Asia Express 2026. Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, impresionate de ce au găsit într-o scoică: Nu am văzut niciodată așa ceva!

Episodul 35 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 3 noiembrie 2026. Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu au ajuns primele la locul misiunii și au putut alege ce plic au dorit. Ele au tras la sorți și au avut de îndeplinit mai multe sarcini: au vâslit pentru a ajunge la locul din care puteau recolta scoicile, le-au desfăcut, au luat perlele, le-au curățat, după care le-au transformat în bijuterii deosebite.

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