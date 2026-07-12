Argentina - Elveția 3-1. Messi și Co. se califică în semifinale. Meciul a fost liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

Argentina s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial de fotbal, după succesul contra elveției Elveției, scor 3-1, obținut în prelungiri. Au marcat Alexis Mac Allister (minutul 10), Julian Alvarez (112) și Lautaro Martinez (120+1), în timp ce pentru europeni a marcat Dan Ndoye (67).

Publicat: Duminica, 12 Iulie 2026, 10:44 | Actualizat Duminica, 12 Iulie 2026, 10:56

La Selección își continuă parcursul spre o nouă finală de campionat mondial și este cu un pas mai aproape de a deveni prima echipă, după Brazilia din 1962, care își poate păstra trofeul suprem.

Campionii mondiali en-titre au început în forță, iar intențiile lor au fost răsplătite încă din minutul 10, când o centrare din corner a lui Lionel Messi a fost deviată superb în colțul lung de Alexis Mac Allister.

Jucătorii antrenați de Murat Yakin puteau da replica în minutul 32, dar Embolo, scăpat singur cu Martinez, a fost blocat in extremis de portarul argentinian.

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Elevția a continuat să caute egalarea, iar după ce Martínez i-a blocat succesiv pe Embolo și Granit Xhaka, presiunea elvețiană a dat roade în minutul 67, când Ndoye a combinat excelent cu Ricardo Rodríguez și a finalizat cu sânge rece pe lângă Martínez.

Cel mai controversat moment al meciului a avut loc în minutul 72, după ce Breel Embolo a căzut în urma unui duel cu Leandro Paredes. VAR-ul l-a chemat pe Joao Pinheiro la margine, iar portughezul i-a dat al doilea cartonaș galben, pentru simulare! Elvețienii au protestat vehement, iar atacantul de 29 de ani a început să plângă în hohote.

Până la finalul celor 90 de minute, sud-americanii a fost aproape să de gol prin Lisandro Martinez, dar execuția spectaculoasă acestuia a fost blocată de Kobel.

Nu s-a mai marcat în timpul regulamentar, astfel că partida a intrat în prelungiri. Dominarea Argentinei a continuat și elevii lui Scaloni au găsit golul mult căutat în minutul 112, când Álvarez a pătruns din flancul stâng și a expediat un șut spectaculos de la 25 de metri direct în vinclu.

Elvețienii s-au năpustit în atac, însă cei care au marcat au fost tot argenitienii, Martinez reușind să înscrie la capătul unui contraatac letal al sud-americanilor.

În semifinale, Argentina o va înfrunta pe Anglia, cea care a trecut în sferturi de Norvegia, scor 2-1, după prelungiri.

ECHIPELE DE START:

ARGENTINA (4-1-3-2): E. Martinez – Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico – Paredes – De Paul, Mac Allister, E. Fernandez – Messi (cpt.), J. Alvarez

Rezerve: Musso, Rulli – Almada, Barco, N. Gonzalez, Lo Celso, J. Lopez, La. Martinez, Medina, Montiel, Otamendi, Palacios, Paz, Senesi, G. Simeone