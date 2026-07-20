Antena 1 și AntenaPLAY au fost prima alegere a românilor în ziua care a stabilit câștigătoarea World Cup!

Spania este noua Campioană Mondială, după ce a învins Argentina, în cea de-a 39-a zi lider de piaţă, cu record de audiență | Profimedia

S-a scris istorie în MetLife Stadium, lângă New York City, în direct la Antena 1 și pe AntenaPLAY, într-un meci în care recordurile de audiență au fost rescrise! Spania și Argentina au oferit o confruntare, la finalul căreia, campioana Europei a fost încoronată și campioana Lumii, demonstrând cât este de puternică la acest moment, în fotbalul internațional.

Spania este prima echipă care câștigă trofeul cu un singur gol primit pe parcursul competiției, în sfertul de finală, cu Belgia! Dominația ”Furiei Roja” a continuat și la nivelul premiilor individuale! Rodri a primit trofeul aferent celui mai bun fotbalist al turneului, Unai Simon a fost recunoscut ca cel mai bun portar, iar Pau Cubarsi, a fost desemnat cel mai bun tânăr jucător, la doar 19 ani.

Citește și: Cum a apărut Madonna la Finala Campionatului Mondial 2026. Imagini de senzație cu Regina Muzicii Pop

Spania este noua Campioană Mondială

Articolul continuă după reclamă

Statisticile finale au scos la iveală recorduri negative pentru echipa care deținea trofeul până aseară! Argentina nu a reușit să înregistreze nici măcar un șut spre poarta Spaniei, de-a lungul celor 90 de minute de joc, lucru întâmplat în premieră într-o finală. Marele favorit, Messi, a încheiat turneul în lacrimi și a plecat acasă fără nicio distincție, după ce ”Gheata de aur” a fost obținută de Kylian Mbppe, care a marcat 10 goluri la acest turneu final.

Marea finală a Campionatului Mondial transmisă ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, dintre Spania și Argentina, ȋn intervalul 22:06 – 01:02, a condus clasamentul audienţelor pe toate ca-tegoriile de public, înregistrând un record de audiență.

La nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani, Antena 1 a înregistrat o cotă de piață de 75.3% și 24.4 puncte de rating, în timp ce locul 2, Pro TV a avut 7.5% cotă de piaţă și 2.4 puncte de rating.

Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde programul a ȋnregistrat 65.8% cotă de piaţă și 23.2 puncte de rating, fiind urmat de Pro TV cu 7.1% cota de piaţă și 2.5 puncte de rating, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 60.4% cotă de piaţă și 20 puncte de rating, urmată tot de Pro TV cu 8.7% cota de piaţă și 2.9 puncte de rating. În minutul de aur, ȋnregistrat la ora 23:29, peste 3.8 milioane de telespectatori asistau la finala care a decis noua campioană a lumii.

Cifrele înregistrate de Antena 1, odată cu difuzarea marii finale, reprezintă un record de audiență pe piața din România! La ultimele trei turnee mondiale, TVR a înregistrat 50.7% cotă de piață și 17.3 puncte de rating, în 2022, cu Argentina – Franța, 55.7% cotă de piață și 18.7 puncte de rating în 2018 cu Franța - Croația și 45.5% cotă de piață și 19.7 rating, în 2014 cu Germania - Argentina. Și în comparație cu finalele de EURO, Antena 1 a înregistrat cifre net superioare, PRO TV având în 2024, la meciul dintre Spania și Anglia, 60% cotă de piață și 18.7% puncte de rating, în 2021, la Italia – Anglia, 57.5% cotă de piață și 18 rating, iar în 2016, la Portugalia – Franța, 59.5% cotă de piață și 23.7 puncte de rating.

În plus, ieri, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 5.3 puncte de rating și 39.0% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 12.3 puncte de rating și 47.7% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

Pe parcursul întregii perioade de difuzare, AntenaPLAY a înregistrat, de asemenea, noi recorduri, având peste 2 milioane de utilizatori unici care au urmărit canalele dedicate competiției. În același timp, aplicațiile mobile au avut de 5 ori mai multe descărcări, în comparație cu o perioadă obișnuită. Interesul utilizatorilor a fost punctat și prin faptul că 4 milioane de ore de conținut de World Cup au fost consumate pe perioada competiției.

Spectacolul fotbalistic continuă la Antena 1! Singura iubire care nu e negociabilă – România lui Hagi! Toamna marilor speranțe – patru meciuri tari în zece zile, de vineri 25 septembrie, până luni, 5 octombrie, exclusiv la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Iar, în 2030, World Cup revine, în exclusivitate, tot în universul Antena! Toată lumea la Antena!

Sursa: Fifty5Blue Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe targeturile 21-54 Urban, Urban ALL și Național

Perioada 19 iulie 2026

Citește și: Shakira, show total în Finala Campionatului Mondial 2026. Ținuta spectaculoasă care a atras toate privirile