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Home Asia Express Valerie Lungu, scoasă din sărite de iubitul ei la Asia Express. De la ce pornește cearta, diseară, la Antena 1, de la 20:30

Valerie Lungu, scoasă din sărite de iubitul ei la Asia Express. De la ce pornește cearta, diseară, la Antena 1, de la 20:30

După conflictul avut cu Maurice Munteanu, moldoveanca Valerie Lungu nu s-a putut abține și a fost scoasă din sărite de partenerul ei. Ce a făcut-o să răbufnească, vedeți diseară la 20:00, la Antena 1.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 14 Septembrie 2026, 17:57 | Actualizat Luni, 14 Septembrie 2026, 19:42
Valerie Lungu, scoasă din sărite de iubitul ei la Asia Express. De la ce pornește cearta, diseară, la Antena 1, de la 20:00 | antena 1
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Încă de când a început competiția Asia Express, Valerie Lungu a demonstrat că esre naturală și spune tot ce are pe suflet, indiferent de curcumstanțele în care se află și indiferent de persoana care se află în fața sa.

Valerie Lungu, scoasă din sărite de iubitul ei la Asia Express

Moldoveanca Valerie Lungu face fără doar și poate cinste expresiei locului în care s-a născut și anume "Ce-i în gușă, și-n căpușă". Extrem de autentică, nu are nevoie de niciun filtru nici în viața reală. Oricine a scos-o vreodată din sărite, a avut de înfruntat vorbele sale și astfel și-a spus punctul de vedere în mod clar.

În această seară de la ora 20:30, la Antena 1, o vom vedea pe Valerie Lungu cum este scoasă din sărite chiar de către propriul logodnic. Cei doi formează un cuplu de peste 3 ani și sunt apreciați în mediul online.

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"Lasă-mă să mă exprim!", i-a transmis moldoveanca Valerie Lungu logodnicului ei. Cum de a ajuns Valerie Lungu să-i dea o replică acidă bărbatului pe care îl iubește și cu care urmează să se căsătorească.

Vedeți diseară la ora 20:30, la Antena 1 în cadrul show-ului Asia Express.

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