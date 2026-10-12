Valerie Lungu a izbucnit în lacrimi la Asia Express după conflictul cu Mirela Vaida.

Valerie Lungu a izbucnit în lacrimi la Asia Express! Ce s-a întâmplat după schimbul de parteneri: „Eu sunt obișnuită cu respect” | Antena 1

Schimbul de concurenți între echipe a adus numeroase tensiuni la Asia Express. După zile întregi de provocări pe Drumul Mătăsii, participanții au fost nevoiți să se adapteze unor noi parteneri, iar schimbările le-au pus la încercare răbdarea și capacitatea de a colabora.

Valerie Lungu a resimțit din plin lipsa partenerului său, Alex Gîlcă, mai ales după ce a ajuns să facă echipă cu Mirela Vaida. Cele două au avut parte de un moment dificil în timp ce își căutau cazare, iar neînțelegerile au continuat și după ce au găsit un loc în care să înnopteze.

Valerie Lungu și Mirela Vaida, conflict la Asia Express

Cele două concurente au ajuns să se contrazică din cauza modului în care comunicau și a felului în care trebuiau să abordeze situațiile întâlnite pe traseu. Valerie Lungu a considerat că Mirela Vaida intervenea în discuțiile sale, în timp ce prezentatoarea TV a încercat să explice situația din perspectiva sa.

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„Mirela din nou, că numai la mâncare ți-e gândul, că trebuie să vorbim mai întâi cu ei”, a declarat Valerie Lungu în timpul testimonialelor.

La rândul ei, Mirela Vaida a vorbit despre preferințele alimentare ale partenerei sale temporare.

„Ea nu mănâncă carne de porc. Că ei nu îi place nici condimentată”, a spus prezentatoarea TV.

Neînțelegerile au continuat, iar Valerie și-a pierdut răbdarea și a ridicat tonul la colega sa de echipă.

„Băi, mă super enervezi!”, a strigat Valerie Lungu.

Schimbul de replici a afectat-o și pe Mirela Vaida, care a recunoscut în timpul testimonialelor că situația a fost una extrem de neplăcută pentru ea.

„Eu nu cred că am trăit un moment mai umilitor ca acesta”, a mărturisit prezentatoarea TV.

Ulterior, Valerie Lungu s-a așezat singură la masă și a încercat să mănânce, în timp ce Mirela Vaida a refuzat să i se alăture.

Valerie Lungu a izbucnit în lacrimi și s-a gândit la Alex Gîlcă

După conflictul cu Mirela Vaida, Valerie Lungu a fost copleșită de emoții. Concurenta și-a amintit de partenerul său, Alex Gîlcă, și a recunoscut că și-ar fi dorit ca el să fie alături de ea în acel moment dificil.

„Când mi-am adus aminte de Alex... De ce nu e el acum cu mine? Pentru că știu că el mă înțelege foarte bine. Știe exact cum trebuie să mă ia. Eu sunt obișnuită cu respect, cu discuții, unu la mână, cu respect. Eu îl vreau pe Alex. Eu m-am simțit foarte prost în situația în care mă aflam”, a spus concurenta, printre lacrimi.

Experiența de pe Drumul Mătăsii le pune la încercare nu doar rezistența fizică, ci și echilibrul emoțional. Schimbul de parteneri le obligă pe concurente să se adapteze unor stiluri diferite de comunicare și să găsească o cale de a colabora, chiar și atunci când apar neînțelegeri.

Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile între Mirela Vaida și Valerie Lungu și dacă cele două vor reuși să depășească momentul tensionat din competiția Asia Express.