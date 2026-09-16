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Asia Express 2026. Loredana Chivu și Ana Mocanu, experiență terifiantă în casa unui exorcist: „Ne era frică!”

Episodul 8 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 16 septembrie 2026. Loredana Chivu și Ana Mocanu au ajuns în casa unui exorcist, însă au fost atât de speriate încât au decis să plece. Cele două au povestit că ar fi trebuit să doarmă chiar în camera în care acesta făcea exorcizări. „Ceva rău de tot. Nu știam cum să mai plecăm de acolo. Ne era frică”, au spus cele două.
Miercuri, 16.09.2026, 21:20
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Asia Express 2026. Misiune la metrou! Concurenții trebuie să-l găsească pe celebrul cosmonaut Iuri Gagarin

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Logo show Miercuri, 16.09.2026, 19:00
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