentatoarei TV în Asia Express: „Măi, fată...”... Mirela Vaida și Valerie Lungu, schimb dur de replici la Asia Express! Ce a declanșat conflictul: „Eu cu tine nu fac nici...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Doliu în sportul românesc. Daniel Oprea a murit la 53 de ani Doliu în sportul românesc. Daniel Oprea a murit la 53 de ani
Observatornews.ro ANIMAŢIE. Un tânăr şi-a luat prietenele adolescente în maşină şi le-a ucis într-un accident ANIMAŢIE. Un tânăr şi-a luat prietenele adolescente în maşină şi le-a ucis într-un accident
Antena 3 Finlanda te plătește cu 2.000 de euro ca să stai o săptămână pe o insulă, să respiri briza, să miroși pini și pâine proaspăt coaptă Finlanda te plătește cu 2.000 de euro ca să stai o săptămână pe o insulă, să respiri briza, să miroși pini și pâine proaspăt coaptă
Comentarii


Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Ai episoade noi Cu gura plină în Asia Express disponibile în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Ai episoade noi Cu gura plină în Asia Express disponibile în AntenaPLAY!
Citește și
Gelozie la Asia Express! Reacția Valeriei Lungu când a aflat că Alex face echipă cu Loredana Chivu. Ce i-a interzis iubitului ei
Gelozie la Asia Express! Reacția Valeriei Lungu când a aflat că Alex face echipă cu Loredana Chivu. Ce i-a...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Schimbul de echipe continuă la Asia Express! Noile perechi se luptă pentru amuletă. Emisiunea, din nou lider detașat de audienţă
Schimbul de echipe continuă la Asia Express! Noile perechi se luptă pentru amuletă. Emisiunea, din nou lider...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Sfârșit tragic pentru o româncă din Spania. Femeia era mama a două fetițe
Sfârșit tragic pentru o româncă din Spania. Femeia era mama a două fetițe Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Donald Trump lansează un atac furibund împotriva lui Zelenski: „A venit timpul ca Ucraina să aibă alt președinte”
Donald Trump lansează un atac furibund împotriva lui Zelenski: „A venit timpul ca Ucraina să aibă alt... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Cum să ții șoarecii departe de casă în această toamnă. Trucurile simple înainte de venirea frigului
Cum să ții șoarecii departe de casă în această toamnă. Trucurile simple înainte de venirea frigului Jurnalul
Cele mai importante evenimente astrologice din octombrie 2026. Se deschid cerurile pentru 4 zodii
Cele mai importante evenimente astrologice din octombrie 2026. Se deschid cerurile pentru 4 zodii Kudika
Zodia trădată chiar înainte de Sfânta Parascheva. Adevărul pe care îl află în weekend schimbă totul
Zodia trădată chiar înainte de Sfânta Parascheva. Adevărul pe care îl află în weekend schimbă totul Redactia.ro
Meseria care există într-o singură țară din lume. Doar o tradiție veche de un secol o mai ține în viață
Meseria care există într-o singură țară din lume. Doar o tradiție veche de un secol o mai ține în viață Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x