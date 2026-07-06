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Brazilia - Norvegia 1-2. Un nou șoc la Mondial! "Dubla" lui Haaland a trimis acasă naționala Selecao!

Norvegia a produs o nouă surpriză după ce a eliminat Brazilia în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 2026! "Dubla" lui Erling Haaland și intervențiile senzaționale ale portarului Nyland au trimis acasă naționala Selecao! Meciul a fost în direct la Antena 1 și liveVIDEO pe AntenaPlay!

Publicat: Luni, 06 Iulie 2026, 01:16 | Actualizat Luni, 06 Iulie 2026, 01:31
Brazilia - Norvegia 1-2. Nordicii s-au calificat în sferturile Cupei Mondiale | Sursa foto: gettyimages
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Brazilia rămâne în continuare fără victorie în fața Norvegiei în istoria meciurilor directe! În primul duel disputat în 1998, nordicii s-au impus cu 2-1 în fața Braziliei, în faza grupelor de la Cupa Mondială. Cu același scor au învins și acum, doar că s-a produs în faza eliminatorie!

Într-o partidă desfășurată la New Jersey, nordicii au început în forță și au reușit deschiderea scoului prin Patrick Berg, însă reușita a fost anulată pentru o poziție de ofsaid la Sorloth.

În minutul 10, Ajer l-a faultat prin alunecare pe Cunha în careu, însă arbitrul nu a acordat nimic. Brazilienii au primit penalty, după ce faza a fost analizată în camera VAR, însă Bruno Guimaraes a executat slab, iar portarul Nyland a ghicit colțul!

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Selecao a mai ratat o ocazie uriașă în minutul 40, atunci când Vinicius a pătruns în careu și a tras puternic din colțul careului mic, dar Nyland a fost din nou pe fază și a respins șutul.

Cea mai mare ocazie de gol pentru Norvegia din prima repriză a venit în minutele de prelungire! După un duel dintre Haaland și Gabriel, mingea a ricoșat în careu la Martin Odegaard, care a șutat puternic pe centru porții, dar Alisson a apărat excelent.

După pauză, selecționetul Carlo Ancelotti l-a introdus pe Endrick în locul lui Cunha! La niciun minut de când intrase pe teren, acesta a ratat singur cu portarul, după o pasă excelentă a lui Vinicius. Șutul atacantului de la Real Madrid din zona de pedeapsă a trecut cu câțiva centimetri pe lângă bara stângă.

Brazilienii și-au continuat atacurile și în minutul 63, au avut încă o ocazie uriașă de a înscrie. Bruno Guimaraes a fost servit excelent în centrul careului mic, însă portarul Nyland a intervenit ca la handbal.

Cum în fotbal ocaziile se răzbună, după un prim avertisment dat de Haaland, atacantul norvegian n-a mai iertat în minutul 80, când a deschis scorul cu o lovitură de cap, din centrarea lui Schjelderup.

Selecao a luat cu asalt poarta norvegienilor, însă cei care au înscris au fost tot europenii, prin același Haaland! În minutul 89, atacantul lui Manchester City a șutează puternic cu stângul la colțul lung de la marginea careului și îl învinge pe Alisson. Haaland a ajuns la 7 goluri, la egalitate cu Mbappe și Messi.

În prelungiri, Brazilia a obținut un nou penalty, după ce Casemiro a fost lovit cu cotul în față în interiorul careului. Neymar, intrat pe parcursul reprizei secunde, a transformat lovitura de la 11 metri în minutul 90+10 și a stabilit scorul final, 2-1.

Norvegia se califică astfel în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, după o victorie impresionantă în fața Braziliei, în timp ce selecționata sud-americană părăsește competiția încă din optimi.

Echipele de start:

Brazilia: Alisson - D. Santos, Gabriel, Marquinhos, Danillo - B. Guimaraes, Casemiro - Vinicius, Martinelli, Rayan - M. Cunha.

Rezerve: Alex Sandro, Bremer, Danilo Santos, Ederson (P), Ederson Santos, Endrick, Fabinho, Ibanez, Leo Pereira, Luis Henrique, Neymar, Raphinha, Igor Thiago, Weverton (P). Selecționer: Carlo Ancelotti

Norvegia: Nyland - Wolfe, Lysaker, Ajer, Ryerson - Berg, Berge, Odegaard - Nusa, Haaland, Sorloth

Rezerve: Aasgaard, Aursnes, Bjorkan, Oscar Bobb, Falchener, Hauge, Langas, Larsen, Ostigard, Pedersen, Schelderup, Selvik, Tangvik (P), Thorsby, Thorstvedt. Selecționer: Stale Solbakken

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