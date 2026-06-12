Coreea de Sud - Cehia 2-1. Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

După o pauză de 20 de ani, Cehia a revenit cu o înfrângere la Cupa Mondială, scor 1-2, într-un meci cu Coreea de Sud, contând pentru grupa B. În aceeași grupă, Mexic a învins Africa de Sud cu scorul de 2-0. Ambele dispute s-au văzut în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Publicat: Vineri, 12 Iunie 2026, 06:01 | Actualizat Vineri, 12 Iunie 2026, 07:21

Coreea de Sud – Cehia 2-1. Debut cu victorie pentru naţionala lui Son la Cupa Mondială | Sursa foto: profimediaimages

Prima repriză a fost una destul de echilibrată, asiaticii fiind ceva mai prezenți în ofensiva. Son, starul sud-coreenilor s-a aflat la capătul celor mai importante ocazii ale meciului.

Prima ocazie a venit după 12 minute, atunci când Kang-In Lee a șutat în forță de la distanță, dar Kovar a reușit să respingă în corner.

În minutul 37, Son a primit mingea într-o poziție centrală, la vreo 20 de metri, dar șutul său s-a dus peste poarta lui Kovar.

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Ultima ocazie a primei reprize a venit în minutul 39, când același Son a luat o acţiune pe cont propriu, dar şutul fostului jucător de la Tottenham s-a dus pe lângă poartă.

După pauză tot asiaticii au fost mai insistenți și au ratat o ocazie mare în minutul 49. Jae-Sung Lee a ajuns la mingea respinsă de portarul Kovar după un șut expediat de un coleg, dar nu a putut nici el să-l învingă pe goalkeeperul Cehiei.

Cinci minute mai târziu, Heung-Min Son a fost găsit în careu și a încercat o scăriță peste Kovar, dar cehul a ieșit foarte bine și a blocat execuția!

În minutul 59, contrar cursului jocului, cehii au izbutit deschiderea scorului prin căpitanul Krejci, cu capul, după un aut foarte lung bătut de Coufal.

Avantajul europenilor n-a durat însă prea mult, sud-coreenii reușind să stabilească egalitatea în minutul 67, prin Hwang In-Beom, care ce s-a distrat cu apărarea cehilor.

După un gol anulat cehilor pentru ofsaid, asiaticii au înscris la capătul unui contraatac fulger prin Hyen-Gyu, după o centrare a lui Hwang In-Beom.

Cehii au încercat să restabilească egalitatea, însă elevii antrenați de Hong Myung-Bo s-au apărat foarte bine până la final și au obținut prima victorie de la Mondial.

Echipele de start:

Coreea de Sud (3-4-2-1): Kim Seung - Lee H., Kim Min-Jae, Lee Gi-Hyuk - Seol, Hwang, Paik, Lee Tae-Seok - Lee Kang-In, Lee Jae-Sung - Son. Selecționer: Hong Myung-Bo

Cehia (3-4-2-1): Kovar - Chaloupek, Hranac, Krejci - Coufa, Soucek, Sojka, Zeleny - Sulc, Provod - Shick. Selecționer: Miroslav Koubek