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Valerie Lungu reacție acidă fațǎ de Mirela Vaida. Ce i-a reproșat prezentatoarei TV în Asia Express: „Măi, fată...”

Mirela Vaida și Valerie Lungu se confruntă cu tensiuni la Asia Express. Ce reproșuri își fac cele două concurente pe Drumul Mătăsii.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 12 Octombrie 2026, 16:26 | Actualizat Luni, 12 Octombrie 2026, 16:28
Valerie Lungu reacție acidă fațǎ de Mirela Vaida. Ce i-a reproșat prezentatoarei TV în Asia Express: „Măi, fată...” | Antena 1/AI
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Schimbul de echipe de la Asia Express continuă să le pună la încercare pe concurentele de pe Drumul Mătăsii. Mirela Vaida și Valerie Lungu par să fie din ce în ce mai tensionate una cu cealaltă, iar probele dificile și presiunea competiției își spun cuvântul. În ediția din această seară, cele două vor ajunge în fața unei situații neașteptate, iar reproșurile nu vor întârzia să apară.

Tensiuni la Asia Express între Mirela Vaida și Valerie Lungu

Pe măsură ce aventura din Asia Express devine tot mai solicitantă, concurenții sunt nevoiți să se adapteze rapid noilor parteneri și să găsească o modalitate de a colabora. Pentru Mirela Vaida și Valerie Lungu, însă, lucrurile nu par să meargă conform așteptărilor. Cele două au opinii diferite despre felul în care ar trebui să își continue drumul, iar neînțelegerile dintre ele se transformă într-un schimb de replici tensionat.

Totul pare să pornească de la modul în care cele două concurente își organizează deplasarea și încearcă să ducă la bun sfârșit misiunile primite. În timp ce Valerie Lungu își dorește să continue, Mirela Vaida consideră că este nevoie de mai multă răbdare.

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„Hai, Mirela, să mergem!”, îi spune Valerie Lungu partenerei sale.

„I-am spus: «Valerie, trebuie să o luăm încet...»”, a povestit Mirela Vaida în timpul testimonialelor.

Diferențele de abordare nu se opresc aici. Valerie pare nemulțumită de faptul că sfaturile sale nu sunt luate în considerare și îi reproșează Mirelei că nu o ascultă, deși continuă să vorbească despre ceea ce ar trebui să facă.

Ce i-a reproșat prezentatoarei TV în Asia Express: „Măi, fată...”

„Mai fată, stai să ne arate! Mirela, peste mine, pentru a câta oară? Mai, fata mea! Practic, tu nu mă asculți pe mine ce spun eu, dar, în același timp, tu te duci și vorbești”, a spus Valerie Lungu.

Schimbul de replici scoate la iveală dificultățile pe care le poate aduce schimbarea partenerilor într-o competiție în care comunicarea și colaborarea sunt esențiale. Rămâne de văzut dacă Mirela Vaida și Valerie Lungu vor reuși să își depășească neînțelegerile și să ducă la bun sfârșit provocările de pe Drumul Mătăsii.

Ce s-a întâmplat, de fapt, între cele două concurente și cum vor evolua lucrurile aflați în ediția din această seară a emisiunii Asia Express, de la ora 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

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