Asia Express, 16 octombrie 2025. Echipele, provocate să recunoască, în vietnameză, cinci din șase arome diferite

Episodul 24 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 16 octombrie 2025. Concurenții au descoperit meșteșugul tradițional al fabricării bețișoarelor parfumate, un simbol al spiritualității vietnameze. La una dintre probe, echipele au fost provocate să recunoască, în vietnameză, cinci din șase arome diferite, pentru a putea merge mai departe fără penalizări.
Joi, 16.10.2025, 22:30