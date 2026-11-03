Asia Express 2026. Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, impresionate de ce au găsit într-o scoică: Nu am văzut niciodată așa ceva!
Episodul 35 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 3 noiembrie 2026. Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu au ajuns primele la locul misiunii și au putut alege ce plic au dorit. Ele au tras la sorți și au avut de îndeplinit mai multe sarcini: au vâslit pentru a ajunge la locul din care puteau recolta scoicile, le-au desfăcut, au luat perlele, le-au curățat, după care le-au transformat în bijuterii deosebite.
Marti, 03.11.2026, 23:00