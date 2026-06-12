Coreea de Sud - Cehia 2-1. Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

Prima repriză a fost una destul de echilibrată, asiaticii fiind ceva mai prezenți în ofensiva. Son, starul sud-coreenilor s-a aflat la capătul celor mai importante ocazii ale meciului.
Prima ocazie a venit după 12 minute, atunci când Kang-In Lee a șutat în forță de la distanță, dar Kovar a reușit să respingă în corner.
În minutul 37, Son a primit mingea într-o poziție centrală, la vreo 20 de metri, dar șutul său s-a dus peste poarta lui Kovar.
Ultima ocazie a primei reprize a venit în minutul 39, când același Son a luat o acţiune pe cont propriu, dar şutul fostului jucător de la Tottenham s-a dus pe lângă poartă.
După pauză tot asiaticii au fost mai insistenți și au ratat o ocazie mare în minutul 49. Jae-Sung Lee a ajuns la mingea respinsă de portarul Kovar după un șut expediat de un coleg, dar nu a putut nici el să-l învingă pe goalkeeperul Cehiei.
Cinci minute mai târziu, Heung-Min Son a fost găsit în careu și a încercat o scăriță peste Kovar, dar cehul a ieșit foarte bine și a blocat execuția!
În minutul 59, contrar cursului jocului, cehii au izbutit deschiderea scorului prin căpitanul Krejci, cu capul, după un aut foarte lung bătut de Coufal.
Avantajul europenilor n-a durat însă prea mult, sud-coreenii reușind să stabilească egalitatea în minutul 67, prin Hwang In-Beom, care ce s-a distrat cu apărarea cehilor.
După un gol anulat cehilor pentru ofsaid, asiaticii au înscris la capătul unui contraatac fulger prin Hyen-Gyu, după o centrare a lui Hwang In-Beom.
Cehii au încercat să restabilească egalitatea, însă elevii antrenați de Hong Myung-Bo s-au apărat foarte bine până la final și au obținut prima victorie de la Mondial.
Echipele de start:
Coreea de Sud (3-4-2-1): Kim Seung - Lee H., Kim Min-Jae, Lee Gi-Hyuk - Seol, Hwang, Paik, Lee Tae-Seok - Lee Kang-In, Lee Jae-Sung - Son. Selecționer: Hong Myung-Bo
Cehia (3-4-2-1): Kovar - Chaloupek, Hranac, Krejci - Coufa, Soucek, Sojka, Zeleny - Sulc, Provod - Shick. Selecționer: Miroslav KoubekMexic - Africa de Sud 2-0. Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!... Azi începe Campionatul Mondial 2026, exclusiv în Universul Antena. Toate detaliile în timp real, programul complet, lotu...