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Cea mai sexy arbitră de la Campionatul Mondial se reîntoarce pe teren la meciul unei favorite de la turneul final

Ea a fost desemnată cea mai sexy arbitră de la Campionatul Mondial 2026. Cum arată.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 23 Iunie 2026, 12:14 | Actualizat Marti, 23 Iunie 2026, 12:24
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Cea mai sexy arbitră de la Campionatul Mondial se reîntoarce pe teren la meciul unei favorite de la turneul final | Profimedia Images
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La Cupa Mondială din 2026, două femei scriu istorie într-un domeniu care, până nu demult, era dominat aproape exclusiv de bărbați.

Cea mai sexy arbitră de la Campionatul Mondial se reîntoarce pe teren la meciul unei favorite de la turneul final

Mexicana Katia García și americanca Tori Penso au fost desemnate arbitri centrali la turneul final, demonstrând că performanța și profesionalismul nu țin cont de gen.

Deși prezența femeilor în arbitrajul masculin nu mai este o noutate absolută, ediția din 2026 a Cupei Mondiale marchează un nou pas important. În 2022, franțuzoaica Stéphanie Frappart devenea prima femeie care arbitra un meci la un Campionat Mondial masculin. Acum, Katia García și Tori Penso continuă acest drum și confirmă schimbările din fotbalul internațional.

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Americanca Tori Penso, în vârstă de 39 de ani, este considerată una dintre cele mai apreciate arbitre din lume. Originară din Florida, ea a intrat în istorie în 2020, când a devenit prima femeie din ultimele două decenii care a condus un meci din Major League Soccer. De atunci, cariera sa a cunoscut o ascensiune impresionantă.

Mamă a trei copii și căsătorită cu arbitrul Chris Penso, Tori a început să arbitreze la doar 18 ani. În 2023, a primit una dintre cele mai prestigioase delegări din fotbalul mondial, conducând finala Cupei Mondiale feminine dintre Spania și Anglia. Selecția sa pentru turneul masculin din 2026 reprezintă o premieră pentru arbitrajul american feminin.

„Cu mulți ani în urmă nici nu credeam că un astfel de moment este posibil. Să fiu aici acum este o onoare extraordinară”, a declarat Tori Penso pentru FIFA.

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La rândul său, Katia García are o poveste impresionantă. Absolventă de Științe Politice la Universitatea Națională Autonomă din Mexic, ea visa inițial să devină fotbalistă profesionistă. Cum în acea perioadă nu exista o ligă profesionistă feminină în Mexic, și-a îndreptat atenția către arbitraj.

Cine este Katia Garcia de la Campionatul Mondial 2026

A început în adolescență, cu un fluier primit cadou și un echipament de arbitru mult prea mare pentru ea. Astăzi, este una dintre cele mai respectate oficiale din fotbalul internațional. De-a lungul carierei, a devenit prima femeie care a arbitrat un meci din Gold Cup la masculin și prima arbitru mexicană prezentă la Jocurile Olimpice.

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„Simt o bucurie enormă. Nu este doar realizarea mea, ci și rezultatul muncii tuturor femeilor care au deschis acest drum înaintea mea”, a declarat García într-un interviu acordat presei mexicane.

Drumul spre succes nu a fost lipsit de obstacole. Katia García a recunoscut că, de-a lungul anilor, s-a confruntat cu numeroase critici, insulte și chiar amenințări pentru simplul fapt că arbitra meciuri masculine. În mai multe rânduri, președintele FIFA, Gianni Infantino, și-a exprimat public susținerea pentru aceasta.

Din echipa de arbitraj feminin prezentă la Cupa Mondială mai fac parte și asistentele Brooke Mayo, Kathryn Nesbitt și Sandra Ramirez, precum și Tatiana Guzman, oficial VAR din Nicaragua. Interesant este că multe dintre ele au avut cariere complet diferite înainte de a ajunge în fotbal. Kathryn Nesbitt, de exemplu, a fost profesor de chimie, în timp ce Tatiana Guzman a practicat baseball, volei și judo înainte de a se dedica arbitrajului.

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Prezența lor la cel mai important turneu fotbalistic al lumii reprezintă încă o dovadă că fotbalul modern se schimbă, iar competența este criteriul care contează cel mai mult, indiferent de gen.

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