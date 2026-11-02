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Valerie Lungu și Alex Gîlcă, schimb emoționant de scrisori la Asia Express. Ce și-au mărturisit după ce au fost despărțiți

Despărțirea de coechipieri a venit cu emoții mari și variate. Iată ce exercițiu au făcut cât timp au stat separați.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Luni, 02 Noiembrie 2026, 20:52 | Actualizat Luni, 02 Noiembrie 2026, 20:51
Valerie Lungu și Alex Gîlcă, schimb emoționant de scrisori la Asia Express | Antena 1
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Valerie, Oana, Loredana și Alexuc au rămas să își „joace soarta”, dar și pe a coechipierilor. Alex, Mirela, Ana-Maria și Gabi au plecat pe traseu, neștiind ce misiuni îi așteaptă în semifinală.

Despărțirea de coechipieri le-a dat ocazia să reevalueze relația pe care o au. Concurenții au pus pe hârtie câteva gânduri pentru cel care le-a devenit sprijin de încredere în Asia Express - Drumul Mătăsii.

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Valerie Lungu și Alex Gîlcă, schimb emoționant de scrisori la Asia Express

Deși au mărturisit fiecare dintre ei că le vine greu să-și pună inima pe foaie, au găsit formula ideală de a-și exprima sentimentele pentru partener.

„Noi toate lucrurile le facem împreună”, mărturisește Alex. „Astăzi o să mă duc la culcare singur, o să mă prefac că n-a existat această zi pentru mine!”

„În seara asta urmează să scriu o scrisoare Valeriei”, mai spune el.

„I-am mai scris lui Alex o scrisoare de Crăciun și i-am scris foarte multe lucruri acolo”, a mărturisit Valerie. „Mi-e foarte dor de el. Noi nu stăm separați!”

„În patru ani de relație, cred că am stat doar o dată sau de două ori separați”, a mai spus ea.

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„Mi-e mult mai ușor să le spun verbal, pentru că mă uit la el și-mi vin așa... toate în fața ochilor. Când am foaie mă gândesc de mai multe ori cum să scriu, cum să formulez!” mai menționează tânăra.

„Dacă ar exista un singur cuvânt să arăt tot, să spun tot, pe ăla l-aș scrie”, mărturisește Alex. „Este un suflet atât de mic, dar cuprinde faorte mulți oameni și îi are la suflet pe foarte mulți oameni. Ea pare o femeie și arată că este o femeie luptătoare, dar ea își arată și latura cea sensibilă și oamenii o văd. Pentru că eu trăiesc cu ea, eu știu exact cum se manifestă ea. Ea este singura femeie care mi-a dat aripi!”

„Puiu meu, sunt atât de mândru de noi, de tine. Nu există cuvinte să-ți spun cât de mult te iubesc și țin la noi. Mereu am fost în căutarea unei femei puternice cum ești tu și de la prima noastră întâlnire am realizat că tu ești femeia mea și viitoare mamă a copiilor noștri”, se arată în scrisoarea pentru Valerie.

„Nu există altcineva”, spune și Valerie. „El e tot pentru mine!”

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„Prima scrisoare din viața mea, n-am mai scris niciodată nicio scrisoare. Am mai scris de 8 martie, când eram în clasa a III-a pentru mama. Știi când erai la școală, te punea să faci din ălea <<Dragă, mama mea, te iubesc de 8 martie, astăzi e ziua ta>>”, a mărturisit Alexuc.

„Am încercat să-i fac o scrisoare - nu știu - să-i pun toate cuvintele în două-trei propoziții, să nu mă întind pe toată foaia să-i scriu prea mult, dar i-am scris o scrisoare din suflet” a mai adăugat el. „Fratele meu!”

„Prietenia noastră nu a stat în cuvintele spuse de mine sau spuse de el. Prietenia noastră a fost întotdeauna strânsă prin fapte, nu prin vorbe dulci!” a conchis Alexuc.

Și Gabi a mărturisit că este prima scrisoare pe care i-o scrie lui Alexuc: „Până acum vorbeam prin mesaje sau la telefon.”

„Un prieten adevărat o să-l găsești foarte greu, iar eu am doar câțiva prieteni adevărați, pe care-i pot număra pe degete”, a mai spus Gabi. „Alexuc e una dintre persoanele care este lângă mine necondiționat și invers, din partea mea!”

„Uriașul cu suflet de aur”, îi mai spune el.

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Mirela Vaida îi scrie Oanei despre sentimentele puternice pe care le are pentru ea, nu doar în urma plecării în Asia Express, ci și în afara competiției:

„Dragă Oana, tu știi cât de importantă ești pentru mine, nu doar pentru Asia Express, cât pentru mine, în viața mea!”

„A renunțat la fiul ei, la toată viața ei și a venit cu mine doar pentru că eu am avut încredere că noi două putem funcționa împreună”, a mai spus Mirela.

„O să mă emoționez. O să râdă și o să plângă”, e de părere Oana. „Noi putem și mai mult și sperăm să demonstrăm asta. I-am scris în scrisoare că să nu uită că noi, de fapt, aici reprezentăm femeile puternice, mamele.”

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„Îi scriu o scrisoare Anuței. Eu așa îi zic, Anuța”, spune Loredana. „Am vrut să-i spun ceva neapărat Anei și să rămână scris pentru toată viața și să-și aducă aminte. Că pentru mine este foarte specială și că eu o apreciez foarte mult!”

„Aș vrea să îi transmit și să-i spun că nu puteam să îmi aleg o echipă mai bună”, a mai adăugat ea.

„Știam că este puternică, dar aici mi-a demonstrat o forță de-a ei de-o mie de ori mai mare, iar ea pentru mine aici în Asia Express a fost mamă, tată, frate, soră, a fost totul!” mărturisește Ana-Maria. „În Asia Express n-ai pe altcineva, decât pe partenerul tău!”

colaj valerie lungu și alex gîlcă
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Deși nu au făcut încă schimb de scrisori, emoțiile puternice și gândurile așternute pe hârtie îi motivează în această cursă din semifinală.

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