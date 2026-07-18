Franța - Anglia 4-6 | Nebunie la Miami! Ploaie de goluri pentru medalia de bronz!

Franța și Anglia au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri văzute vreodată la un Campionat Mondial! Naționala Albionului s-a impus cu scorul de 6-4 în finala mică de la Cupa Mondială din 2026 și a obținut medalia de bronz, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Publicat: Sambata, 18 Iulie 2026, 18:56 | Actualizat Duminica, 19 Iulie 2026, 03:11

Anglia obține medalia de bronz la Cupa Mondială din 2026 | Sursa foto: gettyimages

Vicecampioana mondială en-titre a fost condusă cu 4-0 la pauză, dar a revenit spectaculos până la 4-3 și chiar putea restabili egalitatea dacă Olise nu rata în câteva situații clare de gol. ”Les Bleus” au mai redus o dată diferența în prelungiri, însă Bukayo Saka și Jude Bellingham au rezolvat partida pentru englezi.

Cele zece goluri reprezintă un record absolut pentru o finală mică a Cupei Mondiale. Precedenta bornă fusese stabilită tot într-un meci al Franței: victoria cu 6-3 împotriva Germaniei de Vest, în 1958. Acel record de nouă goluri a rezistat timp de 68 de ani.

Partida a putut fi urmărită în format LIVE VIDEO+text și pe a1.ro!

FINAL DE PARTIDĂ! Anglia obține bronzul la Cupa Mondială la capătul unui meci fantastic!

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min 90+8: GOOOL Anglia! Bellingham înscrie după un contraatac letal al englezilor!

min 90+6: GOOL Franța! Dembele reduce din diferență după ce a scapăt pe contraatac şi a marcat cu un şut la colţul lung.

min. 87: GOOL Saka! Hattrick pentru jucătorul lui Arsenal, care execută perfect lovitura de la 11 metri!

min. 85: Penalty pentru Anglia! Gusto îl faultează pe Spence în suprafața de pedeapsă!

min. 81: Ocazii uriașe la ambele porți în doar un minut! După ce Bellingham a fost blocat de Maignan, Olise a trimis pe lângă poartă dintr-o poziție excelentă!

min. 75: Șansă uluitoare pentru Franţa! Olise a reluat din careu, dar nu a reușit să prindă poarta lui Henderson.

min. 66: GOOOL Franța! Mbappe face ”dubla”! Naționala antrenată de Didier Deschamps revine în joc! Atacatul francezilor a finalizat superb, după o fază magică construită alături de Olise.

min. 59: Ocazie pentru Anglia! Lovitura de cap a lui Toney este respinsă de Maignan cu un reflex senzațional.

min. 57: Dembele scapă singur cu Henderson, dar este blocat de portarul englezilor

min. 54: GOOL Franța! Barcola marchează și francezii speră la o remontada!

min. 48: GOOL Franța! Mbappe reduce din diferență și devine golgheterul Cupei Mondiale! Olise i-a pasat pe culoar starului de la Real Madrid și acesta ”l-a executat” pe Henderson.

A început repriza secundă! Francezii au făcut patru schimbări la pauză!

FINAL DE PRIMA REPRIZĂ! Anglia umilește Franța!

min 45+1: GOOOL Anglia! Saka face ”dubla”!

min 37: GOOOL Anglia! Saka înscrie pentru 3-0 în urma unui contraatac nimicitor! Franța este la pământ!

min. 35: Ocazie Franţa! Mbappe pătrunde în careu şi trage puternic, însă Henderson respinge.

min. 33: O nouă ocazie pentru englezi! Marcus Rashford driblează superb un adversar și trimite un șut violent de la mare distanță, care e respins cu greu de Maignan.

min. 22: Ocazie Franţa! Mbappe trage de la marginea careului, dar mingea se duce pe lângă poarta lui Henderson

min. 19: GOOOL Anglia! Konsa înscrie cu capul în urma unei lovituri de la colțul terenului!

min. 18: Ocazie pentru Anglia! Saka scapă spre poartă din nou, dar şutul e blcat de Lacroix.

min. 12: Gol anulat pentru englezi! Saka a înscris cu un șut la colțul lung, dar la reluare s-a observat că plecase din poziție de ofsaid!

min. 10: Prima mare ocazie pentru Franța! Henderson intervine la șutul lui Cherki de la marginea careului!

min. 7: Ocazie pentru Anglia! Șutul lui Rasford a fost blocat de un fundaș francez.

min. 3: GOOL Anglia! Rice deschide scorul cu un șut surprinzător din afara careului!

A început meciul pentru medalia de bronz!

Echipele de start:

Franța: Maignan - Gusto, Konate, Lacroix, T. Hernandez - Zaire-Emery, Rabiot - Olise, Cherki, Doue - Mbappe

Rezerve: Akliouche, Barcola, Dembele, Digne, L. Hernandez, Kante, Kone, Kounde, Mateta, Risser, Saliba, Samba, Tchouameni, Thuram, Upamecano

Anglia: D. Henderson - Quansah, Konsa, Guehi, Spence - Rice - Saka, Eze, Rogers, Rashford - Toney

Rezerve: Anderson, Bellingham, Burn, Chalobah, Gordon, J. Henderson, James, Kane, Madueke, O’Reilly, Pickford. Stones, Trafford, Watkins

Finala mică de la Cupa Mondială 2026 are loc pe stadionul Hard Rock din Miami și va fi arbitrată de Jesus Valenzuela din Venezuela!

Disputa cu englezii va fi ultima pe banca selecționatei ”Cocoșului galic” pentru selecționerul Didier Deschamps, care va părăsi naționala după 14 ani, locul său fiind luat de Zinedine Zidane.

Confruntarea pune față în față două echipe care încă trăiesc cu durerea ratării ultimului act de la New York New Jersey. În semifinale, Franța a fost eliminată de Spania, scor 0-2, în timp ce Anglia a pierdut dramatic în fața Argentinei, la capătul unui meci de infarct în care sud-americanii s-au impus cu 2-1 cu un gol marcat de Lautaro Martinez, în minutul 90+2.

Cele două selecționate speră să obțină măcar medaliile de bronz de la acest turneu final, după ce au impresionat prin evoluțiile lor de-a lungul meciurilor disputate.

Ultimul meci dintre Franța și Anglia a avut loc tot la Cupa Mondială, dar în 2022, când s-au înfruntat în sferturile de finală. Atunci, ”Les Bleus” s-a impus cu 2-1 la capătul unui duel în care Harry Kane a ratat o lovitură de la 11 metri.