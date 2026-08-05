Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cine a câștigat duelul pe nevăzute de pe terenul de fotbal: „Dezamăgire mare”
Episodul 9 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 5 august 2026. După o confruntare intensă desfășurată pe nevăzute, echipa formată din Bogdan DLP, Cristina Pucean, Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu a obținut victoria. „Am simțit emoția jocului”, a spus Bogdan DLP după încheierea probei. De cealaltă parte, Sonny Medini și-a exprimat dezamăgirea: „Dezamăgire mare”.
Miercuri, 05.08.2026, 21:30