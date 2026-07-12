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Anglia și Argentina, ultimele două echipe calificate ȋn semifinalele Campionatului Mondial 2026

Noapte de foc, de un dramatism absolut, ȋnainte de semifinalale Campionatului Mondial 2026, care se vede ȋn exclusivitate ȋn Universul Antena.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 12 Iulie 2026, 10:52 | Actualizat Duminica, 12 Iulie 2026, 11:14
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Anglia și Argentina, ultimele două echipe calificate ȋn semifinalele Campionatului Mondial 2026 | antena 1
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Anglia căpitanului Kane și a superstarului Bellingham a ȋnvins-o dramatic pe Norvegia uriașului Haaland, ȋntr-o partidă decisă ȋn prelungiri, ȋntocmai ca și Argentina legendarului Messi, care a oprit ceasul elveţian ȋn sferturile Campionatului Mondial, tot ȋn prelungiri, duminică dimineaţă, ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Partida Norvegia – Anglia, pentru care datele de audienţă au fost furnizate astăzi, s-a impus ca lider incontestabil de audienţă, marcând cea de-a 31-a zi consecutiv lider de audienţă pentru Antena 1.

La miezul nopţii, toţi ochii au fost pe cea de-a treia confruntare din sferturile Campionatului Mondial de Fotbal, Norvegia – Anglia, rezultat 1-2, după prelungiri. În intervalul 00.01 – 02.00, partida transmisă ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY a fost prima opţine de vizionare a telespectatorilor, cu 49.2% cotă de piață, urmată de Pro Tv cu 15.6% cota de piaţă, date ȋnregistrate la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde programul a ȋnregistrat 44.8% cotă de piaţă, fiind urmat de Pro TV cu 10% cota de piaţă, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 38.2% cotă de piaţă, urmată tot de Pro TV cu 11% cota de piaţă. În minutul de aur, 00.45, peste 1.2 milioane de telespectatori urmăreau partida de la Antena 1.

Anglia s-a calificat ȋn semifinalele Campionatului Mondial 2026 ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Jude Bellingham și-a dus naţionala ȋn semifinale, acolo unde o va ȋntâlni pe Argentina, care la rândul ei a ȋnvins Elveţia, ȋn această dimineaţă. Norvegia a dat prima lovitură a partidei de la Miami ȋn minutul 37, prin Schjelderup. Jude Bellingham a restabilit egalitatea înainte de pauză, în minutul 45+2. Nu s-a mai marcat până la finalul timpului regulamentar, astfel că partida s-a îndreptat spre 2 reprize de prelungiri. Englezii au dat lovitura rapid, în prima parte, prin Jude Bellingham, care a stabilit scorul final în minutul 93, ȋntr-o confruntare care a produs mai multe faze discutabile.

Nordicii mai ȋnscriseseră prin Heggem, din corner, dar faza a fost întoarsă după o intervenţie din camera VAR. Clement Turpin a fost chemat să revadă faza, asta după ce Anglia a cerut fault la un duel al lui Elliot Anderson cu Erling Haaland, în care britanicul a căzut, iar în cele din urmă francezul a considerat că trebuie să întoarcă faza şi să fluiere fault în atac. Contestat vehement a fost și golul lui Bellingham, din al doilea minut al prelungirilor din prima repriză, norvegienii explicând că mingea a lovit un cablu al spidercam-ului arenei din Miami. Imediat după partidă, cei de la FIFA au comunicat oficial: “Înainte de golul Angliei din minutul 45+2 împotriva Norvegiei, senzorul conectat la minge nu a înregistrat vreo atingere când se afla în aer, astfel nu este nicio evidenţă că balonul a fost atins de firul de la Spider-Cam şi astfel nu a fost schimbată traiectoria balonului”.

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Duminică dimineaţa, o lume ȋntreagă a fost cu ochii pe confruntarea Argentina – Elveţia, rezultat final, după prelungiri, 3-1. Campioana mondială en-titre s-a calificat ȋn semifinalele Cupei Mondiale 2026, cu două goluri ȋnscrise ȋn prelungiri. Julian Alvarez a marcat un gol fabulos ȋn minutul 112, iar „pumele” s-au descătușat, Martinez stabilind rezultatul final, 3-1, cu un gol marcat pe stadionul de la Kansas City, ȋn minutul 120+1.

Elveţienii au fost nevoiţi să joace ȋn inferioritate numerică, după ce Embolo a fost eliminat ȋn minutul 71, pentru simulare. Atacantul elveţian a părăsit terenul ȋn lacrimi, după ce centralul Pinheiro a fost chemat la monitorul VAR pentru a revedea faza pentru care iniţial ȋi arătase galben lui Paredes, ȋnsă reluările au arătat că nu l-a atins pe Embolo.

Lionel Messi (39 de ani) a stabilit un nou record, după ce Argentina s-a calificat în semifinale. Acesta a pasat decisiv la primul gol al Argentinei din meciul cu Elveţia, marcat de Alexis Mac Allister, în minutul zece. Graţie assist-ului oferit, starul sud-american a devenit cel mai bun pasator decisiv din istoria Campionatului Mondial, reușind un total de zece assist-uri. Pe lângă pasa decisivă oferită în meciul cu Elveţia, acesta a mai oferit un assist şi în duelul cu Egipt din optimi.

Programul complet al semifinalelor de la Cupa Mondială 2026. Când se joacă Franţa – Spania şi Anglia – Argentina

Franţa – Spania, marţi, ora 22:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Anglia - Argentina, miercuri, ora 22:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Finala mică a Cupei Mondiale urmează să aibă loc sâmbătă noapte, la ora 00:00, tot în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, în timp ce finala mare urmează să fie duminică de la ora 22:00.

Argentina - Elveția 3-1. Messi și Co. se califică în semifinale. Meciul a fost liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!...
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