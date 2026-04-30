Noi reguli la Campionatul Mondial 2026, chiar înainte de începere. Ce se schimbă pentru jucători

Se pare că jucătorii vor urma noi reguli în cadrul Campionatului Mondial de fotbal din 2026. La ce trebuie să se aștepte.

Noi reguli la Campionatul Mondial 2026, chiar înainte de începere | Profimedia Images

FIFA pregătește o schimbare importantă de regulament pentru Campionatul Mondial din 2026, una care ar putea influența direct desfășurarea meciurilor din fazele eliminatorii.

Noi reguli la Campionatul Mondial 2026, chiar înainte de începere

Mai exact, se discută anularea cartonașelor galbene în două momente-cheie ale turneului: după faza grupelor și după sferturile de finală. Scopul este clar, reducerea riscului ca jucători importanți să rateze meciuri decisive din cauza cumulului de avertismente.

Propunerea urmează să fie analizată și votată în cadrul ședinței Consiliului FIFA de la Vancouver. Dacă va fi aprobată, regula va intra în vigoare chiar de la startul turneului organizat în Statele Unite, Canada și Mexic.

Articolul continuă după reclamă

Până acum, la edițiile precedente, cartonașele galbene erau eliminate doar după sferturile de finală. Însă contextul din 2026 este diferit. Vor participa 48 de echipe, față de 32 până acum, iar formatul competiției se schimbă semnificativ. Numărul mai mare de echipe aduce automat și mai multe meciuri, inclusiv o rundă suplimentară în fazele eliminatorii, șaisprezecimile de finală.

În acest nou format, un jucător ar putea ajunge mult mai ușor în situația de a fi suspendat pentru cumul de cartonașe. De exemplu, fără această modificare, două avertismente primite în primele cinci meciuri ar fi suficiente pentru a rata un joc important din fazele avansate ale competiției.

Motivul pentru care există aceste schimbări în prezent

Prin introducerea unei schimbări a cartonașelor și după faza grupelor, FIFA încearcă să ofere un echilibru mai corect. Practic, pentru a fi suspendat, un jucător ar trebui să primească două cartonașe galbene fie în cele trei meciuri din grupă, fie în etapele eliminatorii de până la semifinale (șaisprezecimi, optimi și sferturi). Astfel, riscul unor suspendări „accidentale” scade considerabil.

Oficialii FIFA susțin că această schimbare este una necesară și echitabilă, mai ales într-un turneu atât de extins. Ideea este ca cei mai buni jucători să fie prezenți pe teren în momentele importante, fără ca regulamentul să influențeze excesiv desfășurarea competiției, arată acest site.

Campionatul Mondial din 2026 va fi, de altfel, unul istoric. Se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie și va fi primul organizat în trei țări – SUA, Mexic și Canada. În total, sunt programate 104 meciuri pe parcursul a 38 de zile, ceea ce îl transformă în cel mai lung turneu final de până acum.

În acest context, ajustarea regulilor devine aproape inevitabilă. Cu mai multe echipe, mai multe meciuri și o miză uriașă, FIFA încearcă să găsească soluții care să păstreze echilibrul competiției și să ofere un spectacol cât mai corect și atractiv pentru fani.